Pregnancy Research: गर्भधारणेतील दोन जनुके ठरतात ‘जैविक बटणे, प्रक्रियेत पार पाडतात महत्त्वाची भूमिका

How Two Genes Act as ‘Biological Buttons’ to Initiate Conception: गर्भधारणेत दोन महत्त्वपूर्ण जनुके ‘जैविक बटणां’सारखे काम करून यशस्वी गर्भधारणेस मदत करतात.
Biological Buttons in Genes: Unlocking the Mystery of Early Pregnancy

सकाळ वृत्तसेवा
Biological Buttons in Pregnancy: गर्भधारणेच्या वेळी दोन जनुके जैविक बटणांच्या स्वरूपाचे काम करतात. या दोन जनुकांकडून योग्य कृती केल्यानंतरच गर्भ गर्भाशयाच्या भिंतीला चिटकून बसते आणि गर्भधारणेला सुरुवात होते, असे एका अभ्यासात समोर आले आहे. त्यामुळे, गर्भधारणेची प्रक्रियेतील गूढ समजून घेण्यास आणि त्यातील समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी मदत होणार आहे.

