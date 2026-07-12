Fatty Liver: भारतात झपाट्याने वाढतोय फॅटी लिव्हरचा धोका! अशी ओळखा लक्षणे...

Lifestyle vs. Liver: आधी मद्यपानाशी जोडला जाणारा फॅटी लिव्हर आता चुकीची जीवनशैली, वाढते वजन आणि मेटाबॉलिक विकारांमुळे जास्त प्रमाणात आढळत आहे. भारतीय पुरुषांमध्ये या आजाराचा धोका महिलांपेक्षा अधिक असल्याचे विविध संशोधनांतून समोर आले आहे.भारतात किती लोक फॅटी लिव्हरने प्रभावित ?2021 मध्ये झालेल्या एका भारतीय संशोधनानुसार देशातील सुमारे 38.6 टक्के प्रौढांमध्ये नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) आढळून आला. या आजाराला आता मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-असोसिएटेड स्टिटोअॅटिक लिव्हर डिसीज (MASLD) असे नाव देण्यात आले आहे. लठ्ठपणा किंवा मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्ये हे प्रमाण 52 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.दक्षिण भारतातील गंभीर लठ्ठपणामुळे बॅरियाट्रिक शस्त्रक्रिया केलेल्या रुग्णांवरील अभ्यासात जवळपास 66 टक्के रुग्णांमध्ये फॅटी लिव्हरची समस्या आढळली. तसेच चेन्नईतील एका संशोधनानुसार पुरुषांना महिलांच्या तुलनेत हा आजार होण्याचा धोका 1.59 पट अधिक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..फॅटी लिव्हर गंभीर का ठरतो ?यकृत हे शरीरातील चयापचय प्रक्रियेचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. शरीरात, विशेषतः पोटाभोवती अतिरिक्त चरबी वाढू लागल्यास तिचा साठा यकृतात होऊ लागतो. कालांतराने ही चरबी यकृतात सूज आणि दाह निर्माण करते. योग्य उपचार न घेतल्यास लिव्हर फायब्रोसिस, सिऱ्होसिस आणि काही रुग्णांमध्ये यकृताच्या कर्करोगाचाही धोका वाढू शकतो..Diabetes & Heart Health: मधुमेहींनो, धाप-थकवा 'सामान्य' समजू नका; हृदयविकाराची असू शकतात सुरुवातीची लक्षणे.या आजाराची लक्षणे सहज लक्षात येत नाहीत!फॅटी लिव्हरची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही ठळक लक्षणे जाणवत नाहीत. अनेक रुग्णांमध्ये नियमित रक्त तपासणीमध्येही याचे संकेत मिळत नाहीत. अल्ट्रासाऊंड किंवा फायब्रोस्कॅनसारख्या तपासण्यांमधूनच यकृतात चरबी साचल्याचे स्पष्ट होते. काहींना थकवा, पोटात जडपणा किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते; मात्र बहुतेक वेळा हा आजार पुढच्या स्टेपला गेल्यानंतरच समजतो..फॅटी लिव्हरचा धोका कमी करण्यासाठी काय करावे?शरीराचे वजन नियंत्रणात ठेवा. वजनात 7 ते 10 टक्के घट झाल्यास यकृतातील चरबी कमी होण्यास मदत होते.साखर, शीतपेये, मैद्याचे पदार्थ आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्सचे सेवन मर्यादित ठेवा.आठवड्यात किमान 150 मिनिटे चालणे, सायकलिंग किंवा इतर एरोबिक व्यायाम करा. त्यासोबत स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचाही समावेश करा.30 वर्षांवरील, पोटाभोवती चरबी असलेल्या, मधुमेह किंवा ट्रायग्लिसराइड्स वाढलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लिव्हरची तपासणी करून घ्यावी.गंभीर लठ्ठपणा असलेल्या रुग्णांमध्ये डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार GLP-1 आधारित औषधे किंवा बॅरियाट्रिक शस्त्रक्रिया उपयुक्त ठरू शकते.वेळीच .वेळीच उपाय महत्वाचेफॅटी लिव्हरची लगेचच लक्षण दिसून येत नाहीत आणि त्यामुळेच हा आजार वेगाने वाढत जातो. त्यामुळे वजन आणि मेटाबॉलिक आरोग्याकडे गांभीर्याने पाहणे आणि नियमित तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे..Heart Attack Symptoms : हार्ट अटॅक येण्याआधी शरीर देते 'हे' 3 मोठे इशारे; चुकूनही करू नका सामान्य दुखणं समजून दुर्लक्ष!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.