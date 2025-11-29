Fitness Influencer Death: जंक फूडचं जीवघेणं चॅलेंज! रशियन फिटनेस इन्फ्लुएंसरचं झोपेत हार्ट फेल; जगभरात खळबळ

Russian Fitness Influencer Tragic Death: लोक आजकाल वेगवेगळे चॅलेंजेस ट्राय करत असतात. कधी विचित्र फूड कॉम्बिनेशन्स खाण्याचे, ड्रिंक कॉम्बिनेशन्स, वेट लॉस चॅलेंज तर कधी वेट गेन चॅलेंज. हे चॅलेंजस खास करून इन्फ्लुएन्सर मंडळी करत असतात. अशाच एका चॅलेंजने रशियन फिटनेस इन्फ्लुएंसरचा जीव घेतलेलाय. पण नेमक प्रकरण काय आणि सगळ्यांनी कोणती दक्षता पाळजी पाहिजे ते जाणून घ्या. .रशियातील ऑरेनबर्ग येथे राहणारे फिटनेस प्रशिक्षक आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिमित्री नुयानजिन याचा अतिखाण्याच्या चॅलेंजदरम्यान मृत्यू झाला. वजन कमी करण्याच्या त्याच्या ऑनलाइन कार्यक्रमाला प्रसिद्धी मिळावी आणि लोकांना प्रेरणा मिळावी, यासाठी त्याने काही आठवडे दररोज 10,000 हून अधिक कॅलरीचे जंक फूड खाण्याचा प्रयोग सुरू केला होता. या चॅलेंजमध्ये किमान 25 किलो वजन वाढवून नंतर स्वतःचा बदल दाखवण्याची त्यांची strategy होती. मात्र हेच त्याच्या जीवावर बेतलं आहे..तब्येत अचानक खालावलीचॅलेंजच्या काळात दिमित्री अनेक आठवडे पेस्ट्री, केक, मेयोनीजयुक्त पदार्थ, पिझ्झा, बर्गर यांसारख्या जंक फूडवर अवलंबून होता. मृत्यूच्या आदल्या दिवशी त्याने ट्रेनिंग सेशन रद्द करून मित्रांना तब्येत ठीक नसल्याचे सांगितले. डॉक्टरांना भेटण्याचा विचारही त्याने व्यक्त केला होता; मात्र काही तासांतच झोपेत हृदयविकाराचा झटका येऊन त्याचा मृत्यू झाला. इंस्टाग्रामवरील शेवटच्या पोस्टमध्ये तो चिप्स खाताना दिसला होता आणि वजन १३ किलोने वाढून १०५ किलो झाल्याची माहिती दिली त्याने होती..सोशल मीडियावर दुःख आणि चर्चादिमित्रीच्या मृत्यूने फिटनेस जगतातील लोक आणि त्याचे followers हादरले आहेत. अनेकांनी शोककळा व्यक्त करत, अशा धोकादायक आव्हानांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. “अशा कल्पना प्रत्यक्षात आजमावण्याचा प्रयत्न टाळावा,” असे अनेकांचे मत होते..नॅशनल फिटनेस युनिव्हर्सिटीचा पदवीधरदिमित्री नुयानजिन हा सेंट पीटर्सबर्गमधील ऑरेनबर्ग ओलंपिक रिजर्व स्कूल आणि नॅशनल फिटनेस युनिव्हर्सिटीचा पदवीधर होता. त्याने दहा वर्षांहून अधिक काळ रशियातील अनेक प्रमुख खेळाडूंसाठी पर्सनल कोच म्हणून काम केलं होतं..आपण काय काळजी घेतली पाहिजे?- आपल्या आरोग्याशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे- कोणतंही चॅलेंज accpet करण्यापूर्वी आपण त्यासाठी फिट आहोत का ते चेक करणे.- सोशल मीडिया, फेम आणि पैसा यांच्या आहारी जाणे टाळणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.