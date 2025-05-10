आरोग्य
Brain Stroke Symptoms: ब्रेन स्ट्रोक आलाय हे कसं ओळखायचं? ही ३ लक्षणं तुम्हाला करतील मदत
How To Identify Brain Stroke Symptoms Early: मेंदूच्या स्ट्रोकची ही ३ लक्षणं वेळेत ओळखली तर वेळीच योग्य उपचार घेऊन जीव वाचवता येऊ शकतो.
थोडक्यात:
स्ट्रोक ही हार्ट अटॅकसारखीच अचानक येणारी व जीवघेणी स्थिती आहे.
WHO च्या माहितीनुसार दरवर्षी १५ दशलक्ष लोकांना स्ट्रोक होतो, त्यापैकी ५ दशलक्षांचा मृत्यू होतो आणि ५ दशलक्ष कायम अपंग होतात.
स्ट्रोकची लक्षणं वेळेत ओळखणं जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
Early Warning Signs Of Brain Stroke In Marathi: हार्ट अटॅक सारखीच स्ट्रोक ही एक अशी स्थिती आहे जी अचानक येते आणि जीवावर बेतू शकते. तसेच हार्ट अटॅक सारखाच स्ट्रोक कधी येईल हे तुम्हाला सांगता येत नाही.
जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) दिलेल्या माहितीनुसार, दरवर्षी सुमारे १५ दशलक्ष लोकांना स्ट्रोक येतो. त्यातल्या ५ दशलक्ष लोकांचा मृत्यू होतो आणि इतकेच लोक कायमचे अपंग होतात. त्यामुळे स्ट्रोकची लक्षणं ओळखणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्याआधी स्ट्रोक म्हणजे नेमकं काय हे पाहूया.