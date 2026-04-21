आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : लहान मुलांचा ताप

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञअनेक आजारांत ताप येतो. लहान मुलात सर्दी, घसादुखी यासारखे सौम्य आजार हेच तापाचे मुख्य कारण असते. बऱ्याचदा १०२ फॅरनहाईटपेक्षा कमी ताप असल्यास फारसे उपचार करावे लागत नाहीत. तापाचे औषध दिल्यावर अशी मुले बरी होतात. जर ताप दोन ते तीन दिवसांनंतरही कमी होत नसेल, मूल खूपच आजारी असेल, ताप १०४ किंवा त्याहून अधिक असेल आणि बाळाचे वय २ किंवा ३ महिन्यापेक्षा कमी असेल, तर वैद्यकीय सल्ला घेणं अनिवार्य असते..बहुसंख्य वेळा मुलाचा ताप हे सौम्य, आपोआप बरे होणाऱ्या व्हायरल इन्फेक्शनचे एक लक्षण असते; पण तोच ताप कधी कधी गंभीर प्रकारचे बॅक्टेरियाचे इन्फेक्शन असू शकते आणि ते हुडकून काढणे, हे खरे आव्हान असते.मुलाला ताप किती होता आणि तो कसा मोजला, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. बऱ्याचदा 'मूल हाताला गरम लागत होते', 'डोके गरम झाले होते' असे आई-बाबा सांगत असतात. तापाची शंका आल्यास पालकांनी डिजिटल थर्मामीटरच्या साह्याने मुलांच्या काखेतले तापमान नोंदवावे. त्याचवेळी वातावरणाचे तापमान किती होते आणि बाळाला जास्त कपड्यात गुंडाळले होते का, हे पाहावे लागते. शरीराचे तापमान वाजवीपेक्षा जास्त असेल तर ताप आहे, असे समजावे. साधारणपणे ९८.६ फॅरनहाइट किंवा ३७ अंश सेल्सियस हे शरीराचे सरासरी तापमान असते. ताप अनेक आजारांत येत असतो; पण व्हायरस किंवा बॅक्टेरियाचा संसर्ग हे ताप येण्याचे मुख्य कारण! ताप मुलाला त्या व्हायरस किंवा बॅक्टेरियाविरुद्ध लढण्यास मदत करतो..वयाच्या दोन किंवा तीन महिन्यांनंतरच्या बाळाला ताप असेल, तो खूप आजारी वाटत नसेल- खासकरून सर्दीसारखी लक्षणे असतील, तर तशी काळजी करण्यासारखे काही नसते. तापासाठी पॅरासिटामाॅल द्या, त्याला बरे वाटेल. कधी कधी तापात झटके येतात. अशा प्रकारचे तापातले झटके (febrile seizure) बहुतेकदा गंभीर नसतात. मात्र, अशा वेळी त्वरीत दवाखान्यात न्या..तापानंतर खालील परिस्थिती उद्भवल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्याताप आलेले मूल खूप आजारी असेल, शांत होत नसेल, खूप जास्त रडत असेल, अशक्त, सुस्त झाले असल्यासतीन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस ताप असल्यासकडक ताप (१०४ फॅरनहाइट अथवा ४० डिग्री सेंटिग्रेड) किंवा त्याहून अधिकदोन किंवा ३ महिने व कमी वयाच्या बाळाला ताप असल्यासथोड्या आजारानंतर ताप येत असेल- उदा. चार-पाच दिवसांच्या सर्दीनंतर ताप येत असल्यासतापात झटके आले असल्यासकेवळ जंतुसंसर्ग हेच एकमेव तापाचे कारण नसून, त्याला इतरही काही कारणे आहेत. जलशुष्कता होणे; तसेच काही औषधांचा दुष्परिणाम ही तापाची अन्य कारणे असू शकतात. मुलाला ताप असल्यास त्याला हवेशीर जागेत झोपवावे. त्याला काॅटनचे हलके कपडे घालावेत. त्याच्या अंगावर ब्लॅकेट घालू नये. मुलांच्या शरीराला कोमट पाण्याने स्पंजिग करा. मुलाला साधे पाणी, फळांचे रस यांसारखे द्रवपदार्थ भरपूर द्या..तापात शरीराचा मेटॅबोलिक रेट वाढतो, शक्ती कमी होते. म्हणून ताप आलेल्या मुलांना कोणतेही बंधन न घालता त्याच्या आवडीचे पदार्थ खाऊ घाला. त्याची उपासमार होऊ देऊ नका.उन्हाने मूल तापल्यास त्याला ओल्या कापडाने सतत पुसा; मुलाला अंघोळ घाला. त्या मुलाने दिवसात कमीत कमी बारा वेळा लघवी करावी, एवढे पाणी अन्न, पेज, सरबत त्याला पाजा..धोक्याची चिन्हेकाही केल्याने बाळाचे रडणे थांबत नसल्यास, श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यास, अंगावर पुरळ, सतत उलटी होत असल्यास, मूल काहीही खातपीत नसल्यास, सहा तासांपेक्षा जास्त काळ बाळाने लघवी केली नसल्यास, हातपाय थंड पडले असल्यास, अतिथकवा, ताप गेल्यानंतर पुन्हा २४ तासांनंतर आल्यास, किंवा ताप पाच दिवसांनंतरही जात नसल्यास किंवा वाढत असल्यास.मूल काहीच खात नाही, असा बहुसंख्य पालकांचा सूर असतो. ताप असताना मुले खात नाहीत; पण ताप उतरल्यावर मधल्या काळात खाऊ घालण्याचे प्रयत्न करावेत; पण आजारादरम्यान भूक वाढण्याचे असे दुसरे औषध नसते. संयम आणि चिकाटी हीच महत्त्वाची असते.तापाचे औषध देऊन मुलाला शाळेत पाठवू का, असा एक प्रश्न असतो. ताप आलेल्या मुलाची देखरेख करावी लागते, त्याला वेळच्या वेळी औषधे द्यावी लागतात आणि बरेच तापाचे आजार हे संसर्गजन्य असतात, म्हणून पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवू नये..