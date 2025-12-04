आरोग्य

New TB Medicine Breakthrough: IIT मुंबईचा शोध ठरणार गेमचेंजर! आता TBची औषधं देणार जलद परिणाम

IIT Bombay TB research: IIT मुंबईच्या संशोधनामुळे TBच्या औषधांचा परिणाम अधिक वेगवान आणि प्रभावी होण्याची नवी शक्यता निर्माण झाली आहे.
IIT Bombay TB research

IIT Bombay TB research

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

क्षयरोगाचे सुप्तावस्थेतील जीवाणू अँटिबायोटिक्स घेऊनही कसे तग धरून राहतात, याबाबत आयआयटी मुंबईतील संशोधकांनी क्षयरोग जीवाणूंना अँटिबायोटिक्सपासून वाचवणारे 'सुरक्षा कवच' शोधून काढले. त्यामुळे आणखी नवे अँटिबायोटिक्स विकसित करण्याऐवजी, सध्याच्याच औषधांना अधिक प्रभावी करण्यासाठी या संशोधनाचा उपयोग होणार आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
science
Life
Tuberculosis
iit bombay
health
Healthcare
Research

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com