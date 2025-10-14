आरोग्य

Women & Mental Health: मानसिक आरोग्याच्या जनजागृतीची वाढती गरज; महिलांवर प्रभाव

Mental Health Awareness: ५० टक्‍के महिलांवर आर्थिक, सामाजिक दबाव; ४७ टक्‍के महिलांना निद्रानाश, आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टचा अहवाल.
Mental Health Awareness Important

सकाळ वृत्तसेवा
महाविद्यालयीन तरुणी आणि मातृत्वाच्या टप्प्यावर असणाऱ्या महिलांच्या मानसिक आरोग्यावर विशेष लक्ष देण्याची गरज आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टच्या २०२४-२५ सामाजिक प्रभाव अहवालातून समोर आली आहे.

