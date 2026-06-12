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तर काय ?

गुडघेदुखी, सूज आणि चालण्यात त्रास; आयुर्वेदातील अभ्यंग, वातशामक पोटली शेक, तेलबस्ती, औषधी लेप व संतुलित आहारातून सांध्यांना बळकटी देण्याचा सविस्तर मार्गदर्शक सल्ला
Post-Surgical Knee Rehabilitation: Mitigating Structural Deficits via Oleation and Basti Infrastructure

Post-Surgical Knee Rehabilitation: Mitigating Structural Deficits via Oleation and Basti Infrastructure

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न ः माझे वय पासष्ट वर्षे आहे. दोन वर्षांपूर्वी माझ्या दोन्ही गुडघ्यांचे ऑपरेशन झाले. परंतु अजूनही वेदना होतात. दोन्ही पाय सुजतात. चालायला खूप त्रास होतो. फिजिओथेरपी घेते, तथापि म्हणावा तसा फरक पडत नाही. यासाठी काही उपाय करता येईल का?

- सौ. अमृता जोशी, मुंबई

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