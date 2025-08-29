Baby Health Care: १ वर्षाखालील बाळांनाही होऊ शकतो डिहायड्रेशन! जाणून घ्या लक्षणे आणि काळजी कशी घ्यावी

थोडक्यात:१ वर्षाखालील बाळांना डिहायड्रेशन होण्याचा धोका जास्त असतो, कारण त्यांचे शरीर नाजूक असते आणि लवकर द्रव गमावते.डिहायड्रेशनची लक्षणे ओळखण्यासाठी बाळाचे तोंड कोरडे, डोळ्यांतून अश्रू न येणे, आणि डायपर कोरडा राहणे यांकडे लक्ष द्या.वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि योग्य द्रवपदार्थ देणे हे डिहायड्रेशनपासून बचावासाठी अत्यावश्यक आहे.How to Identify Dehydration Symptoms in Babies: लहान बाळांचे शरीर नाजूक असते, आणि विशेषतः १ वर्षाखालील बाळांमध्ये पाणी आणि खनिज द्रव्ये लवकर कमी होतात. त्यामुळे त्यांना डिहायड्रेशनचा धोका जास्त असतो. जर वेळेवर लक्ष दिलं नाही, तर ही समस्या मोठी होऊ शकते आणि बाळाच्या आरोग्यावर आणि वाढीवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच, बाळांमध्ये डिहायड्रेशनची लक्षणे काय असतात आणि त्यापासून कशी काळजी घ्यावी, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे..डिहायड्रेशन म्हणजे काय?डिहायड्रेशन म्हणजे शरीरातील पाणी आणि महत्त्वाचे खनिज द्रव्य (electrolytes) कमी होणे. ही स्थिती तेव्हा होते जेव्हा शरीरातून अधिक पाणी बाहेर जाते आणि त्याची योग्य भरपाई होत नाही. लहान बाळांमध्ये ही समस्या लवकर निर्माण होते कारण त्यांचे शरीर लवकर द्रव गमावते आणि त्यांची गरज अधिक असते. .Bhadra Raj Yoga: सप्टेंबरमध्ये भद्र राजयोगामुळे मिथुनसह या 5 राशींना मिळणार यश, पैसा आणि प्रगती, जाणून घ्या तुमचं राशी भविष्य.बाळांमध्ये डिहायड्रेशन का होते?१. जुलाब किंवा उलटी झाल्यास२. उच्च तापमान, घाम येणे३. पुरेसे स्तनपान किंवा फॉर्म्युला दूध न मिळणे४. संसर्गजन्य आजार किंवा अन्न न पचणे५. उष्ण हवामानात द्रव कमी दिला जाणे.डिहायड्रेशनची लक्षणे कशी ओळखावी?१ वर्षाखालील बाळांमध्ये डिहायड्रेशनचे खालील लक्षणे दिसू शकतात- तोंड, ओठ कोरडे वाटणे- रडताना डोळ्यांतून अश्रू न येणे- डायपर ६–८ तासांपेक्षा जास्त वेळ कोरडा राहणे- डोळे आत गेलेले वाटणे- डोक्यावरील मऊ भाग (fontanelle) खाली गेलेला असणे- बाळ खूप सुस्त किंवा थकलेले वाटणे- स्तनपानास किंवा अन्नाला नकार देणे- त्वचा कोरडी आणि लवचिकता कमी असणे- हे लक्षणे दिसल्यास पालकांनी वेळ न दवडता तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..Gauri Avahan 2025: यंदा ज्येष्ठा गौरी आवाहन कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि याचे धार्मिक महत्त्व.काळजी कशी घ्यावी?- स्तनपान सुरूच ठेवा आणि बाळाला वेळच्यावेळी दूध द्या- फॉर्म्युला दूध पिणाऱ्या बाळांना योग्य प्रमाणात द्रव मिळतोय का याची खात्री करा- उष्ण हवामानात बाळाला थंड व हलकी वस्त्रे घालवा- बाळाला सतत निरीक्षणात ठेवा. लघवी, रडणे, खेळणे याकडे लक्ष द्या- जुलाब, उलटी, ताप आल्यास लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या- डॉक्टरांनी सांगितल्यास ORS किंवा इतर द्रवपदार्थ देण्याचा विचार कराकधी डॉक्टरांकडे जावे?डिहायड्रेशनची लक्षणे दिसताच किंवा बाळ सामान्यापेक्षा वेगळं वागत असेल (उदा. खूप झोपाळूपणा, दूध न पिणे, सतत रडणे), तर त्वरित बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. वेळेवर उपचार न झाल्यास ही स्थिती किडनीवर परिणाम, वाढीचा अडथळा किंवा अधिक गंभीर परिणाम करू शकते..FAQs1. बाळांमध्ये डिहायड्रेशन होण्याची मुख्य कारणं कोणती आहेत? (What are the main causes of dehydration in infants?)उलटी, दस्त, ताप, कमी स्तनपान किंवा फॉर्म्युला दूध, आणि उष्ण हवामान ही डिहायड्रेशनची प्रमुख कारणं आहेत.2. डिहायड्रेशनची लक्षणं कोणती आहेत? (What are the signs of dehydration in babies?)तोंड कोरडे, अश्रू न येणे, सुस्तपणा, डायपर कोरडा राहणे, आणि अन्न नकार देणे ही लक्षणं आहेत.3. डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी बाळाची कशी काळजी घ्यावी? (How to prevent dehydration in babies?)बाळाला वेळच्यावेळी दूध द्या, थंड हवामानात ठेवा, आणि ताप/दस्त झाल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.4. डिहायड्रेशन आल्यास डॉक्टरांकडे कधी जायचं? (When should I take my baby to the doctor for dehydration?)जर बाळ खूप सुस्त असेल, दूध न पित असेल, सतत रडत असेल किंवा लक्षणे तीव्र असतील तर त्वरित डॉक्टरांकडे जा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.