Importance of Complete Antibiotic Course: ॲंटइबायोटिक्सचा कोर्स पूर्ण करणं का महत्त्वाचं आहे? नाहीतर होऊ शकतात हे परिणाम

Why Completing Your Antibiotic Course Is Crucial for Better Health: अँटिबायोटिक्सचा कोर्स अर्धवट थांबवल्यास संसर्ग परत होऊ शकतो आणि औषधांवर प्रतिकारशक्ती वाढू शकते; त्यामुळे डॉक्टरांनी सांगितलेला कोर्स पूर्ण करणं आवश्यक आहे.
Health Risks of Incomplete Antibiotics Course

Anushka Tapshalkar
Updated on

Side Effects of Not Finishing the Prescribed Antibiotic Course: अनेकदा काही संसर्ग किंवा ऍलर्जिक आजार झाल्यास डॉक्टर आपल्याला अँटिबायोटिक गोळ्यांचा कोर्स करण्याचा सल्ला देतात. अँटिबायोटिक औषधांमुळे कोणत्याही जीवाणूजन्य संसर्गावर जलद आणि प्रभावी परिणाम होतो. परंतु, इतर औषधांप्रमाणेच अँटिबायोटिक्सचा योग्य वापर न केल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात.

