Cervical Cancer Prevention Program: महिलांसाठी एचपीव्ही लसीकरण आता डिजिटल पद्धतीने; गर्भाशयमुख कर्करोगाविरुद्ध सिरम इन्स्टिट्यूट आणि विदाल मोठा उपक्रम

Women Can Now Get HPV Vaccine Digitally: महिलांसाठी एचपीव्ही लसीकरण आता डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध, कर्करोग प्रतिबंधासाठी सिरम इन्स्टिट्यूट आणि विदाल हेल्थचा मोठा उपक्रम.
Cervical Cancer Prevention Program By Serum Institute and Vidal Health

Cervical Cancer Prevention Program By Serum Institute and Vidal Health

सकाळ वृत्तसेवा
Cervical Cancer Prevention Initiative by Serum Institute and Vidal health: गर्भाशयमुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक संस्था सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि बजाज फिनसव्र्व्हचा भाग असलेली आरोग्यसेवा पुरवठादार विदाल हेल्थ यांनी यासाठी भागीदारी केली आहे.

१ ऑक्टोबरपासून देशभरात हे डिजिटल व्यासपीठ कार्यान्वित होईल. या माध्यमातून महिलांना एचपीव्ही लसीकरणाचा अनुभव कॅशलेस आणि संपूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने मिळेल.

