ORS Real Vs Fake: ORS खरे आहे की बनावट? जाणून घ्या 'या' सोप्या पद्धतीने!

ORS Real Vs Fake Identify: शरीरात पाणी कमी झाल्यास अनेक वेळा थकवा, डोकेदुखी आणि अशक्तपण जाणवतो. अशा वेळी डॉक्टर ORS (ओरल रिहायड्रेशन सॉल्यूशन) पिण्याचा सल्ला देतात, जे शरीरातील पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्सची कमतरता भरून काढण्यास मदत करते..पण तुम्हाला माहिती आहे का? बाजारात विकले जाणारे अनेक ORS खरे नसतात. काही उत्पादक ORS च्या नावाचा चुकीच्या प्रकारे वापर करतात आणि त्यात आवश्यक प्रमाणात मीठ किंवा साखर नसते. यामुळे पाण्याची कमतरता दूर करण्याऐवजी शरीराला हानी पोहोचू शकते..Army Public School Recruitment 2025: 10वी पास ते पदवीधर उमेदवारांसाठी नोकरीची संधी! आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये विविध पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या अर्जाची अंतिम तारीख .ORS कसे ओळखावे?घरच्या घरी काही सोप्या टिप्स वापरून ORS चा दर्जा तपासता येतोपॅकेटवर WHO फॉर्मुला तपासाखऱ्या ORS पॅकेटवर WHO (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन) चे फॉर्मुला स्पष्टपणे छापलेले असते. हे ORS ची खरी ओळख आहे.चव आणि रंग पाहाखरा ORS साध्या पाण्यात विरघळल्यावर हलका गोडसर आणि मीठसर चव असतो. जर त्यात खूप साखर किंवा रंगीत फ्लेवर असेल, तर ते खरे ORS नाही.घरी तयार करून तपासाएका ग्लास पाण्यात ORS पावडर घाला आणि चांगले हलवा. जर लगेच सोल्युशन बनले आणि कोणतेही मोठे द्रव्यमान उरले नाही, तर ORS चांगले आहे..साखरेचे प्रमाणWHO प्रमाणानुसार, १ लिटर पाण्यात १३.५ ग्रॅम साखर असणे आवश्यक आहे. जास्त साखर असल्यास हे शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकते.पॅकेजिंग तपासापॅकेट उघडल्यानंतर ORS पावडर ओलसर किंवा गोंदाळलेले दिसत असल्यास ते वापरू नका..CSIR UGC NET December 2025: सीएसआयआर यूजीसी नेट परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढ; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक.ORS कधी पिणे आवश्यक आहे?हलक्या डिहायड्रेशनसाठी पाणी आणि फळांचा रस पुरेसा असतो.मध्यम किंवा जास्त पाण्याची कमतरता झाल्यास ORS घ्यावे.ORS नियमित पिण्यासाठी नाही; हे फक्त डिहायड्रेशन दूर करण्यासाठी वापरावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.