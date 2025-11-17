Exam Stress Indicator: परीक्षेची भीती ओळखणार ‘आयआयटी मद्रास’चं नवं संशोधन!

IIT Madras Discovers New Exam Stress Indicator for Students: 'आयआयटी मद्रास 'मधील संशोधकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेमुळे चिंता आणि तणावास-चिंतेस सर्वाधिक बळी पडू शकणाऱ्यांना अचूक ओळखण्यास मदत करणारे मापनयोग्य शारीरिक निर्देशक शोधून काढले आहेत.यामुळे शिक्षणव्यवस्थेतील ताण अन् विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीकडे पाहण्याची पद्धत आमूलाग्र बदलू शकेल. अन् तसेच विद्यार्थ्यांच्या तणाव व्यवस्थापनासाठी वेळीच पावले उचलण्यासाठीचे नवीन मार्ग खुले होतील..हे संशोधन 'बिहेव्हिरयल ब्रेन रिसर्च' या मनुष्य आणि प्राण्यांतील वर्तन अन् संज्ञान प्रक्रियेच्या 'न्यूरोबायोलॉजिकल' घटकांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकात प्रकाशित झाले आहे. या संशोधनाद्वारे परीक्षेदरम्यान चिंताग्रस्त होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मेंदू आणि हृदयातील परस्परसंवाद कसा वेगळा असतो, हे निदर्शनास येते. यामुळे तणाव व्यवस्थापन तंत्र विकसित करण्यासाठी वैज्ञानिक आधार उपलब्ध होतो..AI In Education: विद्यार्थ्यांची समुपदेशनासाठी ‘एआय’कडे धाव शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता.'आयआयटी मद्रास'च्या 'इंजिनिअरिंग डिझाईन' विभागातील व्यंकटेश बालसुब्रमणियन यांच्या मते, संशोधन पथकाने विद्यार्थ्यांच्या स्वतःच्या कथनावर आधारित आकलनापलीकडे जाऊन वस्तुनिष्ठ अन् शारीरिक माहितीवर आधारित हा फरक का निर्माण होतो हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.संशोधकांना असे आढळले, की ताणाच्या काळात मेंदू हृदय संवाद-समन्वय व्यवस्था खंडित झाली की काही विद्यार्थी अधिक तीव्र चिंता अन् अभ्यासाची चालढकल करू लागतात. तो टाळू लागतात. यामुळे परीक्षेतील अनुकूल अन् प्रतिकूल प्रतिसादांमध्ये स्पष्ट जैविक फरक दिसतो. .या अभ्यासातील उल्लेखनीय संशोधन म्हणजे भावनिक नियंत्रणाचा मेंदूतील संकेतक 'फ्रंटल अल्फा असमिट्री (एफएए) आणि हृदयास अनुकूल नियंत्रणाचे मापन करणारा 'हार्ट रेट व्हेरियाबिलिटी' (एचआरव्ही) या दोन शारीरिक निर्देशकांचा तणावकाळातील परस्परसंबंध शोधण्यात आलेले यश होय. या दोन्ही निर्देशांकांच्या साहाय्याने चिंताग्रस्त किंवा तणावग्रस्त होण्याकडे कल असलेल्या विद्यार्थ्यांना ओळखणे शक्य होते..Student Mental Health: जपा विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले स्पष्ट मार्गदर्शन.मेंदूतील घटकांचा हृदयावर परिणामबालसुब्रमणियन यांनी स्पष्ट केले, की मेंदूतील नकारात्मक 'एफएए पॅटर्न' असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ताणाच्या काळात हृदयाचे नियमन लक्षणीयरीत्या कमकुवत दिसले. म्हणजेच त्यांचा चिंताग्रस्त होण्याकडे कल असल्याने परीक्षा किंवा तणावाच्या काळात ते हृदयाचे संतुलन राखू शकत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.