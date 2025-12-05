Diabetic Foot Care Now in JJ Hospital

Diabetic Foot Care: मधुमेहाच्या रुग्णांना दिलासा; 'डायबेटिक फूट' टाळण्यासाठी जे. जे. रुग्णालयात उपचार

भारतात मधुमेहाचे रुग्ण वाढत असून एकूण मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये सरासरी २० ते २५ टक्के रुग्णांना डायबेटिक फूट हा आजार असतो. त्यामुळे अनेकदा रुग्णांचा पाय कापावा लागतो; मात्र डायबेटिक फूटवर प्रतिबंधात्मक उपाय व्हावा, यासाठी राज्य सरकारच्या जेजे रुग्णालयात 'डायबेटिक फूटकेअर क्लिनिक' सुरू करण्यात आले आहे. सरकारी रुग्णालयात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे क्लिनिक सुरू करण्यात आले असून त्याचा फायदा गोरगरिबांना होणार आहे.

