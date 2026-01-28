आरोग्य

Blood Pressure Control: फक्त मीठ कमी केल्यानं बीपी कंट्रोल होतो का? डॉक्टरांनी सांगितलेलं धक्कादायक सत्य

Is reducing salt enough to control blood pressure: उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी लोक अनेकदा मीठ पाणी पितात, पण मीठ पाणी खरोखर प्रभावी आहे का? चला डॉक्टरांकडून जाणून घेऊया.
Doctor advice on salt and hypertension

Doctor advice on salt and hypertension

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

How to control BP naturally in India: उच्च रक्तदाब ही एक अतिशय सामान्य आरोग्य समस्या आहे, जी तीन प्रौढांपैकी एकाला प्रभावित करते. डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन करणे महत्वाचे आहे. परंतु बरेच लोक असा विश्वास करतात की त्यांच्या आहारात फक्त मीठ कमी केल्याने रक्तदाब नियंत्रित होईल. हे पूर्णपणे खरे नाही. मीठ कमी केल्याने मदत होते, परंतु ते केवळ उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी पुरेसे नाही. याबाबत हृदयरोगतज्ज्ञांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
doctor
salt
blood
blood pressure
Blood Test
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.