आरोग्य

First Dengue Vaccine Approved in India: डेंग्यूची भीती कमी होणार! पहिल्या QDENGA लसीला मंजुरी; किती डोस, कोणासाठी आणि काय फायदे ?

India Approves First Dengue Vaccine QDENGA: डेंग्यूपासून संरक्षणासाठी भारतात पहिल्यांदाच QDENGA लसीला मंजुरी; कोणाला घेता येईल, किती डोस लागतील आणि काय आहेत फायदे, जाणून घ्या.
India Approves First Dengue Vaccine QDENGA: Eligibility, Doses, Benefits Explained

QDENGA Dengue Vaccine vial approved in India for dengue prevention

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

पावसाळा सुरू झाला की सगळीकडेच डेंग्यू आणि मलेरियाचा धोका वाढतो. अशा वेळी भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. देशात पहिल्यांदाच डेंग्यूपासून बचाव करणाऱ्या QDENGA या लसीला DCGIची मंजुरी मिळाली आहे आणि ही लस डेंग्यूच्या विरोधातील लढ्यामध्ये महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मिळत आहे.

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