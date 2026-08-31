आरोग्य

Sugar Before Age 2: वयाच्या २ वर्षांपूर्वी मुलांना किती साखर देता? याचा परिणाम मोठेपणीही होतो; संशोधनात मोठा खुलासा

Early Childhood Sugar Intake Study: वयाच्या २ वर्षांपूर्वी मुलांच्या आहारात साखरेचे प्रमाण कमी असल्यास त्याचा भविष्यातील आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबत संशोधनातून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
How Much Sugar Should Kids Have Before Age 2? Study Finds Long-Term Impact

How Much Sugar Should Kids Have Before Age 2? Study Finds Long-Term Impact

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Toddler Sugar Intake Guidelines: वयाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत मुलांच्या आहारात साखरेचे प्रमाण कमी किंवा नाहीच्या समान ठेवल्यास त्याचा फायदा अनेक वर्षांनंतरही होऊ शकतो, असे नव्या संशोधनातून समोर आले आहे. पहिल्या १,००० दिवसांत म्हणजे गर्भधारणेपासून मुलाच्या साधारण दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंत कमी साखरेचा संपर्क असलेल्या लोकांमध्ये पुढील आयुष्यात कॅन्सरचा धोका आणि वयाशी संबंधित काही आजारांचे प्रमाण कमी असल्याचे संशोधकांना आढळले.

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