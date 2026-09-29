इनर इंजिनिअरिंग : जीवनातील चढ-उतार

प्रश्न : जीवनात इतके चढ-उतार का असतात?सद्गुरू : चढ-उतार असे काही नसतात. जीवन विविध प्रकारे घडत असते. हे जग असंख्य परिस्थितींनी भरलेले आहे आणि एका दिवसात वेगवेगळ्या लाखो घटना घडत असतात. फक्त तुमच्या मनःस्थितीच वर-खाली होत असतात. तुम्ही स्वतःच्या मनामध्ये समत्वाची भावना आणली, तर तुम्ही पर्वतांचे आणि दऱ्यांचे सौंदर्यदेखील तितक्याच आनंदाने अनुभवू शकाल. मात्र, सध्या तुमची अवस्था अशी आहे, की जीवन उंचावले, तरी तुम्ही दुःखी होता आणि खालावले तरीही दुःखी होता. तुम्ही हा प्रश्न मुळात यासाठी विचारत आहात, कारण तुमचा जीवन अनुभव दुःखी बनला आहे. मात्र, तुम्हाला दुःखी होण्यासाठी कोणत्याही विशेष परिस्थितीची गरज नसते..मानवी दुःख हे नेहमीच घडणाऱ्या किंवा न घडणाऱ्या गोष्टींचा तुम्ही कसा अनुभव घेता, यामुळे असते. शारीरिक वेदना बाहेरून होऊ शकतात; पण दुःख मात्र नेहमी स्व-निर्मित असते, कारण ती केवळ तुमची मानसिक प्रक्रिया आहे. ही मानसिक प्रक्रिया अशी गोष्ट आहे, की ज्याविषयी तुम्ही काहीही करू शकता. जर तुमची मानसिक प्रक्रिया जागरूकपणे घडत असती, तर तुमच्या सभोवती काहीही घडत असले, तरी तुम्ही तिला आनंददायी ठेवले असते; पण ती आसक्तीने घडत असल्यामुळे, तुम्ही कुठेही असाल, तरी दुःखी होता. जरा पाहा, लोक जगातील जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीमुळे दुःखी व्हायला शिकले आहेत. तुमचे लग्न झाले नसेल, तर लग्न व्हावे म्हणून तुम्ही दुःखी होता; आणि लग्न झाले, तरी पुन्हा दुःखी होता. मुले नसतील, तर दुःखी होता; मुले झाली, तरी दुःखी होता. नोकरी नसेल, तर दुःखी होता; नोकरी असेल, तरी दुःखी होता. जिवंत असाल, तर दुःखी होता; मृत्यू आला, तरी दुःखी होता. अशी कोणती गोष्ट आहे, ज्यामुळे तुम्ही दुःखी होत नाही?.प्रश्न हा नाही, की काय घडत आहे किंवा काय घडत नाहीये; तर तुम्ही त्याचा अनुभव कसा घेता, याचा आहे. जर तुम्हाला हे समजले, की तुमची मानसिक प्रक्रिया तुम्ही स्वतः घडवू शकता, तर तुम्ही ती निश्चितपणे तुमच्या इच्छेनुसार घडवाल आणि तुम्ही ती तुमच्या इच्छेनुसार घडवली, तर काहीही झाले तरी, तुम्ही ती आनंददायी ठेवण्याची खात्री कराल. मग तुम्हाला कोणतीही परिस्थिती सकारात्मक किंवा नकारात्मक वाटणार नाही..कोणतीही व्यक्ती दुःखी असण्याचे एकमेव कारण म्हणजे, गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे घडत नाहीत. तुम्हाला तुमची मानसिक अवस्था तुमच्या इच्छेनुसार घडवता आली, तर बाह्य परिस्थितीचे तुम्ही तुमच्या सर्वोत्तम क्षमतेनुसार व्यवस्थापन करू शकता आणि कोणताही मानव यापेक्षा अधिक काही करू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीला बाह्य परिस्थिती काहीही असली, तरी स्वतःमध्ये आनंदी कसे राहायचे हे माहीत असेल, तर ती निश्चितच आध्यात्मिक मार्गावर आहे. अंतिम मुक्ती तिला कधीही नाकारली जाऊ शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.