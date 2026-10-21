Kidney Cancer Symptoms : लघवीतून रक्त येतंय, सतत थकवा जाणवतोय? 'ही' असू शकतात 'किडनी कॅन्सर'ची लक्षणे; दुर्लक्ष करुन नका, अन्यथा...

Kidney Cancer Symptoms : किडनी म्हणजेच 'मूत्रपिंड' हा शरीरातील महत्त्वाचा अवयव आहे. रक्तातील टाकाऊ पदार्थ आणि अतिरिक्त द्रव बाहेर टाकून लघवी तयार करण्याचे काम किडनी (kidney cancer symptoms in men and women) करते. तसेच रक्तदाब नियंत्रित ठेवणे आणि लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीस मदत करणे, यामध्येही किडनीची महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र, किडनीमध्ये कर्करोगाची गाठ निर्माण झाल्यास तिच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो..लघवीतून रक्त येणे, सतत थकवा जाणवणे, भूक न लागणे आणि विनाकारण वजन कमी होणे, ही किडनी कॅन्सरची काही संभाव्य लक्षणे आहेत. ही लक्षणे दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे..किडनी कॅन्सर म्हणजे काय?किडनीच्या पेशींची अनियंत्रित वाढ होऊन कर्करोग निर्माण होतो, त्याला 'किडनी कॅन्सर' असे म्हणतात. यामध्ये रीनल सेल कार्सिनोमा (Renal cell carcinoma) हा किडनीच्या कर्करोगाचा सर्वाधिक आढळणारा प्रकार आहे. किडनीच्या मूत्र गोळा करणाऱ्या भागात, म्हणजेच रीनल पेल्विसमध्येही कर्करोग होऊ शकतो..शरीरात दोन किडनी असतात. त्या रक्तातील टाकाऊ पदार्थ गाळून लघवी तयार करतात. याशिवाय शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखणे, रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करणे आणि लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक हार्मोन तयार करणे, ही कामेही किडनी करते. किडनीमध्ये कर्करोग झाल्यास सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेकदा स्पष्ट लक्षणे दिसत नाहीत. त्यामुळे काही रुग्णांना आजाराचे निदान उशिरा होऊ शकते..Health Benefits : कर्करोगाविरुद्ध 'ढाल' ठरणार हे छोटं निळं फळ! अँटीऑक्सिडंट्सचा खजिना अन् शरीराला मिळतात थक्क करणारे फायदे.किडनी कॅन्सरची कोणती लक्षणे दिसतात?किडनीच्या कर्करोगाची लक्षणे प्रत्येक रुग्णामध्ये सारखीच असतील असे नाही. काही रुग्णांमध्ये खालीलपैकी एक किंवा अनेक लक्षणे दिसू शकतात.लघवीतून रक्त येणे : लघवीचा रंग गुलाबी, लालसर किंवा तपकिरी दिसू शकतो. हे किडनी कॅन्सरचे संभाव्य लक्षण असले, तरी संसर्ग किंवा किडनी स्टोनसारख्या इतर कारणांमुळेही असे होऊ शकते.सतत थकवा जाणवणे : पुरेशी विश्रांती घेऊनही थकवा जाणवणे किंवा अशक्तपणा वाढणे.पोटाच्या किंवा कंबरेच्या बाजूला वेदना : किडनीच्या आसपास किंवा बरगड्यांच्या खाली एका बाजूला सतत वेदना जाणवणे.सूज किंवा गाठ जाणवणे : पोटाच्या किंवा कंबरेच्या भागात सूज अथवा गाठ जाणवू शकते.वारंवार ताप येणे : संसर्गाचे स्पष्ट कारण नसताना ताप येणे किंवा ताप वारंवार जाणवणे.भूक मंदावणे : खाण्याची इच्छा कमी होणे किंवा नेहमीपेक्षा कमी अन्न खाल्ले जाणे.विनाकारण वजन कमी होणे : आहार किंवा व्यायामात बदल न करता वजन कमी होणे.अस्वस्थ वाटणे : शरीरात ऊर्जा कमी झाल्यासारखे वाटणे किंवा एकूण प्रकृती खालावणे.ही लक्षणे इतर सामान्य आजारांमध्येही दिसू शकतात. त्यामुळे केवळ लक्षणांवरून कर्करोगाचे निदान करता येत नाही. मात्र, लक्षणे वारंवार दिसत असल्यास किंवा त्यांची तीव्रता वाढत असल्यास डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे..किडनी कॅन्सरचा धोका कोणाला अधिक असतो?काही घटकांमुळे किडनीच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो.लठ्ठपणा : शरीराचे वजन जास्त असल्यास किडनी कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो.धूम्रपान : तंबाखूच्या सेवनामुळे किडनीच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.उच्च रक्तदाब : उच्च रक्तदाब हा किडनी कॅन्सरच्या जोखमीशी संबंधित घटक आहे.दीर्घकालीन किडनी विकार : विशेषतः दीर्घकाळ डायलिसिस घ्यावे लागणाऱ्या रुग्णांमध्ये काही प्रकारच्या किडनी कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो.काही रसायनांचा संपर्क : कामाच्या ठिकाणी विशिष्ट औद्योगिक रसायनांच्या दीर्घकालीन संपर्कामुळे धोका वाढू शकतो.कौटुंबिक इतिहास : कुटुंबातील जवळच्या नातेवाइकांना किडनी कॅन्सर झालेला असल्यास काही व्यक्तींमध्ये धोका अधिक असू शकतो.किडनी स्टोन किंवा हिपॅटायटीस सी यांचा उल्लेख काही किडनीविकारांच्या संदर्भात केला जातो. मात्र, त्यांना किडनी कॅन्सरची निश्चित कारणे समजू नये. तसेच उच्च रक्तदाबाची औषधे स्वतःहून बंद करू नयेत किंवा बदलू नयेत..Garlic Side Effects : आरोग्यासाठी गुणकारी असणारा लसूण 'या' 5 लोकांनी अजिबात खाऊ नये; ठरू शकतो घातक!.किडनी कॅन्सरचा धोका कमी करण्यासाठी काय करावे?किडनीचा कर्करोग पूर्णपणे टाळण्याची हमी देता येत नाही. मात्र, आरोग्यदायी जीवनशैलीमुळे काही जोखीम घटक नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.1. वजन नियंत्रणात ठेवा : संतुलित आहार आणि नियमित व्यायाम यांचा दिनक्रमात समावेश करा.2. धूम्रपान सोडा : धूम्रपान टाळल्याने किडनी कॅन्सरसह इतर अनेक आजारांचा धोका कमी होण्यास मदत होते.3. रक्तदाब नियंत्रित ठेवा : नियमित रक्तदाब तपासा आणि डॉक्टरांनी दिलेली औषधे योग्य प्रकारे घ्या.4. संतुलित आहार घ्या : भाज्या, फळे, कडधान्ये आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करा.5. हानिकारक रसायनांपासून संरक्षण करा : कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपकरणांचा वापर करा.6. नियमित वैद्यकीय तपासणी करा : किडनीविकाराचा धोका अधिक असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार तपासण्या करून घ्या..किडनीचे इतर कोणते आजार होऊ शकतात?किडनीच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या आजारांमध्ये तीव्र मूत्रपिंड दुखापत (Acute Kidney Injury) आणि दीर्घकालीन मूत्रपिंड विकार (Chronic Kidney Disease) यांचा समावेश होतो. तीव्र मूत्रपिंड दुखापतीमध्ये किडनीचे कार्य अचानक कमी होऊ शकते. तर, दीर्घकालीन मूत्रपिंड विकारामध्ये किडनीचे कार्य काही महिने किंवा त्याहून अधिक काळ हळूहळू कमी होत जाते..किडनीचे कार्य कमी झाल्यास पुढील लक्षणे दिसू शकतात :- सतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवणे.- पाय, घोटे किंवा चेहऱ्यावर सूज येणे.- मळमळ होणे किंवा उलट्या होणे.- त्वचेला खाज सुटणे.- स्नायूंमध्ये गोळे येणे किंवा आखडणे.- श्वास घेण्यास त्रास होणे.- लघवीच्या प्रमाणात किंवा वारंवारतेत बदल होणे.किडनीचे काही आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही स्पष्ट लक्षणे दाखवत नाहीत. त्यामुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा किडनीविकाराचा इतिहास असलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे..लघवीत रक्त दिसल्यास काय करावे?लघवीतून रक्त येणे हे दुर्लक्षित न करण्यासारखे लक्षण आहे. वेदना होत नसल्या तरी लघवीत रक्त दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. लघवी पूर्णपणे बंद होणे, रक्ताच्या गुठळ्या पडणे, तीव्र वेदना किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे अशी लक्षणे असल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी.महत्त्वाची सूचना : किडनी कॅन्सरची लक्षणे आणि इतर किडनीविकारांची लक्षणे अनेकदा सारखी असू शकतात. त्यामुळे स्वतःहून निदान किंवा उपचार करण्याऐवजी वैद्यकीय तपासणी करून घेणे हा सर्वांत योग्य मार्ग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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