Blood Pressure Control: फक्त मीठ कमी केल्यानं बीपी कंट्रोल होतो का? डॉक्टरांनी सांगितलेलं धक्कादायक सत्य

How to control BP naturally in India: उच्च रक्तदाब ही एक अतिशय सामान्य आरोग्य समस्या आहे, जी तीन प्रौढांपैकी एकाला प्रभावित करते. डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन करणे महत्वाचे आहे. परंतु बरेच लोक असा विश्वास करतात की त्यांच्या आहारात फक्त मीठ कमी केल्याने रक्तदाब नियंत्रित होईल. हे पूर्णपणे खरे नाही. मीठ कमी केल्याने मदत होते, परंतु ते केवळ उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी पुरेसे नाही. याबाबत हृदयरोगतज्ज्ञांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे..रक्तदाबावर परिणाम करणाऱ्या अनेक घटकांपैकी मीठ हा एक घटक आहे. जरी मीठाचे सेवन चांगले नियंत्रित केले असले तरी, लठ्ठपणा, कमी शारीरिक हालचाली, ताणतणाव, झोपेचा अभाव, जास्त मद्यपान, धूम्रपान, कमी पोटॅशियमयुक्त पदार्थ, कौटुंबिक इतिहास, वृद्धत्वाशी संबंधित बदल आणि मूत्रपिंडाचा आजार, थायरॉईड समस्या, स्लीप एपनिया आणि काही औषधे यासारख्या काही वैद्यकीय परिस्थितींमुळे उच्च रक्तदाब कायम राहू शकतो. म्हणूनच, फक्त मीठ कमी करण्यापेक्षा तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधे घ्यावी आणि जीवनशैलीत बदल करावा. .आपण जे मीठ खातो ते सोडियम क्लोराईड असते आणि त्यातील सोडियमचे प्रमाण रक्तदाबासाठी महत्त्वाचे असते. जेव्हा आपण शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त सोडियम वापरतो तेव्हा मूत्रपिंड अतिरिक्त सोडियम बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न करतात. दरम्यान, सोडियम संतुलन राखण्यासाठी शरीर जास्त पाणी साठवून ठेवते. हे जास्त पाणी रक्ताचे प्रमाण वाढवते, ज्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो कारण हृदयाला आता जास्त रक्त पंप करावे लागते. यामुळे रक्तवाहिन्यांवर दबाव वाढतो आणि धमन्यांमध्ये रक्तदाब वाढतो. वृद्धत्व, लठ्ठपणा, मूत्रपिंडाचा आजार, मधुमेह किंवा दीर्घकालीन उच्च रक्तदाबामुळे मीठ संवेदनशील असलेल्या लोकांमध्ये, जास्त मीठ सेवन केल्याने रक्तदाब वाढतो आणि मीठ कमी केल्याने तो कमी होतो..Medicine Side Effects: आरोग्याशी खेळ नको! डॉक्टरांचा सल्ला न घेता 'ही' 4 औषधे घेतल्यास अंतर्गत अवयवांचे होऊ शकते नुकसान.दुसरे कारण म्हणजे आपल्या आहारातील बरेच सोडियम हे "लपलेल्या" स्त्रोतांमधून येते, जसे की पॅकेज केलेले पदार्थ, टेकआउट, लोणचे, पापड, सॉस, इन्स्टंट फूड्स आणि खारट स्नॅक्स. जरी आपण टेबलावर किंवा स्वयंपाक करताना मीठ घालणे टाळले तरीही, जर आपले अन्न अशा पॅकेज केलेल्या किंवा टेकआउट फूड्सपासून बनवले असेल, तरीही सोडियमचे प्रमाण जास्त असू शकते. .मीठ कमी करणे कधी उपयुक्त ठरू शकते?जर रक्तदाब किंचित वाढला असेल आणि आहारातील मीठ हा एक प्रमुख घटक असेल, तर केवळ मीठ कमी केल्याने लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की मीठ पर्याय आणि पोषण शिक्षण रक्तदाब कमी करण्यास मदत करतात, परंतु उपायांचे संयोजन रक्तदाब सुधारण्यासाठी अधिक प्रभावी आहे..WHO चा सल्लाWHO नुसार, प्रौढांनी दररोज 2000 मिलीग्रामपेक्षा कमी सोडियम किंवा 5 ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ सेवन करावे. हे एकूण दैनिक सेवन आहे, ज्यामध्ये अन्नात लपलेले सोडियम समाविष्ट आहे. जर दीर्घकालीन रक्तदाब नियंत्रण राखण्याचे ध्येय असेल, तर औषधे, वजन नियंत्रण, शारीरिक हालचाली, आहाराची गुणवत्ता, झोप, ताणतणाव, अल्कोहोल आणि इतर आरोग्य समस्या लक्षात घेऊन योग्य कार्यक्रम स्वीकारणे आवश्यक आहे. म्हणून, जर तुम्हाला उच्च रक्तदाब असेल, तर आजच तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.