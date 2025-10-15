KBC Kid Controversy: "त्याला तीव्र असा ADHD असावा..." अमिताभ यांना उद्धट बोलणाऱ्या मुलाबद्दल काय म्हणाल्या मानसशास्त्रज्ञ इनामदार

Kaushal Inamdar React on KBC Kid Controversy Video: अमिताभ बच्चन यांचा, सगळ्यांच्या आवडीचा शो कौन बनेगा करोडपती सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंड होताना दिसत आहे. या शोच्या एका एपिसोडमध्ये इशित भट हा एक १० वर्षांचा मुलगा अमिताभ बच्चन यांच्याशी उद्धटपणे बोलला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप जास्त प्रमाणात ट्रोल होताना दिसत आहे. अनेकांनी त्याच्या या वर्तणूकीवर रागाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या असून इशितच्या पालकांच्या पालकत्वावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. अनेक कलाकार, तज्ज्ञ मंडळींनी देखील वेगवेगळ्या सोशल मीडियावर साइटवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. गायक, संगीतकार कौशल इनामदार यांनी देखील त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरून त्यांच्या पत्नी सुचित्रा इनामदार, ज्या मानसशास्त्रज्ञ आहेत त्यांनी सांगितलेलं निरिक्षण सांगितलं आहे. .R. Madhvan Parenting Tips: "मुलांना मोकळा वेळ देऊ नका!" आर. माधवनने दिल्या यशस्वी आणि शिस्तबद्ध मुलं घडवण्याच्या टिप्स.सध्याच्या सोशल मीडियाच्या आणि सगळ्याच ठिकाणी होत असलेल्या प्रगतीसोबतच खूप वेगाने बदलत चाललेल्या जगात स्वत:ला आणि नवीन पिढीला कसं सांभाळायचं हा एक मोठा प्रश्न आहेच. आपला सभोवताल, मित्र-मैत्रिणी आणि इंटरनेटवर सहज समजणाऱ्या गोष्टींमुळे आजच्या पिढीची मुलं 'एक स्टेप फॉर्वर्ड' झाली आहेत. त्यात भर म्हणजे बदलती जीवनशैली, वर्कींग पालक, छोट कुटुंब- त्यातही एकच मूल (Single Child) यामुळे लहान मुलांच्या वागणूकीत बराच बदल दिसून येतो.यामुळे या मुलांमध्ये विविध प्रकारचे विकार होण्याची शक्यता वाढली आहे. ADHD, ऑटिझम, ॲस्पर्जस सिंड्रोम, डिप्रेशन असे इतर मानसिक विकार होण्याची शक्यता वाढली आहे. .OCD Explained: OCD म्हणजे फक्त स्वच्छतेशी संबंधित नाही! डॉक्टरांनी सांगितले ऑब्सेसिव्ह कंपलसिव्ह डिसॉर्डरचे खरे स्वरूप.केबीसी किड मधील इशित भटचा व्हिडिओ कौशल इनामदार यांनी देखील पाहिला. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर त्यांची भावना व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवर एक पोस्ट लिहिली. त्यात ते म्हणाले,"मी पहिल्यांदा हा व्हिडिओ पाहिला तेव्हा राग आणि अस्वस्थता यांच्या मधली भावना जाणवली. अमिताभ बच्चन यांच्या लौकिकाचा राहु द्या परंतु त्यांच्या वयाचा तरी मान राखला जावा असं सतत वाटत होतं." पुढे ते म्हणाले, माझी पत्नी सुचित्रा एक सुविख्यात मानसशास्त्रज्ञ आहे, तिला मी जेव्हा ही क्लिप दाखवली तेव्हा तिने ती संपूर्ण क्लिप अतिशय शांतपणे पाहिली. ती क्लिप पाहून झाल्यावर ती म्हणली की इशितला अतिशय तीव्र ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) असण्याची शक्यता आहे. यावरून सध्याच्या पिढीतील मुलांमध्ये मानसिक विकार होण्याची खरंच शक्यता आहे हे कळते..ADHD म्हणजे काय?अटेन्शन-डिफिसिट/हायपरअॅक्टिव्हिटी डिसऑर्डर (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) म्हणजेच ADHD ही अशी मानसिक स्थिती आहे जी अनेक मुलांमध्ये आढळते आणि अनेकदा मोठं झाल्यावरही टिकून राहते. ADHD मध्ये सतत चालणाऱ्या समस्यांचं मिश्रण असतं. या समस्येमुळे मुलांमध्ये मन एकाग्र करण्यासाठी अडचण येणे, खूप चंचल किंवा जास्त सक्रिय असणे आणि कधी कधी विचार न करता अचानक कृती करणे ही लक्षणे दिसू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.