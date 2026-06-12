प्रश्न ः माझे वय पासष्ट वर्षे आहे. दोन वर्षांपूर्वी माझ्या दोन्ही गुडघ्यांचे ऑपरेशन झाले. परंतु अजूनही वेदना होतात. दोन्ही पाय सुजतात. चालायला खूप त्रास होतो. फिजिओथेरपी घेते, तथापि म्हणावा तसा फरक पडत नाही. यासाठी काही उपाय करता येईल का?- सौ. अमृता जोशी, मुंबई .उत्तर ः कुठल्याही सांध्यांमध्ये हाडांचा कमकुवतपणा तसेच स्नायू यांची अशक्तता दोन्हींवर काम करणं गरजेचं असतं. आयुर्वेदामध्ये यासाठी नियमित अभ्यंग करणे, वातशामक द्रव्यांपासून बनवलेल्या पोटलीने शेक करणे, वातशामक औषधीने लेप करणे यासारखे उपचार नियमितपणे घ्यायला सांगितलेले आहेत. संतुलन शांती तेलाने नियमित गुडघ्यांना मसाज केल्याने चांगला फायदा होताना दिसतो, तसेच घरी संतुलनचे वात लेप गुडघ्यांना लावल्याने चांगला फरक पडताना दिसेल. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने वातशामक द्रव्यांनी सिद्ध केलेल्या तेलाच्या बस्ती घेणे, पोटली शेक घेण्याची मदत होऊ शकेल, तसेच दशमूलारिष्ट, पुनर्वास किंवा संतुलनचे संदेश अासव हे आठवड्यातून दोन-तीन वेळा पाण्यासह घ्यायला सुरू करावे, तसेच योगराज गुग्गुळ, संतुलन वातबल, संतुलन कॅल्सी सॅन, संतुलन प्रशांत चूर्ण घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. आहारामध्ये दूध, ताक, लोणी, साजूक तूप, डिंकाचे लाडू, खारकेची पूड, नाचणीचे सत्त्व आवर्जून घ्यावे..प्रश्न ः माझे वय बत्तीस वर्षे आहे. एक वर्षापूर्वीच माझं मूळव्याधीची शस्त्रक्रिया झालेली आहे. काही दिवस सगळं बरं होतं परंतु सध्या सतत पोट जड वाटतं. गच्च झाल्यासारखं वाटतं व शौचाला जाऊन आल्यानंतर सतत आग होत राहते. मला परत मूळव्याध होण्याची किंवा शस्त्रकर्म करण्याची इच्छा नाही. कृपया यावर मार्गदर्शन करावे.- अपूर्व टीका, रतलाम.उत्तर ः आयुर्वेदाप्रमाणे मूळव्याध हे मुळात आपल्या पचनाशी संबंधित विकार असतो. त्यामुळे शस्त्रकर्म केलं तरी त्यानंतर पाचन अग्नीवर व्यवस्थित काम केले नाही तर त्रास परत परत होण्याची संभावना खूप जास्त असते. पचन सुधारावे याच्याकरता आहार नेहमी, ताजं व सुपाच्य घ्यावं. जेवणानंतर किमान सकाळी तरी एक ग्लासभर ताज्या ताकामध्ये काळे मीठ व जिरेपूड घालून नक्की घ्यावं. वैद्याच्या सल्ल्याने यामध्ये लवण भास्कर चूर्ण घातल्याचा फायदा होऊ शकतो, तसेच पोट साफ होईल. यासाठी आहारामध्ये तूप नियमित घेणे चांगले व तसेच रात्री झोपताना संतुलनचे सनकुल चूर्ण हे नियमाने घ्यावे. जेवणानंतर पित्तशांती गोळ्या, प्रवाळ पंचामृत मो-मोक्तिक युक्त, गुलकंद स्पेशल हेही घेतल्याचा शरीरातील उष्णता कमी व्हायला मदत मिळू शकेल. गुदभागी लावण्याकरता आयुर्वेदामध्ये खूप चांगले मलम व तेल असतात. वैद्याच्या सल्ल्याने त्याचाही वापर करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.