First Dengue Vaccine Approved in India: डेंग्यूची भीती कमी होणार! पहिल्या QDENGA लसीला मंजुरी; किती डोस, कोणासाठी आणि काय फायदे ?

पावसाळा सुरू झाला की सगळीकडेच डेंग्यू आणि मलेरियाचा धोका वाढतो. अशा वेळी भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. देशात पहिल्यांदाच डेंग्यूपासून बचाव करणाऱ्या QDENGA या लसीला DCGIची मंजुरी मिळाली आहे आणि ही लस डेंग्यूच्या विरोधातील लढ्यामध्ये महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मिळत आहे. .भारतातील पहिली डेंगू लसटाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडियाने बनवलेली QDENGA ही भारतात मंजूर झालेली पहिलीच डेंग्यूची लस आहे. ही लस 4 ते 60 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना देता येणार आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी व्यक्तीला यापूर्वी डेंग्यू झाला आहे की नाही, हे गरजेचं नाही. तसंच लस घेण्याआधी कोणतीही डेंग्यूची चाचणी करण्याची गरज नाही..दोन डोस आवश्यकही लस त्वचेखाली दिली जाते ज्याला Subcutaneous म्हणतात. प्रत्येक वेळी 0.5 मिली इतका एक डोस दिला जातो. डेंग्यूपासून चांगलं संरक्षण मिळण्यासाठी या लसीचे दोन डोस घ्यावे लागतात. पहिला आणि दुसरा डोस यांच्यामध्ये किमान 3 महिन्यांचं अंतर ठेवणं आवश्यक आहे.चारही प्रकारच्या डेंग्यूपासून संरक्षणतज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, QDENGA लस डेंग्यू विषाणूच्या चारही प्रकारांपासून (Serotypes) संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक प्रकारचे डेंग्यू एकाच भागात आढळणाऱ्या भारतासारख्या देशासाठी ही लस महत्त्वाची ठरू शकते..43 देशांमध्ये आधीच मंजुरीकंपनीच्या माहितीनुसार, 2022 पासून QDENGA लसीला 43 देशांमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. आतापर्यंत जगभरात 3.2 कोटींहून अधिक डोस दिले गेले आहेत..क्लिनिकल ट्रायलमध्ये काय दिसून आले?कंपनीने सांगितले की, या लसीवर 28 हजारांहून अधिक स्वयंसेवकांवर विविध टप्प्यांतील (फेज 1, 2 आणि 3) 19 क्लिनिकल चाचण्या करण्यात आल्या. भारतातही 4 ते 60 वर्षे वयोगटातील लोकांमध्ये लसीची सुरक्षितता आणि रोगप्रतिकारक प्रतिसाद तपासण्यात आला.WHO चीही शिफारसजागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने डेंगूचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागांमध्ये QDENGA लसीच्या वापराची शिफारस केली आहे. तसेच लस देण्यापूर्वी डेंगूची तपासणी करणे आवश्यक नसल्याचेही WHO ने नमूद केले आहे..भारतात डेंगूचे मोठे आव्हानडेंगू हा एडीस (Aedes) डासांमुळे पसरणारा विषाणूजन्य आजार आहे. तो 125 हून अधिक देशांमध्ये आढळतो. कंपनीच्या माहितीनुसार, जगातील डेंगूच्या एकूण रुग्णांपैकी सुमारे एक-तृतीयांश रुग्ण भारतात आढळतात. वाढते शहरीकरण, पावसाळ्यात साचणारे पाणी आणि हवामानातील बदल यामुळे डेंगूचा धोका अधिक वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..डेंग्यूपासून बचावासाठी काय करावे?घराच्या आसपास पाणी साचू देऊ नका.पूर्ण बाह्यांचे कपडे परिधान करा.डासप्रतिबंधक क्रीम किंवा स्प्रे वापरा.ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी किंवा पुरळ आल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.लस उपलब्ध झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनानुसारच ती घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.