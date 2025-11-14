लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा मेवा..

निष्पाप, निरागस, कोवळे असे हे बालपण! एखाद्या छोट्याशा दगडामुळे, एखाद्या झाडाच्या पानामुळे किंवा नुसतं एक गोडाचं बोट चाटवण्यामुळे बालमनास होणारा आनंद हा खरोखरच एखाद्या साखरेच्या कणाने मुंगीस मिळणाऱ्या पंचपक्वान्नांच्या समाधानासारखा असतो. आनंद हा जणू ओतप्रोत भरलेलाच असतो. त्यामुळे गुटगुटीत, तेजःपुंज बाळ सर्वांनाच उत्साह व आशेचा किरण दाखवते. आजचे हे चिमुकले बाळ मोठे होऊन काहीतरी खास करेल, अशी स्वप्ने प्रत्येक जणच रंगवतो..पण असे सुंदर, निरोगी, तेजःपुंज, हुशार बालक जन्माला येण्यासाठी तयारी मात्र फार पूर्वीपासून करावी लागते. यासाठी गर्भसंस्कार करायचे असतात. भारतीय संस्कृती तसेच वेद-आयुर्वेदातील विज्ञानामध्ये ‘संस्कार’ ही वैशिष्ट्यपूर्ण संकल्पना समजावलेली दिसते. संस्कारांची योजना ही नेहमीच उत्क्रांतीला कारण ठरणारी असते. दोष कमी करणे किंवा नष्ट करणे आणि गुण वृद्घिंगत करणे हे संस्कारांचे मुख्य प्रयोजन असते. अर्थात चांगले संस्कार किंवा सुसंस्कार हे उन्नतीकडे घेऊन जाणारे असतात, तर कुसंस्कार नाशाला कारणीभूत असतात. .एखाद्या व्यक्तीची विचारसरणी, वागण्याची पद्धत, सवयी यावरून ती व्यक्ती संस्कारी आहे वा नाही हे समजू शकते. तसे पाहता आयुष्यभर आपल्यावर संस्कार होतच असतात, पण चांगले संस्कार होण्याचा सर्वोत्तम काळ म्हणजे बालपण. किंबहुना त्याच्याही आधीचे गर्भारपण. एखाद्या वेलीला विशिष्ट आकारात चढवायचे असले, वळण लावायचे असले तर ते अगदी सुरुवातीच्या अवस्थेतच लागता येते. एकदा का वेल वेडीवाकडी चढली की तिला आकार देणे जवळजवळ अशक्य असते. त्याचप्रमाणे गर्भावस्थेत केले जाणारे गर्भसंस्कार अपत्याच्या समृद्ध भविष्यासाठी उचललेले पहिले व सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल असते असे म्हणायला हरकत नाही..बालक जन्माला येण्यासाठी माता-पित्यांना स्वतःच्या शरीराची, स्वभावाची काळजी घेणे, स्वतःच्या सवयीबाबत जागरूक राहणे तसेच तरुणपणी व्यक्त होणाऱ्या यौवन शक्तीला योग्य वळण देणे अशा अनेक गोष्टी यात अंतर्भूत असतात. आयुर्वेदात कौमारभृत्यतंत्र या विभागात अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून या विषयावर फार सुंदर मार्गदर्शन केलेले आहे. यात चांगल्या संततीसाठी पती-पत्नीची योग्य जोडी कशी निवडावी (गोत्र आणि ब्लड ग्रुप) यापासून गर्भधारणेसाठी शरीराची पंचत्त्वशुद्धी, शरीरातील वात-पित्त-कफ या त्रिदोषांचे संतुलन, रसायन, वाजीकरण, प्रकृतीच्या अनुसार आहार-विहारापर्यंत अनेक गोष्टींचा व्यवस्थित ऊहापोह केला आहे. .यात गर्भधारणा झाल्यावर गर्भवतीचे खाणे-पिणे, व्यायाम, दुष्ट शक्तींपासून संरक्षण आणि गर्भाच्या व्यवस्थित व सर्वांगीण वाढीसाठी मंत्र, संगीत याबद्दलही मार्गदर्शन आहे. ‘स्त्रीशक्ती संतुलन (फेमिनाइन बॅलन्स)’ आणि ‘गर्भसंस्कार’ या शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केलेल्या माझ्या संगीतरचनांचा अनुभव व फायदा अनेकांनी घेतला आहे. नैसर्गिक आहाराद्वारे गर्भाचे व मातेचे पोषण करणे, प्रसूतिवेदना (लेबरपेन) सुरू झाल्यावर बेंबीभोवती विशेष लेप केल्याने प्रसूती अत्यंत सुलभ होणे. जन्मानंतर अंगाला तेल लावणे, धुरी देणे, शरीर पूर्ववत होण्यासाठी योग्य आहारयोजना, व्यायाम, तसेच बाळाला भरपूर व अनेक महिने स्तन्य मिळण्यासाठी इलाज अशा अनेक गोष्टी गर्भसंस्कारात अंतर्भूत असतात. .आयुर्वेदीय सल्ल्यानुसार वागल्यास जन्माला येतानाच बालक सुदृढ, बुद्धिमान व निरोगी असेल म्हणजे मुलाच्या देखरेखीचे पुढील सर्व काम सोपे होते आणि याचा उपयोग व्यक्तीला जन्मभर होतो. आजकाल गर्भारपणात औषधांच्या अतिसेवनामुळे, चुकीच्या व आपल्या प्रकृतीला न झेपणाऱ्या आहार-विहारामुळे बालकांना जन्मतः वेगवेगळ्या ॲलर्जीसारखे रोग किंवा प्रसूतीच्या वेळी होणाऱ्या अडचणीमुळे (कॉम्प्लिकेशनमुळे) जन्मतः येणारी व्यंगे पाहावयास मिळतात. याउलट आयुर्वेदिक तसेच जुन्या व चांगल्या अनुभवाच्या आधारावर बाळंतपण सुलभ होऊन हसरी, निरोगी व बुद्धिमान बालके जन्माला येतात हा माझा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे..आग्य्राचा ताजमहाल, शनिवारवाड्याचे ध्वनिप्रकाश कार्यक्रम किंवा मॉडर्नगेम पार्क्स, हे सर्व कोणासाठी? संगणक संदेशवहन आणि परग्रहवस्ती हे सर्व कोणासाठी? कुठलीही ॲलर्जी नसलेली, जन्मतः चष्मा नसलेली किंवा नंतर आयुष्यभर दृष्टी उत्तम राहील अशी, भरपूर खाता-पिता येईल, प्रवास करता येईल अशी बालके जन्माला आली तरच हे आजचे सर्व सृजन त्यांच्या उपयोगाला येईल. केवळ तुमचे-आमचे नव्हे, तर सर्व पृथ्वीचेच उज्ज्वल भवितव्य या सुदृढ, निरोगी व बुद्धिमान बालकांच्या अनुशासित व आनंदमय जीवनावर अवलंबून आहे.सकाळच्या सर्व वाचकांना आजच्या बालदिनाच्या शुभेच्छा.(श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.