Jan Arogya Yojana Excludes Skin Diseases: जनआरोग्य योजनेत नाही त्वचारोगाचा समावेश; औषधोपचार गरीबांच्या आवाक्याबाहेर

Poor Left Behind as Skin Diseases Excluded from Jan Arogya Yojana: निरोगी त्वचा ही चैनीची वस्तू नाही, तर मानवी आरोग्याचा एक मूलभूत भाग आहे. मात्र राष्ट्रीय आरोग्य अजेंड्यामध्ये त्वचेच्या आरोग्याला बाजूला ठेवले आहे. राज्यात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत गंभीर स्वरुपाच्या त्वचारोगावरील उपचाराचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..प्रत्येकाच्या शरीरावरील त्वचेच्या खाली ग्रंथी असतात. या ग्रंथी त्वचेचे संरक्षण करण्यासोबतच त्यावरच्या रंगातही महत्त्वाची भूमिका वठवितात. त्यामुळेच काही व्यक्ती गोऱ्या, काही श्वेत तर काही गव्हाळ रंगाच्या दिसतात. त्वचेच्या थराखालील ग्रंथी हे कार्य करीत असतात. या रंग तयार करणाऱ्या ग्रंथी नष्ट झाल्या तर त्वचेवर पांढरे चट्टे (विटिलिगो) दिसू लागतात. हा त्वचा विकार आहे, याबाबत गैरसमज आहेत, याचे सामाजिक दुष्परिणाम भोगावे लागतात..प्रगत वैद्यक शास्त्रामुळे त्यावर मात करणे शक्य आहे, औषधोपचारासह सर्जरी हा पर्याय उपलब्ध आहे, मात्र ही सर्जरी गरीबांच्या आवाक्यात नाही. भारतात हे प्रमाण ४ ते ५ टक्के आहे. सरासरीने देशात आज ५ दशलक्ष जनता या त्वचाविकाराचा सामना करते. त्वचेवर पांढरे चट्टे दिसत असल्याने वागवले जाते. एखाद्या व्यक्तीसोबत अवहेलनेने.विशेष असे की, स्टिरॉइड्सच्या गैरवापरामुळे बुरशी संसर्गाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात आहे, यामुळे त्वचाविकार वाढले आहेत. त्वचाविकारावरील औषधोपचार महागडे असून ते गरीबांच्या आवाक्यात नाहीत. यामुळे त्वचारोगाचा समावेश एमजेपीजेवाय योजनेत करण्यात यावा, अशी मागणी इंडियन असोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, व्हेनेरिओलॉजिस्ट अॅन्ड लेप्रोलॉजिस्टतर्फे करण्यात आली आहे..त्वचेवरील स्टिरॉइड्सजन्य क्रिम्स व औषधांच्या गैरवापरामुळे बुरशी (फंगल इन्फेक्शन) संसर्गाचा प्रसाराची जोखीम वाढली आहे. त्वचारोगावरील औषधोपचार महागडे आहेत. यामुळेच राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात त्वचारोगालाही स्थान देण्यात यावे. यासंदर्भात भारतीय त्वचारोग सोसायटीकडून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले आहे. - डॉ. श्रद्धा महल्ले, त्वचारोग तज्ज्ञ, नागपूर.