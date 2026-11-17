NUTRITIONIST TIPS TO IMPROVE IRON INTAKE: बरेचजण रात्री ७-८ तासांची पुरेशी झोप घेतात, तरीही सकाळी उठल्यानंतर फ्रेश किंवा उत्साही वाटत नाही. उलट थकवा, अशक्तपणा किंवा चक्कर आल्यासारखं जाणवतं. अशा वेळी शरीरातील हिमोग्लोबिनची पातळी कमी असण्याची शक्यता असू शकते. हिमोग्लोबिनचं मुख्य काम शरीराच्या प्रत्येक भागापर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवणं आहे. त्यामुळे शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी हिमोग्लोबिनची योग्य पातळी राखणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी आहारातून पुरेसं लोह (Iron) मिळणं, त्याचं शरीरात योग्य प्रकारे शोषण होणं आणि संतुलित आहार घेणं गरजेचं आहे. न्यूट्रिशनिस्ट पूजा जैसवाल सांगतात रोजच्या आहारात काय बदल केले की कमतरता भरू शकते. .काळे मनुका खाकाळ्या मनुकांमध्ये लोहासह काही महत्त्वाचे पोषक घटक आढळतात. रात्री ५-६ काळ्या मनुका पाण्यात भिजत घालून सकाळी त्या खाऊ शकता. यामुळे आहारातून लोह मिळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, केवळ मनुका खाल्ल्याने हिमोग्लोबिन वाढेलच असे नाही..Winter Special Broccoli Soup: थंडीच्या दिवसांत शरीराला द्या पोषणाची साथ! बनवा गरमागरम ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्ट.लोखंडी भांड्यात उकळलेले दूधलोखंडी भांड्यात दूध उकळून पिण्याचा उपाय काही ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने केला जातो. लोखंडी भांड्यात स्वयंपाक केल्यामुळे अन्नातील लोहाचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढू शकते. मात्र, याचा परिणाम पदार्थ, भांडे आणि स्वयंपाकाच्या पद्धतीवर अवलंबून असतो..सकाळी ५-६ ताजे खजूर खासकाळी ५-६ ताजे खजूर खाण्याचा आहारात समावेश करू शकता. खजुरामध्ये लोहासह विविध पोषक घटक आढळतात, त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्याचे सेवन करता येते. नियमित आहारासोबत खजूर घेतल्याने शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, केवळ खजूर खाल्ल्याने हिमोग्लोबिनची पातळी वाढेलच असे नाही..Winter Special Broccoli Soup: थंडीच्या दिवसांत शरीराला द्या पोषणाची साथ! बनवा गरमागरम ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्ट.Winter Skincare Tips: हिवाळ्यात चेहरा काळपट पडू नये म्हणून काय करावं? त्वचेची चमक टिकवण्यासाठी जाणून घ्या खास टिप्स .लोहयुक्त पदार्थांसोबत व्हिटॅमिन Cहिमोग्लोबिनसाठी फक्त लोहयुक्त पदार्थ खाणे पुरेसे नाही, तर त्याचे शरीरात चांगले शोषण होणेही महत्त्वाचे आहे. डाळी, कडधान्ये, हिरव्या पालेभाज्या, तीळ यांसारख्या लोहयुक्त पदार्थांसोबत लिंबू, आवळा, संत्री यांसारखे व्हिटॅमिन C असलेले पदार्थ घेतल्यास लोहाचे शोषण सुधारण्यास मदत होऊ शकते..हे लक्षात ठेवासतत थकवा, अशक्तपणा किंवा चक्कर येत असल्यास स्वतःहून उपाय करण्याऐवजी रक्त तपासणी करून डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.