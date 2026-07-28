जीवनमान-जीवनभान : ध्यान : शांत बसण्यापलीकडचा प्रवास

देवयानी एम., लाइफस्टाइल कोचकाही महिन्यांपूर्वी माझ्या एका मित्राचा मला फोन आला आणि तो म्हणाला ‘तुला काहीतरी सांगायचंय, आज ध्यानात मला तू दिसलीस’. आजकाल ‘ध्यान’ हा शब्द प्रत्येकाच्या परिचयाचा झाला आहे; पण डोळे बंद करून पहिल्यांदा हत्तीला हात लावला तर जिथे हाताचा स्पर्श होईल तो हत्ती आहे असं वाटतं - पूर्ण हत्ती काय आहे हे समजत नाही. तसंच ध्यानाचं झालं आहे. ध्यानासंबंधी अनेक समज-गैरसमज लोकांमध्ये आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे त्याविषयी सखोल अभ्यास न करता वरवर आणि पटकन हवी असलेली ध्यानाची रेसिपी. अशाने ना ध्यानाचे फायदे मिळतील, ना ध्यान केल्याचा किंवा लागल्याचा आनंद.गेल्या काही वर्षांत ध्यानाभोवती अब्जावधींची उद्योगव्यवस्था उभी राहिली आहे. अनेक ॲप्स आणि प्लॅटफॉर्म्स ध्यानाला ‘१० मिनिटांत ताणमुक्ती’, ‘२१ दिवसांत आयुष्य बदला’ अशा पद्धतीने विकताना दिसतात. ध्यान हे ‘विकत घेण्यासारखे’ कौशल्य नाही; ती संयम, शिस्त, आत्मनिरीक्षण आणि सातत्याने विकसित होणारी साधना आहे. एखादे ॲप मार्गदर्शक ठरू शकते, परंतु ते गुरू, जीवनशैली आणि अंतर्मुख साधनेची जागा घेऊ शकत नाही..ताण कमी करण्यासाठी, झोप सुधारण्यासाठी, एकाग्रता वाढवण्यासाठी किंवा मानसिक आरोग्यासाठी ध्यान करण्याचा सल्ला दिला जातो. हे ध्यानाचे बायप्रॉडक्ट्स आहेत, मुख्य उद्देश नाही. योग शिक्षिका आणि अभ्यासिका म्हणून मला आजूबाजूला गोंधळलेले लोक खूप भेटतात. ध्यान फक्त डोळे मिटून शांत बसणे आहे का? काही मिनिटे रिलॅक्स होणे म्हणजे ध्यान पूर्ण झाले असे म्हणता येईल का? योगशास्त्र या प्रश्नांना व्यापक आणि सखोल उत्तर देते. पण त्या आधी ध्यान काय नाही ते पाहू: संगीत ऐकत निवांत बसणे म्हणजे ध्यान नाही, ते झालं रिलॅक्सेशन (विश्रांतीचा अनुभव) समुद्र, पर्वत, आकाश यांचा विचार करणं म्हणजे ध्यान नाही, ते झालं इमॅजिनेशन (कल्पना करणे) एका विचारावर लक्ष केंद्रित करणे म्हणजे ध्यान नाही, ते झालं कॉन्टेम्प्लेशन (चिंतन करणे)भारतीय योगपरंपरेत ध्यान हा स्वतंत्र व्यायाम नसून मोठ्या साधनामार्गाचा सातवा टप्पा आहे. महर्षी पतंजलींनी अष्टांगयोगात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी असे आठ टप्पे सांगितले आहेत. धारणा म्हणजे मनाला एका ठिकाणी स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न, तर ध्यान म्हणजे त्या स्थिरतेचा अखंड, सहज आणि निरंतर अनुभव घेणे. जेव्हा हा अनुभव इतका सखोल होतो की साधक, साधनेचा विषय आणि साधनेची प्रक्रिया यांच्यातील भेद विरघळू लागतो. त्यावेळी आपण आपल्या शुद्ध अस्तित्वाच्या जाणिवेत असतो तेव्हा समाधीकडे प्रवास सुरू होतो..ध्यानाचा मूळ हेतूयोगशास्त्रात ध्यानाचा उद्देश केवळ मानसिक शांतता मिळवणे नाही. ऋषि पतंजलींच्या योगसूत्रातील प्रसिद्ध सूत्र आहे ‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’. म्हणजे मनातील सतत चालणाऱ्या विचारांच्या, प्रतिक्रिया आणि चंचलतेच्या प्रवाहावर प्रभुत्व मिळवणे. याचा अर्थ विचारांना जबरदस्तीने थांबवणे असा नाही. उलट, विचारांशी असलेली आपली ओळख कमी होणे, स्वतःकडे अधिक स्पष्टतेने पाहता येणे आणि परिस्थितीपेक्षा सजगतेने प्रतिसाद देण्याची क्षमता विकसित होणे हा त्यामागचा हेतू.आज न्यूरोसायन्समध्येही अशाच निरीक्षणांना आधार मिळत आहे. नियमित ध्यानामुळे लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता, भावनांचे नियमन, जागरूकता आणि ताणाला प्रतिसाद देण्याची पद्धत यामध्ये सकारात्मक बदल संशोधनांमध्ये नोंदवले गेले आहेत. मात्र, हे परिणाम नियमित आणि सातत्यपूर्ण साधनेमुळे मिळतात; एक-दोन दिवसात नव्हे..ध्यानाची प्रतिमा संकुचित का झाली?आधुनिक जीवनाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. प्रत्येक गोष्टीचे ‘क्विक सोल्युशन’ हवे असते. त्यामुळे ध्यानालाही ‘पाच मिनिटांत ताणमुक्त व्हा’ अशा प्रकारच्या चौकटीत मांडले जाते. यामागे हेतू चुकीचा नाही. ताण कमी होणे, झोप सुधारणे, रक्तदाब नियंत्रित राहणे किंवा मानसिक आरोग्यास मदत होणे हे ध्यानाचे खरे आणि संशोधनाधारित फायदे आहेत. मात्र, हे फायदेच अंतिम ध्येय बनतात, तेव्हा ध्यानाचा मूळ आत्मा हरवू लागतो. विचार पूर्णपणे बंद झाले पाहिजेत, असा एक मोठा गैरसमज ध्यानाबाबतीत आहे. ध्यानात आपण विचारांशी लढत नाही; ध्यान करून मी विचार थांबवेन असं नाही होऊ शकत. ध्यान ही अशी अवस्था आहे जिथे शरीर आणि मन एकरूप होऊन आपले लक्ष वेधत नाहीत. अष्टांग योगात समाधीच्या अलीकडे ध्यान आहे; पण शरीर आणि मनाचा प्रवास होऊन तिथे पोहोचणं अपेक्षित आहे. एका टप्प्यापर्यंत मन शांत झालेलं आहे, शरीर पूर्णपणे निश्चल आहे आणि मग आपण ध्यानावस्थेत हळूहळू शिरून स्थिर होऊ लागतो. बसलो आणि ध्यान लागलं असं सर्वसाधारणपणे होत नाही..पूर्वतयारीयोगपरंपरेत ध्यान सुरू करण्यापूर्वी जीवनशैली, आहार-विहार, नैतिक मूल्ये, शरीराची स्थिरता, श्वासाचे संतुलन आणि इंद्रियांचे नियमन यांना महत्त्व दिले गेले आहे. अस्थिर शरीर, विस्कळीत दिनचर्या, सतत उत्तेजित राहणारे मन आणि असंतुलित श्वसन यांच्यासह खोल ध्यान शक्य होत नाही. म्हणूनच अनेकांना ध्यान करताना बेचैनी, कंटाळा किंवा निराशा जाणवते. समस्या ध्यानात नसते; अनेकदा त्यासाठी आवश्यक असलेली पूर्वतयारी अपुरी असते.ध्यान करताना प्रकाश दिसला, कंपन जाणवले किंवा काही विलक्षण अनुभव आले, यालाच अनेकजण प्रगती समजतात. योगशास्त्रात ध्यानाची खरी प्रगती म्हणजे दैनंदिन जीवनात अधिक संयम, स्पष्ट विचार, करुणा, आत्मसंयम, भावनिक स्थैर्य आणि सजगता वाढणे हे आहेत. ध्यानाची खरी परीक्षा ध्यानाच्या वेळेत नव्हे, तर उरलेल्या तेवीस तासांत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.