Exam Stress Indicator: परीक्षेची भीती ओळखणार ‘आयआयटी मद्रास’चं नवं संशोधन!

How the exam stress indicator helps students manage anxiety: परीक्षेच्या ताणापूर्वीच तुमची स्ट्रेस लेवल जाणून घेता येणार आहे. 'आयआयटी मद्रास'ने लावलेल्या या संशोधनाटा विद्यार्थ्यांना विशेष फायदा होईल.
IIT Madras Invents Exam Stress Indicator for Students

IIT Madras develops a stress indicator to identify anxiety-prone students

सकाळ वृत्तसेवा
IIT Madras Discovers New Exam Stress Indicator for Students: 'आयआयटी मद्रास 'मधील संशोधकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेमुळे चिंता आणि तणावास-चिंतेस सर्वाधिक बळी पडू शकणाऱ्यांना अचूक ओळखण्यास मदत करणारे मापनयोग्य शारीरिक निर्देशक शोधून काढले आहेत.

यामुळे शिक्षणव्यवस्थेतील ताण अन् विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीकडे पाहण्याची पद्धत आमूलाग्र बदलू शकेल. अन् तसेच विद्यार्थ्यांच्या तणाव व्यवस्थापनासाठी वेळीच पावले उचलण्यासाठीचे नवीन मार्ग खुले होतील.

