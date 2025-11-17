Pregnancy Research: गर्भधारणेतील दोन जनुके ठरतात ‘जैविक बटणे, प्रक्रियेत पार पाडतात महत्त्वाची भूमिका

Biological Buttons in Pregnancy: गर्भधारणेच्या वेळी दोन जनुके जैविक बटणांच्या स्वरूपाचे काम करतात. या दोन जनुकांकडून योग्य कृती केल्यानंतरच गर्भ गर्भाशयाच्या भिंतीला चिटकून बसते आणि गर्भधारणेला सुरुवात होते, असे एका अभ्यासात समोर आले आहे. त्यामुळे, गर्भधारणेची प्रक्रियेतील गूढ समजून घेण्यास आणि त्यातील समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी मदत होणार आहे..भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने व (आयसीएमआर) प्रजनन बालआरोग्य राष्ट्रीय संशोधन संस्था, बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यांच्या सहकार्याने हा अभ्यास केला आहे..Pregnancy Chickpeas Benefits: गर्भधारणेत आवश्यक फॉलिक ॲसिड, कॅल्शिअम आणि लोह देणारे 'नैसर्गिक टॉनिक' म्हणजे चणे!.या संशोधनाचा अहवाल या 'सेल डेथ डिस्कव्हरी' नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. गर्भाशयाच्या आतील अस्तर अतिशय मजबूत असते आणि त्यामुळे कोणतीही गोष्ट गर्भाशयाच्या आत जाऊ शकत नाही..आणि 'एचओएक्सए १०' 'द्विस्टर' अशी या दोन जनुकांची नावे असून, ती छोट्या प्रवेशद्वाराच्या स्वरूपाचे काम करतात. योग्य वेळी गर्भाशय उघडणे किंवा बंद करणे हे त्यांचे काम असते. गर्भधारणा यशस्वी होण्यासाठी गर्भपोहोचलेल्या ठिकाणी हे प्रवेशद्वार खुले होणे गरजेचे असते, असे या संशोधनाच्या लेखिका नॅन्सी एशरी यांनी म्हटले आहे..PCOS and Pregnancy Diabetes: PCOS आणि गर्भधारणेतील मधुमेह होण्याच्या शक्यतेचा काय आहे संबंध? जाणून घ्या उपाययोजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.