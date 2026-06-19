साखर कमी, अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर! रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारं जांभूळ मध 'या' आजारासाठीही ठरतं वरदान

Jamun Honey for Immunity: पारंपरिक उपचारांमध्ये गुणकारी मानल्या जाणाऱ्या जांभूळ मधाच्या आरोग्यदायी गुणधर्मावर आता शास्त्रोक्त मोहोर उमटवली आहे.वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर) च्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेतील (एनसीएल) शास्त्रज्ञांनी केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण संशोधनातून ही बाब समोर आली आहे. जांभूळ मधात इतर मांच्या तुलनेत साखर (ग्लुकोज) आणि फ्रुक्टोजचे प्रमाण कमालीचे कमी असून, अँटी ऑक्सिडंट क्षमता तब्बल ८५ टक्क्यपिक्षा जास्त असल्याचे संशोधनात आढळले आहे..'एनसीएल 'मधील शास्त्रज्ञ डॉ. उदय किरण मरेल्ली यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन पथकाने महाबळेश्वरमधून संकलित केलेल्या ८२ अस्सल जांभूळ मधाच्या नमुन्यांचा अभ्यास केला. न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स (एनएमआर) आणि मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एमएस) यांसारख्या वैज्ञानिक तंत्रांचा वापर करून संशोधकांनी जांभूळ मधाची वैशिष्ट्यपूर्ण रासायनिक रचना प्रथमच सविस्तरपणे उलगडून दाखवली. या शास्त्रज्ञांनी जांभूळ मधाची अस्सलता, गुणवत्ता आणि शुद्धता पडताळण्यासाठी एक भक्कम वैज्ञानिक आधार निर्माण केला. .Infertility Causes: आई-बाबा होण्यात येतोय अडथळा? 'ही' ३ कारणं ठरू शकतात जबाबदार; तज्ज्ञांनी सांगितले प्रभावी उपाय.'एनसीएल'चे संचालक डॉ. आशिष लेले, शास्त्रज्ञ डॉ. उदय किरण मरेल्ली यांनी संशोधनाची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष रवींद्र साठे उपस्थित होते. या संशोधन गटात स्नेहल वाघोले, शिरीन मॉन्सी, सपना रवींद्रनाथन यांचा समावेश होता.लेले म्हणाले, "एनसीएल ने जांभूळ मधाची अस्सलता तपासण्यासाठी विशिष्ट पद्धती विकसित केली आहे. आजवर जांचूळ मध मधुमेहींसाठी गुणकारी असल्याचे म्हटले जात होते. परंतु, आता नव्या अभ्यासामुळे त्याचा वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध झाला आहे.".मधाची 'एनएमआर' चाचणी शक्य"महाबळेश्वरच्या जंगलातून संकलित केलेल्या ८२ नमुन्यांच्या आधारे मधाच्या गुणवत्तेचे निकष निश्चित केले आहेत. त्या आधारे मधाची गुणवत्ता तपासणे शक्य आहे. आतापर्यंत आपल्याला स्वदेशी मध परदेशात पाठवून त्याच्या चाचण्या करून घ्याव्या लागत होत्या. त्यामुळे आपल्या मधाची माहिती परदेशी जात होती. आता देशातच मधाची चाचणी करणे शक्य झाले आहे. प्रत्येक औषधाची एनएमआर चाचणी केली जाते. त्याप्रमाणे मधाचीही करता येईल," असे डॉ. उदय यांनी सांगितले..मधाचे नेमके उत्पादन किती, मधमाशी पालन करणाऱ्यांची संख्या किती, याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. राज्यात बारा मधाच्या गावांत तयार होणाऱ्या मधाची आता 'एनसीएल' कडून चाचणी करून घेतली जाईल. देशात मधातील भेसळ रोखण्यासाठी त्याची चाचणी करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात येईल. 'एनसीएल' च्या संशोधनाची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात येईल.- रवींद्र साठे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळहे संशोधन भारतामध्ये मधाची अस्सलता पडताळणी, गुणवत्ता हमी आणि फसवणूक शोधण्यासाठी वैज्ञानिक निकष विकसित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढण्याबरोबरच देशी मधाच्या विविध प्रकारांचे बाजारमूल्यही वाढण्यास मदत होईल.- डॉ. आशिष लेले, संचालक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा.तरुण पुरुषांमध्ये ऑस्टिओपोरोसिस आणि हाडांची घनता कमी होण्याचं प्रमाण का वाढतंय? धक्कादायक कारणं समोर .जांभूळ मधाची वैशिष्ट्ये- शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे १२ नैसर्गिक घटक आढळले- १०० ग्रॅम मधात साखरेचे प्रमाण केवळ २५.९१ ग्रॅम इतके कमी- मधाचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' कमी असल्याने मधुमेहींसाठी ते अधिक उपयुक्त- मधाचे आंबण्याचे प्रमाण कमी असल्याने ते दीर्घकाळ टिकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.