Importance of Complete Antibiotic Course: ॲंटइबायोटिक्सचा कोर्स पूर्ण करणं का महत्त्वाचं आहे? नाहीतर होऊ शकतात हे परिणाम

Side Effects of Not Finishing the Prescribed Antibiotic Course: अनेकदा काही संसर्ग किंवा ऍलर्जिक आजार झाल्यास डॉक्टर आपल्याला अँटिबायोटिक गोळ्यांचा कोर्स करण्याचा सल्ला देतात. अँटिबायोटिक औषधांमुळे कोणत्याही जीवाणूजन्य संसर्गावर जलद आणि प्रभावी परिणाम होतो. परंतु, इतर औषधांप्रमाणेच अँटिबायोटिक्सचा योग्य वापर न केल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात..लोक अनेकदा ही चूक करतात, ती म्हणजे औषध घेतल्यानंतर १-२ दिवसात बरं वाटायला लागलं की स्वतःहूनच औषध घेणं थांबवतात. परंतु डॉक्टर नेहमीच संपूर्ण कोर्स पूर्ण करण्याचा सल्ला देतात आणि यामागे ठोस कारणं असतात.पुण्यातील खरेदी येथील मणिपाल हॉस्पिटलचे औषधतज्ज्ञ डॉ. विचार निगम यांनी 'ओन्ली मे हेल्थ'शी संवाद साधताना औषधे घेण्याची चुकीची सवय असल्याचे सांगितले. तसेच डॉक्टरांनी सांगितलेल्या कालावधीपर्यंत औषधे घेणे का महत्त्वाचे आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले..अँटिबायोटिक्सचा कोर्स पूर्ण करणं का आवश्यक?डॉ. विचार निगम म्हणतात, "अँटिबायोटिक्स ठरावीक प्रमाणात आणि ठरावीक कालावधीसाठी दिली जातात, ज्यामुळे संसर्ग करणारे जीवाणू पूर्णपणे नष्ट होतात. जर उपचार अर्धवट सोडले तर काही जीवाणू जिवंत राहतात आणि पुन्हा वाढतात. त्यामुळे संसर्ग परत येऊ शकतो आणि तो आधीपेक्षा गंभीर होऊ शकतो."औषधांचा पूर्ण कोर्स घेतल्याने संसर्ग पूर्णपणे बरा होतो आणि जीवाणूंमध्ये औषधांविरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते..अँटिबायोटिक रेसिस्टन्स म्हणजे काय?अँटिबायोटिक प्रतिकार म्हणजे जीवाणूंनी औषधांच्या प्रभावाला विरोध करण्याची क्षमता मिळवणे. त्यामुळे औषधं जीवाणूंवर प्रभावी राहत नाहीत किंवा त्यांचा प्रभाव कमी होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) माहितीनुसार, 2019 मध्ये अँटिबायोटिक प्रतिकारामुळे थेट 10.27 लाख लोकांचा मृत्यू झाला, तर 40.95 लाख मृत्यूंमध्ये त्याचा अप्रत्यक्ष सहभाग होता..अँटिबायोटिक औषधांचा कोर्स मध्येच थांबवल्यास काय परिणाम होतो?अँटिबायोटिक औषधांचा कोर्स मध्येच थांबवला तर शरीरातील जीवाणू जिवंत राहतात आणि औषधांना प्रतिकार करण्याची क्षमता वाढवतात. त्यामुळे इन्फेक्शन कमी होत नाही आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. परिणामी, भविष्यात पुन्हा इन्फेक्शन किंवा संसर्गजन्य आजार बरे करणे कठीण होते.यामुळे संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते आणि हे पूर्वीपेक्षा अधिक जटिल होते. वारंवार अपूर्ण उपचारांमुळे जीवाणू प्रतिरोधक बनतात आणि सामान्य संसर्गांवरही नियमित औषधे प्रभावी राहत नाहीत..अँटिबायोटिक्सचा चुकीचा वापर केल्याने कोणते दुष्परिणाम होतात?औषधांचा अयोग्य किंवा चुकीचा वापर केल्याने अनेक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात, जसे की -- त्वचेवर पुरळ येणे- मळमळ- पोट बिघडणे- जुलाब होणे.तज्ज्ञ काय सांगतात?तज्ज्ञांच्या सांगतात, अँटिबायोटिक्स नेहमी डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनानुसार, ठरवलेल्या मात्रेत आणि कालावधीपर्यंतच घ्याव्यात. प्रत्येक संसर्गासाठी वेगवेगळी औषधे आणि डोस आवश्यक असतात, त्यामुळे इतरांची औषधे घेणे किंवा उरलेली औषधे वापरणे टाळावे. औषधे वेळेवर घ्यावीत आणि अनावश्यक औषधे किंवा मद्यपान टाळावे. औषध घेताना कोणतीही अनपेक्षित प्रतिक्रिया आल्यास स्वतःहून औषधे थांबवण्याऐवजी त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.