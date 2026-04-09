Cancer Prevention Rule: ३ आठवड्यांचा एक सोपा नियम जो तुमचा कर्करोगापासून जीव वाचवू शकतो

3 Week Rule for Cancer Detection : आजनक चार्य सुश्रुत, ज्यांना 'शस्त्रक्रियेचे जनक' म्हटले जाते, त्यांनी 'दुष्ट-व्रण' या संकल्पनेचे वर्णन केले होते. 'दुष्ट-व्रण' म्हणजे असा 'घाव' किंवा 'जखम' जी सामान्य उपचारांनी बरी होत नाही, जी आतून वाढत राहते आणि आजूबाजूच्या ऊतींना नष्ट करते. हा 'न बरा होणारा घाव' हेच वर्णन, आजच्या काळात, कर्करोगाच्या जखमेला तंतोतंत लागू पडते.दुर्दैवाने, आपला विदर्भ आणि विशेषतः नागपूर हे 'ओरल कॅन्सरची राजधानी' म्हणून ओळखले जाते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे 'खरी', 'तंबाखू' आणि 'सुपारी'चे अतिसेवन. माझ्या रोजच्या प्रॅक्टिसमध्ये, मला असे अनेक रुग्ण दिसतात जे कर्करोग शेवटच्या टप्प्यात (Stage 3 or 4) पोहोचल्यावर मदतीसाठी येतात. जेव्हा मी त्यांना विचारतो की हे कधीपासून आहे, तेव्हा उत्तर मिळते, "डॉक्टर, आधी एक छोटा 'छाला' झाला होता, मी दुर्लक्ष केले. मला वाटले घरगुती उपायांनी बरे होईल.".हाच 'वेळ' आणि 'दुर्लक्ष' हा कर्करोग आणि रुग्ण यांच्यातील लढाईत सर्वात मोठा शत्रू आहे. आज, मी तुम्हाला एक साधा, पण अत्यंत महत्त्वाचा '३-आठवड्यांचा नियम' सांगणार आहे, जो तुम्हाला एक सामान्य 'छाला' आणि कर्करोगाची सुरुवात यातील फरक ओळखण्यास मदत करेल..'३-आठवड्यांचा नियम' म्हणजे नेमके काय ?तुमच्या तोंडात, जिभेवर किंवा घशात कोणतीही जखम, छाला, सूज, पांढरा किंवा लाल चट्टा जो २१ दिवसांच्या (तीन आठवड्यांच्या) आत पूर्णपणे बरा होत नाही, त्याला तुम्ही ताबडतोब एका हेड अॅड नेक कर्करोगतज्ज्ञ दाखवणे बंधनकारक आहे..फक्त 'छाला'च नाहीः या ५ लक्षणांवर ठेवा बारीक लक्ष१. तोंडात 'न भरणारी' जखम किंवा पांढरा (Leukoplakia) / लाल (Erythroplakia) चट्टा२. मानेवर आलेली कडक, न हलणाऱ्या, वेदनारहित' गाठ३. आवाज बदलणे किंवा गिळण्यास त्रास होणे४. तोंड उघडण्यास त्रास होणे ['सबम्यूकस फायब्रोसिस' (OSMF)]५. दात अकारण सैल होणे.हा नियम इतका महत्त्वाचा का आहे ?आपल्या शरीराची नैसर्गिक उपचार शक्ती जबरदस्त असते. जर तुम्ही चुकून जीभ चावली, किंवा गरम चहामुळे तोंडात पोळले, तर होणारा 'छाला' हा ७ ते १४ दिवसांत पूर्णपणे बरा होतो. परंतु, कर्करोगाच्या पेशी या 'अमर' असतात, त्या स्वतःहून बऱ्या होत नाहीत, उलट त्या अनियंत्रितपणे वाढत राहतात. त्यामुळे कर्करोगाची जखम ३ आठवड्यांनंतरही तशीच राहते किंवा अधिक मोठी होते..कर्करोगाबद्दलचे सर्वात मोठे गैरसमजगैरसमज १ः "मला दुखत नाही, म्हणजे हा कर्करोग नाही."सत्यः सुरुवातीच्या टप्प्यातील (Stage 1 & 2) कर्करोग हा ९९% वेळा वेदनारहित असतो. वेदना होणे हे बऱ्याचदा आजार वाढल्याचे (Advanced Stage) लक्षण असते..गैरसमज २: "बायोप्सी (Biopsy) केल्याने कर्करोग पसरतो."सत्यः संशयास्पद जागेचा एक छोटा तुकडाकाढणे हा कर्करोगाचे 'निदान' करण्याचा एकमेव, १००% खात्रीशीर मार्ग आहे. बायोप्सीने डॉक्टरांना हे कळते की हा कर्करोग आहे की नाही, आणि असल्यास कोणत्या प्रकारचा आहे, जेणेकरून योग्य उपचार सुरू करता येतील.गैरसमज ३ः "एकदा कर्करोग झाला म्हणजे आता सर्व संपले, त्यावर कोणताही उपचार नाही."सत्यः जर कर्करोगाचे निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात झाले, तर रुग्ण ८० ते ९०% पूर्णपणे आणि कायमचा बरा होतो. आजच्या प्रगत वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे (आधुनिक शस्त्रक्रिया, टार्गेटेड थेरपी आणि रेडिएशन) प्रगत टप्प्यातील रुग्णांचे आयुष्य आणि जगण्याची गुणवत्ता देखील उत्तम राखता येते..कर्करोग उपचाराचे मुख्य स्तंभउपचार पद्धती - शस्त्रक्रिया (Surgery)भूमिका - मुख्य गाठ आणि बाधित भाग काढून टाकणे.कधी वापरली जाते ? - पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात सर्वात प्रभावी. उपचार पद्धती - रेडिएशन (Radiation)भूमिका - हाय-एनर्जी किरणांद्वारे कर्करोगाच्या पेशी नष्ट करणे.कधी वापरली जाते ? - शस्त्रक्रियेनंतर उरलेल्या पेशी मारण्यासाठी किंवा प्रगत टप्प्यात.उपचार पद्धती - केमोथेरपी (Chemotherapy)भूमिका - औषधांद्वारे रक्तातील कर्करोगाच्या पेशींचा नाश करणे.कधी वापरली जाते ? - रेडिएशनची तीव्रता वाढवण्यासाठी किंवा आजार पसरला असल्यास..एका सर्जनचे आवाहनः 'थांबू नका, तपासणी करा'माझ्यासाठी सर्वात वेदनादायी गोष्ट खुद्द कर्करोग होणे ही नसून, केवळ "भीतीमुळे' तो उशिरा सापडणे ही आहे. अनेक लोक 'कॅन्सर' हा शब्द ऐकण्याच्या आणि बायोप्सीच्या प्रचंड भीतीमुळे डॉक्टरांकडे जाणेच टाळतात. काही रुग्ण निदान झाल्यावरही कुटुंबाला धक्का बसेल या संकोचाने सत्य लपवून ठेवतात, ज्यामुळे उपचारांना उशीर होतो. याशिवाय, 'कर्करोग म्हणजे मृत्यू' हा चुकीचा समज रुग्णाचे मानसिक खच्चीकरण करतो आणि उपचारांच्या खडतर प्रवासात त्याची जगण्याची इच्छाशक्ती संपवतो.उपचारांचा प्रवास नक्कीच कठीण आणि मोठा असू शकतो, पण तुमच्या कुटुंबाचा भक्कम पाठिंबा आणि तुमच्या डॉक्टरांवर असलेला विश्वास या दोन शस्त्रांच्या बळावर तुम्ही ही लढाई नक्कीच जिंकू शकता.लक्षात ठेवा, कर्करोगावरील लढाईत 'वेळ' हेच तुमचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. घाबरू नका, आजाराशी लढा! Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.