आरोग्य

Explained: काळे डाग असलेला कांदा खाणे आरोग्यासाठी घातक ठरु शकतो? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

Is it safe to eat onions with black mold: अनेक वेळा बाजारात विक्रीस काळे डाग असलेले कांदे असतात. पण असे कांदे खरेदी करणे टाळा. कारण यामुळे आरोग्यास हानि पोहोचू शकते.
Is it safe to eat onions with black mold

Is it safe to eat onions with black mold

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Health risks of eating black-spotted onions: अनेकांच्या घरात कांद्याशिवाय भाजी किंवा जेवण हे अपूर्ण मानले जाते. कांदा कच्चा किंवा त्याचा वापर भाजी बनवण्यासाठी, भजी यासारखे अनेक पदार्थ बनवण्यासाठी केला जातो. कांद्यात व्हिटॅमिन सी, फायबर, अँटीऑक्सिडेंट असतात. यामुळे कांदा खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. पण कांदा खांताना छोटीशी चुक मूत्रपिंडाला हानि पोहचू शकते. अनेक वेळा कांद्यावर काळे डाग किंवा काळ्या रेषा असतात. हे धुतल्यावर जातात पण ते एक प्रकारचे विष मानले जाते. यामुळे असे कांदे खाल्यास कोणते नुकसान होते हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
doctors
onion
doctor
Doctors tips
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com