युवकांची फुफ्फुसे आणि नवजात बालकांचे आरोग्य कसे बिघडते? डॉक्टरांनी दिला धोक्याचा इशारा, धूम्रपान न करणाऱ्यांचीही फुफ्फुसे होताहेत खराब!

Air Pollution India : जगातील काही सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी भारतामध्येही अशी काही शहरे आहेत आणि त्याचा सर्वाधिक फटका देशातील युवकांना व बालकांना बसत आहे. त्यामुळे युवक, प्रौढ, नवजात बाळे आणि मुलांना सततचा दम लागणे, दीर्घकालीन खोकला, तीव्र दमा वाढीचे झटके आणि लवकर हृदयविकाराबाबतचा ताण येणे या प्रकारच्या रुग्णांची संख्या वेगाने रुग्णालयांमध्ये वाढत आहे. जो विषय आधी पर्यावरणापुरता मर्यादित होता, तो आता आरोग्य (Youth lung Damage) आणीबाणीमध्ये बदलला आहे. याद्वारे तरुण भारत कसा श्वास घेतो, वाढतोय आणि जगतो यावर परिणाम करणारी समस्या ठरत आहे..युवकांची फुफ्फुसे कमकुवत होताहेत आणि नवजात बालकांनाही धोकाडॉक्टर सांगतात, की सततच्या प्रदूषणाच्या संपर्कामुळे युवकांमध्ये, तसेच निरोगी प्रौढ व्यक्तींमध्येही फुफ्फुसांचे वृद्धत्वाची प्रक्रिया वेगाने वाढत आहे. आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणे येथील फुफ्फुसरोग तज्ञ डॉ. स्वप्नील बारावकर (Dr. Swapnil Baravkar) म्हणतात, “आम्हाला आता धूम्रपान न करणाऱ्या तरुणांमध्ये असे फुफ्फुस-वृद्धत्व झाल्याचे लक्षणे दिसत आहेत जे पूर्वी फक्त जास्त वयाच्या रुग्णांमध्ये दिसायचे.”.हवेमधील विषारी कण श्वसनमार्गात सूज आणतात, कफ वाढवतात आणि संवेदनशीलता वाढवतात. ज्यामुळे श्वासनलिका अरुंद होतात आणि धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येही लवकर ब्राँकायटिससारखे किंवा सीओपीडीसारखे बदल दिसू लागतात. अनेक तरुणांमध्ये आता फुफ्फुसांची क्षमता कमी होते (यात कमी झालेला FEV1 समाविष्ट), तग धरण्याची क्षमता घटते, व्यायाम करण्याची सहनशक्ती कमी होते आणि दम्याचे झटके आल्यास ते उपचारांनाही कमी प्रतिसाद देतात. कारण, किशोरवयीन काळ आणि तरुण वय हे फुफ्फुसाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते, त्यामुळे दीर्घकाळ प्रदूषणात राहिल्याने फुफ्फुसांची वाढ कायमची कमी होऊ शकते आणि नंतर पुढे कधीच उत्तम फुफ्फुसक्षमता मिळू शकत नाही..FD पेक्षा जास्त परतावा आणि कमी जोखीम हवीये? मग, पोस्ट ऑफिसच्या 'या' 5 योजना तुमच्यासाठी सर्वोत्तम!.बाळांना तर आणखी मोठा धोका असतो. त्यांची फुफ्फुसे विकसित होत असतात, रोगप्रतिकारक शक्ती अधुरी असते, श्वासनलिका अरुंद असतात आणि श्वसनगती जास्त असते. त्यामुळे ते वजनाच्या तुलनेत श्वसनाद्वारे जास्त प्रदूषणाच्या संपर्कात येतात. अगदी मध्यम प्रमाणातील प्रदूषणही त्यांच्यामध्ये श्वास घेण्यास त्रास, घरघर, वारंवार संसर्ग, झोप बिघडणे आणि दूध पिण्यात अडचण निर्माण करू शकते. आयुष्याच्या पहिल्या दोन वर्षांतला कालावधी जो फुफ्फुस वाढीचा अत्यंत महत्त्वाचा काळ आहे त्यावेळी जर प्रदूषणाचा संपर्क आला तर फुफ्फुसांचा विकास तो बिघडवू शकतो. तसेच दमा, श्वसनाचे दीर्घकालीन आजार आणि संपूर्ण आयुष्यात कमी फुफ्फुसक्षमता याचे प्रमाण वाढवू शकतो..प्रदूषणाचा मूक व बहुअवयांना धोकादीर्घकाळाचे प्रदूषण हे शरीराच्या अनेक अवयवासाठी मूक मात्र धोकादायक संकट ठरत आहे. पीएम २.५ आणि विषारी वायू रक्तप्रवाहात शिरून रक्तवाहिन्या कडक करतात, रक्तदाब वाढवतात, अॅथेरोस्क्लेरोसिसला या रक्तवाहिन्यांमधील अडथळा निर्माण करणाऱ्या घटकाला गती देतात. त्याने हृदयविकार, हृदयाची अनियमित धडधड आणि पक्षाघात यांचा धोका वाढवतो. सूज आलेल्या श्वसनमार्गामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो, ज्यामुळे तरुणांमध्येही निवांत अवस्थेत असतानाही हृदयावर जास्त ताण येतो..डॉ. स्वप्नील बारावकर पुढे म्हणाले, “आम्ही अशा वयोगटांमध्ये प्रदूषणामुळे निर्माण होणारा हृदय आणि फुफ्फुसाचा ताण हा त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात निरोगी टप्प्यावर असताना पाहत आहोत.” मेंदू आणि शरीरही असुरक्षित ः प्रदूषणामुळे होणारी न्युरोइन्फ्लेमेशन डोकेदुखी, एकाग्रतेची कमतरता, गोंधळ अवस्था, झोपेचा त्रास आणि ताण निर्माण करणाऱ्या हार्मोन्सची निर्मिती वाढू शकते. त्यामुळे दीर्घकालीन संज्ञानात्मक धोके वाढतात. प्रदूषण रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करते, त्यामुळे संसर्गांची शक्यता वाढते, सूज वाढते आणि स्वयंप्रतिकार आजारांचा धोका वाढतो. तसेच डोळ्यांची जळजळ, कोरडेपणा, मुरूम, एक्झिमा आणि धूळ, परागकण, प्राण्यांच्या केसांमुळे अॅलर्जी वाढताना दिसते..पालकांसाठी सुवर्णसंधी! दीर्घकालीन संपर्कामुळे कर्करोगाचा धोकाभारतीय हवेतील प्रमुख प्रदूषक असलेले पीएम २.५, बेंझीन आणि डिझेल इंधनाचा धूर हे कर्करोगास कारणीभूत ठरतात हे सिद्ध झालेले आहे (जे पेशी किंवा जनुक खराब करून कर्करोग निर्माण करू शकतात). दीर्घकालीन संपर्कामुळे धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येही फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो आणि नाक व घशाच्या कर्करोगाचीही शक्यता वाढते. जेव्हा याचा संपर्क लहान वयात सुरू होतो तेव्हा धोका अधिक तीव्र होतो. बालपण आणि किशोरावस्थेतील प्रदूषणाचा संपर्क फुफ्फुसाची सर्वोच्च क्षमता कमी करण्याबरोबरच, दमा आयुष्यभर राहण्याचा धोका वाढवते. उच्च रक्तदाब आणि दीर्घकाळ सूज वाढलेली राहणे याचा संबंधही या प्रदुषणाशी जोडलेला आहे..लवकर लक्ष देणे का आवश्यक आहेयुवकांमध्ये किंवा मुलांमध्ये सतत खोकला, दम लागणे किंवा घरघर याची लक्षणे कधीही दुर्लक्षित करू नयेत. कारण ती दीर्घकालीन श्वसनविकार, उच्च रक्तदाब, सूज आणि अकाली हृदयविकार यास कारणीभूत ठरू शकतात. फुफ्फुस कार्यक्षमता तपासणी, अॅलर्जी चाचण्या आणि हृदयाचे परीक्षण या मार्गांनी लवकर निदान केल्यास कायमस्वरूपी नुकसान टाळता येऊ शकते..युवक आणि कुटुंबाने काय करावेशक्य तितका प्रदूषणाचा संपर्क कमी करणे आवश्यक आहे. उच्च प्रदूषणाच्या काळातील तासांमध्ये बाहेर जाणे टाळणे, उच्च-गुणवत्तेचे फिल्टर असलेले मास्क वापरणे, शक्य असेल तेथे स्वच्छ मार्गांचा प्रवास निवडणे, घरातील हवा खेळती राहण्यावर भर देणे आणि धूम्रपान किंवा व्हेपिंग टाळणे गरजेचे आहे. नवजात बाळांसाठी घरातील हवा स्वच्छ ठेवणे, धूर किंवा उदबत्ती टाळणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याची लक्षणे दिसताच तत्काळ वैद्यकीय मदत घेणे अत्यावश्यक आहे.. 