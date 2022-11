Fungal Disease : हवामान बदलाने वाढतायेत फंगल आजार, WHO ने दिली चेतावनी

By

Increasing Fungal Disease due to Climate Change WHO Warning : ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हवामानात बदल होत आहे. ज्यामुळे तापमानात दरवर्षी वाढ होत आहे. यात चिंतेची बाब म्हणजे जगभरात आजवर केवळ चार प्रकारचे अँटीफंगल औषधे आहेत. वाढत्या फंगल इंफेक्शन्सच्या आजारांचा अंदाज घेत जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने १९ प्रकारच्या फंगल आजारांची लिस्ट समोर आणली आहे. हे आजार माणसांसाठी मोठा धोका आहेत.

WHO ने सांगितलं आहे की, बवामान बदलामुळे फंगस विस्तारीत होत आहे. कोरोनानंतर खूप आजार पसरत आहेत. ज्यामुळे अनेक लोकांना बोधा होत आहे. या लिस्टमुळे जास्तीत जास्त लोकांना याची माहिती मिळावी असा उद्देश आहे.

या आजारांचा हाय रिस्क, मध्यम आणि महत्वपूर्ण या आधारावर तीन भागात वर्गिकरण करण्यात आलं आहे. या यादीत क्रिप्टोकोकस, कँडीड, ऑरिस आणि अ‍ॅस्परगिलस फ्यूमिगेट्स या आजारांना गंभीर श्रेणीत ठेवण्यात आलं आहे.

कमी रोगप्रतिकारक शक्ती असणाऱ्यांना धोका अधिक

WHO ने सांगितलं आहे की, ज्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी आहे, त्यांना फंगल इन्फेक्शनचा धोका अधिक आहे. ज्यांना एचआयव्ही, कँसर, लीव्हर किंवा किडनीचा आजार आहे, त्यांना धोका वढतो. कोरोनामुळे लोकांची रागप्रतिकारक शक्ती कमी झाल्याने हा धोका वाढला आहे. कोरोनानंतर फंगल इन्फेक्शनचे रुग्ण वाढल्याचं दिसत आहे.

