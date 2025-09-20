Health Risks: तुम्हीही फोन खिशात ठेवताय? मग वाढू शकतात 'या' आरोग्यासंबंधित समस्या

स्मार्टफोनचा वापर सर्वजण करतात. पण फोनचा वापर योग्य करावाअन्यथा आरोग्यासंबंधित समस्या वाढू शकतात. .Why You Should Stop Keeping Your Phone in Your Pocket: स्मार्टफोन किंवा फोन हा प्रत्येकासाठी खूप गरजेचा बनला आहे. परंतु त्याचा चुकीचा वापर तुम्हाला अडचणीत आणू शकतो. तुम्ही अनेकदा तुमच्या स्मार्टफोनसोबत अशा चुका करता, ज्या महागात पडतात. या चुकांमध्ये स्मार्टफोन चुकीच्या ठिकाणी ठेवणे देखील आहे. तुमचा फोन तुम्हाला अनेक प्रकारे नुकसान पोहोचवू शकतो. आतापर्यंत तुम्ही ऐकले असेल की फोन शर्टच्या खिशात ठेवू नये, कारण तो रेडिएशन उत्सर्जित करतो, जो तुमच्या हृदयासाठी धोकादायक ठरू शकतो. याशिवाय, अशा काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही टाळल्या पाहिजेत. .खिशात फोन ठेवणे धोकादायकलोकांना असे वाटते की फोन शर्टच्या किंवा पॅटच्या खिशात ठेवू नये, कारण त्याचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. शर्टच्या खिशात ठेवल्यास हृदयविकार आणि पॅटच्या मागच्या किंवा समोरच्या भागात ठेवल्यास इतर अनेक आजारा निर्माण होऊ शकतात. अहवालानुसार, जेव्हा फोन चालू असतो तेव्हा तो वायरलेस नेटवर्कशी जोडलेला असतो. पर्स ठेवलेल्या फोनपेक्षा खिशात ठेवल्यास फोनमधून निघणारे रेडिएशन दोन ते सात पट जास्त असते. फोनमधून निघणाऱ्या रेडिएशनमुळे ट्यूमर होऊ शकतो. या कारणास्तव, तो पँटच्या खिशातही फोन ठेवू नका असा सल्ला तज्ज्ञ देतात. .डोक्याजवळ फोन ठेऊ नकाअनेक लोक झोपताना डोक्याजवळ फोन ठेवातात. असे करणे तुमच्यासाठी धोक्याचा संकेत आहे. फोन गरम होऊ शकतो आणि त्यामुळे आग लागू शकते. इतकेच नाही तर बरेच लोक फोन चार्जवर ठेवून उशीखाली ठेवतात. अशावेळी जर जास्त गरम झाल्यामुळे फोनचा स्फोट झाला तर तुमचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. तज्ञांच्या मते, रात्री झोपताना फोन 2-3 फूट अंतरावर ठेवावा..Google Gemini AI Photo Prompt: तेच ते प्रॉम्प्ट वापरून कंटाळला आहात? सुंदर फोटोसाठी स्वत:च बनवा 'असे' क्रिएटिव्ह प्रॉम्प्ट.बाथरूमआजकाल लोक त्यांचे फोन बाथरूममध्ये वापरतात आणि बाथरूममध्ये कुठेही ठेवतात. अप्लाइड अँड एन्व्हायर्नमेंटल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, तुम्ही तुमचा फोन काउंटरवर किंवा टॉयलेटपासून दूर ठेवला तरीही, फ्लशिंगच्या तीन फूट अंतरावर येणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीमुळे बॅक्टेरिया किंवा विषाणू पसरू शकतात. अभ्यासानुसार, फ्लशिंगनंतर बाथरूमच्या पृष्ठभागावर पडणारे बॅक्टेरिया आणि विषाणू आढळून आल्याने असे दिसून आले की ते इतके दिवस हवेत राहतात की ते बाथरूमच्या सर्व पृष्ठभागावर पसरतात. यामुळे, विषाणू फोनवर देखील येतात आणि जेव्हा तुम्ही नंतर फोन वापरता तेव्हा ते तुमच्या हातावर येऊ शकतात..गाडीच्या डॅशबोर्डअनेकांना त्यांचा फोन गाडीच्या डॅशबोर्डवर ठेवण्याची सवय असते. थेट सूर्यप्रकाश गाडीच्या डॅशबोर्डवर पडतो. यामुळे फोन जास्त गरम होऊ शकतो आणि तो खराब होऊ शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.