Sugar Before Age 2: वयाच्या २ वर्षांपूर्वी मुलांना किती साखर देता? याचा परिणाम मोठेपणीही होतो; संशोधनात मोठा खुलासा

Toddler Sugar Intake Guidelines: वयाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत मुलांच्या आहारात साखरेचे प्रमाण कमी किंवा नाहीच्या समान ठेवल्यास त्याचा फायदा अनेक वर्षांनंतरही होऊ शकतो, असे नव्या संशोधनातून समोर आले आहे. पहिल्या १,००० दिवसांत म्हणजे गर्भधारणेपासून मुलाच्या साधारण दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंत कमी साखरेचा संपर्क असलेल्या लोकांमध्ये पुढील आयुष्यात कॅन्सरचा धोका आणि वयाशी संबंधित काही आजारांचे प्रमाण कमी असल्याचे संशोधकांना आढळले..पहिल्या १,००० दिवसांचा आरोग्यावर मोठा परिणाम?मुलाच्या जन्मापूर्वीपासून ते साधारण दोन वर्षांपर्यंतचा काळ आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात शरीर, मेंदू आणि रोगप्रतिकारक शक्तीचा वेगाने विकास होत असतो.याच काळात आहारात किती साखर असते, याचा पुढील आयुष्यावर काही परिणाम होतो का, हे जाणून घेण्यासाठी संशोधकांनी ब्रिटनमधील एका जुन्या घटनेचा अभ्यास केला.ब्रिटनमध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही काळ साखरेवर रेशनिंग होते. सप्टेंबर १९५३ मध्ये हे साखरेचे रेशनिंग संपले. त्यामुळे रेशनिंगच्या काळात जन्मलेल्या आणि त्यानंतर जन्मलेल्या लोकांच्या सुरुवातीच्या आयुष्यात साखरेची उपलब्धता वेगळी होती. संशोधकांनी या परिस्थितीचा एक प्रकारचा नैसर्गिक प्रयोग म्हणून वापर केला..AI Healthcare Breakthrough: जगात पहिल्यांदाच AIच्या मदतीने मेंदूची शस्त्रक्रिया; रुग्णाची दृष्टी वाचवण्यात यश.६३ हजारांहून अधिक लोकांचा अभ्यासएका अभ्यासात ६३,८१९ लोकांचा अभ्यास करण्यात आला. पहिल्या १,००० दिवसांत कमी साखरेच्या संपर्कात आलेल्या लोकांमध्ये पुढे लहान वयात होणाऱ्या कॅन्सरचा धोका सुमारे ३४% कमी असल्याचे दिसून आले. मात्र, कॅन्सरमुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रमाणात ठोस फरक आढळला नाही. त्यामुळे कमी साखरेमुळे कॅन्सर टाळता येतो, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही..कमी साखरेचा संबंध हळूहळू होणाऱ्या वृद्धत्वाशी?दुसऱ्या अभ्यासात ६४ हजारांहून अधिक लोकांचा समावेश होता. लहानपणी साखरेचे प्रमाण कमी असलेल्या लोकांमध्ये वय वाढल्यानंतर होणाऱ्या काही आजारांचा धोका ९% कमी आणि कोणत्याही कारणाने मृत्यूचा धोका १९% कमी असल्याचे आढळले. तसेच, त्यांचे जैविक वय सुमारे १ ते १.२ वर्षांनी कमी असल्याचेही दिसून आले..Women Health Tips: कधी आणि काय खावं... स्त्रीच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यासाठी योग्य आहार अन् व्यायामाचा मंत्र फक्त एका क्लिकमध्ये.जैविक वय म्हणजे काय? (What is Biological or Physiological age?)आपले वय किती आहे हे कॅलेंडरवरून कळते. याला वयाचे वर्ष म्हणता येईल. मात्र शरीर प्रत्यक्षात किती वेगाने वृद्ध होत आहे, हे काही वेगळ्या तपासण्यांद्वारे पाहता येते. यालाच साधारण जैविक वय म्हटले जाते..लहानपणी कमी साखर खाल्ल्याने मोठेपणीही फरक?संशोधकांच्या मते, लहानपणी कमी गोड खाण्याची सवय पुढेही टिकू शकते. अभ्यासात सुरुवातीच्या आयुष्यात कमी साखरेच्या संपर्कात आलेल्या लोकांनी मोठेपणीही तुलनेने कमी साखर आणि विविध प्रकारचे पदार्थ खाल्ले. त्यामुळे लहानपणीच्या खाण्याच्या सवयींचा परिणाम पुढील आयुष्यावरही होऊ शकतो..H1N1 and Eye Health: H1N1चा डोळ्यांवरही होतोय परिणाम? स्वाइन फ्लूनंतर दिसणारी ‘ही’ 7 लक्षणं अजिबात दुर्लक्षित करू नका.याचा अर्थ मुलांना साखर पूर्णपणे बंद करावी का?नाही.या संशोधनाचा अर्थ असा नाही की मुलांना साखर दिली नाही तर भविष्यात कॅन्सर होणार नाही किंवा वृद्धत्व थांबेल. या अभ्यासातून फक्त कमी साखर आणि चांगले आरोग्य यांच्यात संबंध दिसून आला आहे; यामागे कमी साखरच कारण आहे, असे ठामपणे सांगता येत नाही. मात्र, मुलाच्या आयुष्यातील पहिली १,००० दिवसांची वेळ आरोग्यासाठी महत्त्वाची असू शकते, हे या संशोधनातून पुन्हा समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.