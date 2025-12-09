Winter Indigestion Problem: थंडीत अपचनाला गूड-बाय म्हणायचंय? मसाल्याच्या डब्यातील चिमूटभर जिरं वापरा आणि त्वरित आराम मिळवा!

Cumin For Instant Digestive Relief: थंडीच्या हिवाळ्यात अनेकांना अपचन, पोट फुगणे, अॅसिडिटी आणि बद्धकोष्ठता यासारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी घरगुती उपाय म्हणून स्वयंपाकघरातील मसाले, विशेषतः जिरं , अत्यंत उपयुक्त ठरतात. .जिरंभारतीय स्वयंपाकघरात मसाल्यांचा उपयोग केवळ जेवणाची चव वाढवण्यासाठी नाही तर आरोग्य सुधारण्यासाठीही होतो. जिरं हे पचन सुधारण्यासाठी, शरीराला पोषण देण्यासाठी आणि अनेक सामान्य आजारांपासून बचाव करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आयुर्वेदात याला औषधी गुणांनी भरपूर मानले आहे..MPSC Exam : मोठी बातमी! आता MPSC ने २१ डिसेंबरला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक.जिऱ्यांचे प्रमुख फायदे कोणते?पचन सुधारतेजर नियमित जिरा खाल्यास पोटातील गॅस, अपचन, भूक न लागणे, बद्धकोष्ठता यासारख्या समस्यांपासून आराम मिळतो. आणि पचनसंस्था मजबूत होऊन मेटाबॉलिझम सुधारतेआरोग्यासाठी फायदेशीर घटकजिऱ्यामध्ये लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात आढळतात. यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.सर्दी, खोकला आणि घसाभाजलेलं जिरं आणि गूळ एकत्र खाल्यास घसा स्वच्छ राहतो आणि खोकल्यात आराम मिळतो..महिलांसाठी फायदेशीरमासिकपाळीतील वेदना कमी करण्यास उपयुक्तलोहामुळे रक्ताची कमतरता भरून निघते (अॅनिमिया कमी करते).दात मजबूत राहतात, श्वासाची दुर्गंधी दूर होते..Mahadevgad Fort Trek: महादेवगडवर ट्रेकिंगला जाण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या येथे पोहोचण्याची संपूर्ण माहिती.कसे सेवन करावे?दररोज एक चमचा भाजलेलं जिरं खाल्ले किंवा जिऱ्याचे पाणी पिले, तर पोटाचे त्रास, अपचन आणि इतर लहान-मोठे आजार दूर राहतात. तसेच पचनसंबंधित किंवा इतर गंभीर समस्या असल्यास आयुर्वेदाचार्यांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.