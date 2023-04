मुंबई : मासिक पाळीचे दिवस कोणत्याही महिलेसाठी थोडे कठीण असतात. ओटीपोटात दुखणे, पोटदुखी, अशक्तपणा जाणवणे, डोकेदुखी, चिडचिड आणि इतर अनेक समस्या उद्भवू शकतात.

काही स्त्रियांसाठी, मासिक क्रॅम्प्स सौम्य असतात आणि ते सहन केले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर काही महिलांना मासिक पाळीदरम्यान असह्य वेदना होतात. या क्रॅम्प्समुळे दैनंदिन गोष्टी सांभाळणे खूप कठीण होऊन बसते. (how to get relief from period cramps)

पीरियड्समध्ये जास्त वेदना होत असताना पेन किलर घेतल्यास तेही चांगले नाही. पेन किलर काही काळ वेदना कमी करू शकतात परंतु प्रत्यक्षात ते आरोग्यासाठी चांगले नाहीत. असे बरेच सोपे हॅक देखील आहेत जे तुम्हाला पीरियड क्रॅम्प्सपासून आराम मिळवून देऊ शकतात. डायटीशियन राधिका गोयलने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर या हॅक्सबद्दल सांगितले आहे. हेही वाचा - संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

केशर आणि मनुका पाणी

पीरियड क्रॅम्प्सपासून आराम मिळवण्यासाठी अधिकाधिक पाणी प्या. या दरम्यान, शरीराला हायड्रेट ठेवणे देखील खूप महत्वाचे आहे. पीरियड क्रॅम्पसाठी सामान्य पाणी प्या पण त्याचबरोबर केशर आणि मनुका पाण्यात मिसळून प्या. यामुळे दुखण्यात आराम मिळेल. काही मनुके आणि केशराचे धागे रात्रभर भिजत ठेवा आणि दिवसभर हे पाणी थोडे थोडे प्या.

आहाराची काळजी घ्या

पीरियड क्रॅम्प्सचा आपल्या आहाराशी थेट संबंध असतो, परंतु महिलांना या वस्तुस्थितीची माहिती नसते. शरीरात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे मासिक पाळी दरम्यान अधिक क्रॅम्प्स होऊ शकतात. अशावेळी पौष्टिकतेने युक्त आहार घ्या. तुमच्या आहारात या तीन गोष्टींचा समावेश करा.

तणावापासून दूर राहा

पीरियड क्रॅम्प्सवरही तणावाचा परिणाम होतो. मासिक पाळी दरम्यान आराम करणे देखील तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. पीरियड क्रॅम्प्सपासून मुक्त होण्यासाठी योग, ध्यान आणि हलका व्यायाम देखील सुचवला जातो, जरी तुम्हाला या दिवसांमध्ये व्यायाम करायचा आहे की नाही, हे पूर्णपणे तुमच्या आरामावर अवलंबून आहे.

हॉट कॉम्प्रेस करा

पीरियड्स दरम्यान गरम फोमेंटेशन देखील खूप चांगले आहे. गरम पाण्याची बाटली, हीटिंग पॅड किंवा उबदार कापडाने खालच्या ओटीपोटाला शेकवा. तुम्हाला आराम वाटेल. पीरियड क्रॅम्प्सपासून मुक्त होण्याचा हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे.

पपईचे सेवन

कच्च्या पपईचे सेवन पाळीच्या वेदना कमी करण्यासाठी देखील प्रभावी आहे. जर तुम्ही सायकलच्या मध्यभागी ते खाल्ले तर पीरियड क्रॅम्प्स कमी होऊ शकतात. त्यात भरपूर फायबर असते. हे मासिक पाळी दरम्यान येणारे क्रॅम्प देखील दूर करते.