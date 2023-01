Jaggery Benefits : गुळासोबत तीळ की शेंगदाणे; काय खाणे जास्त चांगले?

Jaggery Benefits : महागडे व्हिटॅमिन, कॅल्शियम आणि हाडांची झिज करणाऱ्या गोळ्या खाऊन हाड ठिसूळ करण्यापेक्षा पूर्वजांनी सांगितलेल्या गोष्टी खाल्ल्या तर किती फायदा होणार याचा विचार आपण कधीच करत नाही.

सध्या मकरसंक्रांतीमुळे सगळीकडे तिळ गुळ आवडीने खाल्ला जात आहे. खरं तर गूळ हा अनेक पदार्थांसोबत खाल्ला जातो. जसे की खोबरे गुळ, गुळ शेंगदाणे, गुळ फुटाणे आणि तिळ गुळ पण तुम्हाला माहिती आहे का गुळासोबत काय खाणे अधिक चांगले? आज आपण या विषयीचा जाणून घेणार आहे. (Jaggery with til or peanuts Benefits better for health read story)

