Baby Health Care: १ वर्षाखालील बाळांनाही होऊ शकतो डिहायड्रेशन! जाणून घ्या लक्षणे आणि काळजी कशी घ्यावी

Baby Dehydration Signs: लहान बाळांचे शरीर अतिशय नाजूक असते आणि वाढीच्या टप्प्यात त्यांना डिहायड्रेशनचा धोका अधिक असतो. पण ही समस्या वेळेवर लक्षात आली नाही, तर ती गंभीर होऊ शकते. म्हणून बाळाची काळजी कशी घ्यावी, ते जाणून घेणे आवश्यक आहे
Baby Dehydration Signs
थोडक्यात:

  1. १ वर्षाखालील बाळांना डिहायड्रेशन होण्याचा धोका जास्त असतो, कारण त्यांचे शरीर नाजूक असते आणि लवकर द्रव गमावते.

  2. डिहायड्रेशनची लक्षणे ओळखण्यासाठी बाळाचे तोंड कोरडे, डोळ्यांतून अश्रू न येणे, आणि डायपर कोरडा राहणे यांकडे लक्ष द्या.

  3. वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि योग्य द्रवपदार्थ देणे हे डिहायड्रेशनपासून बचावासाठी अत्यावश्यक आहे

