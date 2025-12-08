Explained: काळे डाग असलेला कांदा खाणे आरोग्यासाठी घातक ठरु शकतो? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

Health risks of eating black-spotted onions: अनेकांच्या घरात कांद्याशिवाय भाजी किंवा जेवण हे अपूर्ण मानले जाते. कांदा कच्चा किंवा त्याचा वापर भाजी बनवण्यासाठी, भजी यासारखे अनेक पदार्थ बनवण्यासाठी केला जातो. कांद्यात व्हिटॅमिन सी, फायबर, अँटीऑक्सिडेंट असतात. यामुळे कांदा खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. पण कांदा खांताना छोटीशी चुक मूत्रपिंडाला हानि पोहचू शकते. अनेक वेळा कांद्यावर काळे डाग किंवा काळ्या रेषा असतात. हे धुतल्यावर जातात पण ते एक प्रकारचे विष मानले जाते. यामुळे असे कांदे खाल्यास कोणते नुकसान होते हे जाणून घेऊया. .कांदा खाण्याचे फायदेकांद्यामध्ये असलेले घटक आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते. भूक वाढते तसेच आतड्यांची स्वच्छता करण्यास मदत करते. तुम्हाला बद्धकोष्ठतेची समस्या असेल तर ती कमी होते. हृदयाचे आरोग्य निरोगी ठेवते. यामुळे रक्तदाब देखील नियंत्रणात राहतो. तसेच कांद्याचा रस केसांसाठी देखील फायदेशीर मानला जातो. अनेक लोक उन्हाळ्यात उन लागल्यास तळपायाला कांद्याचा रस लावतात. कारण कांद्याचा गुणधर्म हा थंड असतो. .Year End 2025: करा 'या' 5 हेल्थ टेस्ट, आजार ओळखणे होईल सोपे .कांद्यावरचे काळे डागकांद्यावर असलेले काळे डाग हे एक प्रकराची बुरशी असते. जो अॅस्परगिलस नायजर नावाच्या बुरशीमुळे होतो. जो मातीत आढळणारा एक सामान्य बुरशीचा प्रकार आहे. पण असे कांदे खाणे टाळावे. कारण एस्परगिलस सेक्शन निग्री, मायकोटॉक्सिन ऑक्रॅटॉक्सिन ए तयार करतात. ज्यामुळे मुत्रपिंड किंवा यकृताचे आरोग्य खराब होऊ शकते. .सर्वच कांद्यावरचे काळे डाग हे विष नसले तरी निरोगी आरोग्यासाठी खाणे टाळावे. तुम्ही कांद्याचा काळा असलेला भाग काढून वापरु शकता. यासाठी कांदे योग्य पद्धतीने साठवणे गरजेचे आहे. कांदा नेहमी बटाट्यापासून वेगळ्या, थंड हवेशीर ठिकाणी ठेवावे. .कांदा अतिप्रमाणात खाल्ल्यास होणारे परिणामकांदा जास्त प्रमाणता खाल्यास आम्लपित्त, छातीत जळजळ, पोटदूखी आणि गॅसची समस्या वाढू शकते. तसेच कांदा हा पचायला जड असल्याने पचनसंस्थेवर ताण येतो. ज्या लोकांना गॅस, अल्सरचा त्रास आहे त्यांनी कांदा खाणे टाळावे. तसेच महिला आणि मुलांनी कांदा योग्य प्रमाणात खावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.