माझे वय ४५ वर्षे आहे. माझा भरपूर प्रवास होतो, त्यामुळे गेले काही महिने माझी पाठ सतत दुखते आहे. जरा काही काम केले की पाठीचा कणा एकदम ताठ होतो व नंतर उठा-बसायलासुद्धा त्रास होतो. कृपया उपाय सुचवावा.- किरण साळवी, भोरउत्तर – वयापरत्वे व जास्त प्रवासाने पाठ दुखणे क्रमप्राप्त असते. प्रवास करणाऱ्यांनी वातशमनासाठी पहिल्यापासून उपाय करणे आवश्यक असते. रात्रीची झोप वेळेत व पुरेशी घेणे आवश्यक आहे. रात्री झोपताना पाठीच्या कण्यावर खालून वर या दिशेत हलक्या हाताने संतुलन कुंडलिनी सिद्ध तेलासारखे तेल नक्की लावावे, तसेच रोज न चुकता संतुलन वातबलसारख्या गोळ्या, तुपात मिसळून संतुलन प्रशांत चूर्ण घेण्याचा उपयोग होऊ शकेल. संतुलनचे मॅरोसॅन रसायन व कॅल्सिसॅन गोळ्यासुद्धा नियमित घ्याव्या. साजूक तूप, लोणी, खारकेची पूड घालून सिद्ध केलेले दूध, डिंकाचा लाडू वगैरेंचा आहारात समावेश असावा. संतुलन पंचकर्म करून पाठीच्या कण्याला ताकद येण्यासाठी बस्तीबरोबर अन्य विशेष थेरपी करून घेण्याचा उपयोग होऊ शकेल. .सध्या माझे केस फार गळायला लागले आहेत. केसांमध्ये फार कोंडा झालेला आहे. कृपया यावर उपाय सुचवावा.- सार्थक पत्की, पुणेउत्तर – केसांचे आरोग्य व्यवस्थित ठेवायचे असेल तर त्यांची आतून-बाहेरूप काळजी घ्यावी लागते. आठवड्यातून किमान दोनदा संतुलन व्हिलेज हेअर सिद्ध तेलासारखे केश्य द्रव्यांनी सिद्ध केलेले तेल हलक्या हाताने जिरवावे. तेल जिरवण्यासाठी मालिश कशा प्रकारे करावी, हे जाणून घेण्यासाठी डॉ. मालविका तांबे यूट्यूब चॅनेलवर हेअर मसाजचा व्हिडिओ नक्की बघावा, तसेच आठवड्यातून १-२ वेळा ओल्या नारळाचे दूध केसांवर अर्धा तास नक्की लावावे. केसांमध्ये शांपूमुळे कोरडेपणा येणे चांगले नाही म्हणून केस धुण्यासाठी वापरण्यात येणारा शांपू अत्यंत माइल्ड असावा. जमत असल्यास एका वेळी शांपू व एका वेळी शिकेकाई, रिठा, नागरमोथा वगैरे घटकांपासून तयार केलेले संतुलन सुकेशा हे मिश्रण वापरणे चांगले. रोज संतुलन मॅरोसॅनसारखे रसायन, हेअरसॅनसारख्या गोळ्या नियमित घेण्याचा फायदा मिळू शकेल. नाचणी, खारकेचे दूध, लोणी-खडीसाखर, डिंकाचा लाडू , खोबरे, खसखस यांचा आहारात समावेश नक्की करावा.