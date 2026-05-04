Childhood Diabetes Management: बालमधुमेहावर केंद्राचा मोठा निर्णय; पहिली राष्ट्रीय नियमावली केली जाहीर!

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रविवारी लहान मुलांमधील मधुमेहाचे निदान, उपचार आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक नियमावली प्रसिद्ध केली. अशा प्रकारची ही पहिलीच राष्ट्रीय नियमावली असून, लहान मुलांच्या मधुमेहावरील उपचारांचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत समावेश करणाऱ्या मोजक्या देशांच्या यादीत आता भारताचा समावेश झाला आहे..१ आणि २ मे रोजी पार पडलेल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवांवरील राष्ट्रीय परिषदेत ही नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली. या आराखड्यानुसार, जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व समुदाय मुलांची शाळा आणि स्तरावर तपासणी केली जाणार आहे. मधुमेहाची लक्षणे आढळल्यास संबंधित मुलांची तातडीने रक्तातील साखरेची तपासणी करून त्यांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात येईल..या उपक्रमाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्व उपचार मोफत दिले जातील. यामध्ये आयुष्यभरासाठी लागणारे इन्सुलिन, ग्लुकोमीटर आणि नियमित पाठपुरावा यांचा समावेश आहे. यामुळे पालकांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहेत. ही व्यवस्था जिल्हा रुग्णालयापासून ते वैद्यकीय महाविद्यालयांपर्यंत जोडलेली असेल..चार 'टी'चे सूत्रजनजागृतीसाठी आरोग्य मंत्रालयाने 'चार-टी' सूत्र मांडले आहे. यामध्ये 'टॉयलेट' (वारंवार लघवी होणे), 'थर्टी' (तहान लागणे), 'टायर्ड' (थकवा) व 'थिनर' (वजन कमी होणे या लक्षणांचा समावेश आहे. पालक आणि शिक्षकांना या लक्षणांद्वारे 'टाइप-१' मधुमेहाची ओळख पटवता येऊ शकते. याशिवाय, पालकांना इन्सुलिन देणे आणि रक्तातील साखरेची तपासणी करण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास आणि मुलांच्या आयुष्याचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.