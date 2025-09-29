Cervical Cancer Prevention Program: महिलांसाठी एचपीव्ही लसीकरण आता डिजिटल पद्धतीने; गर्भाशयमुख कर्करोगाविरुद्ध सिरम इन्स्टिट्यूट आणि विदाल मोठा उपक्रम

Cervical Cancer Prevention Initiative by Serum Institute and Vidal health: गर्भाशयमुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक संस्था सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि बजाज फिनसव्र्व्हचा भाग असलेली आरोग्यसेवा पुरवठादार विदाल हेल्थ यांनी यासाठी भागीदारी केली आहे. १ ऑक्टोबरपासून देशभरात हे डिजिटल व्यासपीठ कार्यान्वित होईल. या माध्यमातून महिलांना एचपीव्ही लसीकरणाचा अनुभव कॅशलेस आणि संपूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने मिळेल..डॉक्टरची वेळ ठरवण्यापासून ते संमतीपत्र भरणे आणि प्रमाणपत्र मिळवण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होतील. तसेच लसीच्या डोसच्या वेळापत्रकाचे स्मरण देण्यासाठी आणि उपचारांचे सातत्य राखण्यासाठी व्यवस्थापन मदत करेल, असे बजाज फिनसव्र्व्हचे अध्यक्ष संजीव बजाज यांनी सांगितले. .Explained: भारतातील महिलांसाठी हृदय निरोगी राखण्याचा मार्ग – अँजाइनाबाबत सर्व महत्त्वाची माहिती.या उपक्रमामुळे हॉस्पिटलायझेशन आणि वैद्यकीय खर्च कमी होण्यास मदत होईल, असे विदालच्या कार्यकारी संचालिका नीथा उत्तय्या यांनी स्पष्ट केले. सिरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला म्हणाले, की एचपीव्ही लस गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, पण त्याचा प्रभाव वाढविण्यासाठी त्याची उपलब्धता आणि जनजागृती गरजेची आहे, हा हेतू यामुळे साध्य होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.