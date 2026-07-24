मूत्रपिंड व मुतखडा

प्राणी म्हटले की पाठोपाठ येते पाणी आणि प्राणी असेल तेथे येते पाणी व प्राण. पाणी व प्राण या दोन गोष्टी मनुष्यमात्रासाठी खूप महत्त्वाच्या असतात. पाऊस कमी झाला, दुष्काळ पडला की पाण्याची होते टंचाई. पृथ्वीच्या पोटात जसजसे खाली जावे तसतसे मिळणारे पाणी अधिक क्षारयुक्त असण्याचा संभव अधिक असतो. तसेच ते पाणी काढण्यासाठी खर्चही खूप होतो आणि एवढा खटाटोप करून शेवटी तोंड आंबटच होते. मचूळ पाणी पिऊन दुसरे काय होणार? .पाणी कमी असले की माणसे कमी पाणी पितात. आठवड्यातून किंवा १५ दिवसांतून आलेल्या टँकरने पुरविलेले पाणी किती दिवस ठेवणार व कसे पुरविणार? पाणी ही शरीराची महत्त्वाची व प्राथमिक आवश्यकता असते. पाण्यामुळे शरीरात ओलावा तर राहतोच, पण पाण्यामुळे शरीरात रसधातूची वृद्धी झाली की रक्त, मांस, मेद, अस्थी, मज्जा व वीर्य हे पुढचे सर्व धातू योग्य प्रकारे तयार होतात. पण रसधातूतच दोष सापडला तर शरीराचे पुढचे धातू योग्य प्रकारे तयार न झाल्याने शरीराची व्यवस्था कोलमडते..किडनी हा शरीरातील महत्त्वाचा अवयव रस, रक्त, पाणी यांच्याशी संबंधित असतो. पाणी अगदी कमी प्यायले गेले तरी मूत्रपिंडात दोष उत्पन्न होतो. पाण्यामध्ये असलेले क्षार मूत्रपिंडात साठू शकतात. एकूण अन्नात असलेले सर्व दोष मूत्रपिंडात पण साठलेले दिसतात. यामुळे मूत्रपिंडात खडे होतात, मूत्रपिंडाच्या कार्यात बाधा येते, मूत्रपिंडाला सूज येते. मूत्रपिंडाचे विकार बरे करणे खूप अवघड असते..मूत्रपिंड आरोग्यवान ठेवायचे असेल तर पाणी व आहार व्यवस्थित असणे आवश्यक असते, तसेच प्रकृतीनुसार आहार, विहार, झोप वगैरे गोष्टी आवश्यक असतात. मूत्रपिंड बिघडले तर त्यासाठी आयुर्वेदात उपचार आहेत, पण ते अनेक महिन्यांपर्यंत करावे लागू शकतात. संपूर्ण मूत्रपिंड बदलणे वगैरे इलाजही केले जातात, पण ते सर्वांना शक्य होण्यासारखे नसतात. डायलिसिस या उपचारासाठी पण खूप पैसे खर्च होतात व या उपचारांसाठी बऱ्याच वेळा रोग्याला घर, दार, शेती वगैरे विकावे लागते..तेव्हा मूत्रपिंडाची काळजी घेणे म्हणजेच अन्न-पाण्याबाबत काळजी घेणे खूप आवश्यक असते. स्वस्त दरात सर्वांना भरपूर अन्न पुरविण्याच्या कल्पनेमुळे वापर केलेल्या रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा परिणाम अन्नावर होतो. अशा तऱ्हेने उत्पादित केलेल्या अन्नात शरीराला अनावश्यक असणारे असे पाण्यात न विरघळणारे, पर्यायाने शरीराला अपाय करणारे घटक साठायला सुरुवात होते. असे अन्न सेवन केल्यावर साहजिकच मूत्रपिंडाला इजा होते. बऱ्याच वेळा ही कीटकनाशके यकृत, आतडी या महत्त्वाच्या अवयवांनाही त्रासाची ठरतात..शेतीत सेंद्रिय अन्न पिकविल्यास त्याचे उत्पादन कमी येत असल्यामुळे तसेच सेंद्रिय शेती थोडी अधिक कष्टाची असल्यामुळे सेंद्रिय उत्पादनांचे भाव अधिक असणे साहजिक असते. सेंद्रिय उत्पादने परवडणार नाहीत या नावाखाली रासायनिक खते, कीटकनाशके वापरून केलेले अन्नधान्य खाल्ले जाते. यातून उद््भवणाऱ्या त्रासाच्या उपाययोजनेसाठी अफाट खर्च झाल्यावर लक्षात येते की अन्नावर थोडे अधिक पैसे खर्च करणे अधिक हिताचे ठरले असते..नेहमी उकळलेले पाणी प्यावे, असे आयुर्वेदात सांगितलेले आहे. मूत्रपिंडांच्या आरोग्यासाठी तर उकळलेले पाणी पिणे खूपच उपयोगी ठरते. पाण्याला वाळा, चंदन, सुंठ, वावडिंग, मंजिष्ठा, अनंत अशा वनस्पतींचा संस्कार झाला तर ते आरोग्याला तसेच मूत्रपिंडांच्या कार्याला अधिक हितावह ठरते. तसे पाहता एकूणच सर्व किडनीच्या विकारांवर व मूत्रविकारांवर आयुर्वेदात औषधे सांगितलेली आहेत व त्यांचा गुणही चांगला येतो. मूत्ररोगामुळे कमी झालेले हिमोग्लोबिन वाढवून त्वचेवर आलेला काळपटपणा दूर होऊ शकतो. डायलिसिस या अवस्थेपर्यंत गेलेला रोग बरा झाल्याचा अनेक उदाहरणे आहेत..शरीराला ताकद मिळण्यासाठी प्रथिने आवश्यक असतात, पण ती पचायला अवघड असतात व मूत्रपिंडांना अधिक त्रासदायक ठरतात. मूत्रपिंडांचे कार्य व्यवस्थित चालले नाही की शरीरावर सूज येणे, शरीरावर काळपटपणा येणे, शरीरातील लोह कमी होणे वगैरे त्रास होऊ शकतात. अधिक मैथुनामुळे शरीरशक्तीचा ऱ्हास झाला तरी मूत्रपिंडांना त्रास होण्याची शक्यता असते.प्रत्येकाने आहार व पाणी यावर नीट लक्ष ठेवून मूत्रपिंडांचे आरोग्य नीट राहील हे पाहणे खूप गरजेचे असते.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून ‘संतुलन आयुर्वेद’द्वारा संकलित.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.