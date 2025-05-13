How To Control High Blood Sugar
High Blood Sugar: तुमचंपण ब्लड शुगर सामान्य पातळीपेक्षा जास्त आहे? डॉक्टर सांगतात लगेच हे उपाय करायला

How To Control High Blood Pressure: तुमचं ब्लड शुगर ३७० mg/dL पेक्षा जास्त आहे का? डॉक्टर सांगतात अशा वेळी तातडीने कोणते उपाय करावेत.
Published on

थोडक्यात:

  1. डायबिटीज नियंत्रणासाठी औषधोपचारासोबत शिस्त आणि योग्य आहार गरजेचा आहे.

  2. साखरविरहित आहार आणि नियमित व्यायामामुळे रक्तातील साखर संतुलित राहते.

  3. ब्लड शुगर वेळोवेळी तपासल्यास रोग नियंत्रणात ठेवणे सोपे होते.

Tips To Control High Blood Pressure: अनेक दीर्घकालीन आजरांपैकी सर्वात सामान्य आजार म्हणजे डायबिटीज. एकदा रक्तातील साखर वाढायला लागली की नियंत्रणात ठेवणे खूप गरजेचे असते. योग्य ते औषधोपचार जरी नियमितपणे घेतले तरी तेवढेच पुरेसे नसते. दैनंदिन जीवनात शिस्त असणे, सकस आहार घेणे, साखरविरहित आहार घेणे आणि रोज थोडा तरी व्यायाम करणे गरजेचे आहे. पण याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणेज अधून मधून ब्लड शुगर चेक करणे. या छोट्या गोष्टी रोज केल्या तर रक्तातील साखर नियंत्रण ठेवता येते.

