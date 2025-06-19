Kidney Failure Causes: किडनी फेल होण्याचं कारण बनतो UTI? 'ही' 5 लक्षणं वेळीच ओळखा आणि उपाय जाणून घ्या

थोडक्यात:किडनी रक्त शुद्ध करणे, पाणी व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखणे आणि शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर टाकणे हे महत्त्वाचे काम करते.किडनी नीट काम न केल्यास शरीरात विषारी घटक साचतात आणि हृदय, मेंदू व इतर अवयवांवर गंभीर परिणाम होतो.मूत्रमार्गातील संसर्ग सुरुवातीला साधा वाटला तरी वेळेत उपचार न केल्यास तो किडनीपर्यंत पोहोचून तिचं नुकसान करू शकतो..How Urinary Tract Infection Causes Kidney Failure: किडनी शरीरातील रक्त शुद्ध करण्याचं, पाण्याचं आणि इलेक्ट्रोलाइटचं संतुलन राखण्याचं काम करते. ती नीट काम करत आहे की नाही, हे जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण जर किडनीने काम करणं थांबवलं तर शरीरात विषारी घटक म्हणजेच टॉक्सिन्स जमा होऊ लागतात, जे हृदय, मेंदू आणि इतर अवयवांवर वाईट परिणाम करू शकतात. आपल्या शरीरातील घाण आणि अपायकारक घटक बाहेर टाकण्याचं मुख्य काम किडनी करत असल्यामुळे तिच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणं धोकादायक ठरू शकतं. मूत्र मार्गातील संसर्ग म्हणजेच युरिन इन्फेक्शन ही अशी एक सामान्य वाटणारी समस्या आहे, ज्याची काही लक्षणं सुरुवातीला किरकोळ वाटू शकतात, पण याकडे वेळेत लक्ष न दिल्यास हा संसर्ग हळूहळू किडनीपर्यंत पोहोचतो आणि तिचं नुकसान करू शकतो..UTI – किडनीशी संबंधित सर्वसामान्य पण घातक समस्यायुरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन (UTI) ही किडनीसंबंधी आढळणारी एक सामान्य समस्या आहे. याची लक्षणं लघवीमध्ये दिसू शकतात. ही लक्षणं वेळीच ओळखून योग्य ते उपचार घेतले नाहीत, तर किडनीचे सूक्ष्म फिल्टर खराब होऊ शकतात. असं एशियन हॉस्पिटलच्या युरोलॉजी, किडनी आणि रोबोटिक सर्जरी विभागाचे संचालक डॉ. राजीव कुमार सेठिया यांचं म्हणणं आहे. .Heart Disease Breakthrough: हृदयविकार रुग्णांसाठी आनंदवार्ता: आता ऑपरेशनशिवाय इलाज! २२ वर्षांचा अनुभव असलेल्या डॉक्टरांचा अनोखा उपचार मार्ग.किडनी फेल होण्याचा धोका!युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन बहुतेकदा बॅक्टेरियामुळे होतो. विशेषतः महिलांमध्ये ही समस्या अधिक प्रमाणात दिसून येते. मात्र पुरुष, लहान मुले, वृद्ध; कोणालाही हा आजार होण्याची शक्यता असते. हा संसर्ग जर मूत्राशयापासून (Bladder) वर जाऊन किडनीत पोहोचला, तर पायलोनेफ्राइटिस (Pyelonephritis) नावाचा गंभीर आजार होतो आणि त्यामुळे किडनी फेल होण्याची शक्यता वाढते..या 5 लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका:वारंवार लघवी होणेलघवी करताना जळजळ किंवा वेदनालघवीमध्ये दुर्गंधी किंवा रक्त येणेखालच्या पोटात किंवा पाठीमध्ये वेदनाताप येणे किंवा अंग थंडीने कुडकुडणेही लक्षणं ओळखून सुरुवातीलाच उपचार करणे गरजेचे आहे. जर संसर्ग वेळेत थांबवला नाही, तर तो किडनीला कायमस्वरूपी नुकसान पोहोचवू शकतो आणि सेप्सिस सारखी जीवघेणी परिस्थिती निर्माण करू शकतो..कसं टाळाल UTI?रोज 8-10 ग्लास पाणी प्यालघवी रोखण्याची सवय टाळास्वच्छतेची काळजी घ्या, विशेषतः जननेंद्रियांचीअसुरक्षित लैंगिक संबंध टाळालक्षणं दिसल्यास लवकरात लवकर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.Emotional Baggage Detox: मनातील ड्राफ्ट भावनांना करा डिलिट! वाचा गोंधळ दूर करणं का आहे महत्त्वाचं?.FAQsमूत्र मार्गातील संसर्ग म्हणजे काय? (What is Urinary Tract Infection - UTI?)मूत्राशय, मूत्रमार्ग किंवा किडनीमध्ये झालेला जीवाणूजन्य संसर्ग म्हणजे युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन (UTI). हे प्रामुख्याने बॅक्टेरियामुळे होते आणि महिलांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात आढळते.UTI झाल्यास कोणती लक्षणं दिसतात? (What are the common symptoms of UTI?)UTI मध्ये वारंवार लघवी होणे, लघवी करताना जळजळ किंवा वेदना होणे, लघवीला दुर्गंधी येणे किंवा रक्त दिसणे, खालच्या पोटात व पाठीमध्ये वेदना, तसेच ताप किंवा थंडी वाजणे ही मुख्य लक्षणं दिसून येतात.UTI किडनीवर कसा परिणाम करू शकतो? (How can UTI affect the kidneys?)जर UTI चा संसर्ग मूत्राशयातून वर किडनीपर्यंत गेला, तर ‘पायलोनेफ्राइटिस’ नावाचा गंभीर आजार होऊ शकतो. यात किडनीचे फिल्टर खराब होतात आणि वेळेत उपचार न झाल्यास किडनी फेल होण्याचा धोका वाढतो.UTI टाळण्यासाठी काय करावे? (How to prevent UTI?)रोज भरपूर पाणी प्यावे, लघवी रोखू नये, वैयक्तिक स्वच्छतेची काळजी घ्यावी, असुरक्षित लैंगिक संबंध टाळावेत आणि लक्षणं दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.