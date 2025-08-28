आरोग्य

Child Eye Protection: मिरवणुकीत बालकांसोबत जाणार आहात? सावधान! लेझर किरणांचा डोळ्यांवर होऊ शकतो गंभीर परिणाम

Laser Eye Injury Risk: आजकालच्या अनेक मिरवणुकीत डीजेसोबत दिसणारे लेझर किरणांमुळे लहान मुलांच्या डोळ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. सावधगिरी न घेतल्यास त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो
Child Eye Protection
Child Eye ProtectionEsakal
Monika Shinde
Updated on

Laser Eye Injury Risk: आजकाल सण-समारंभ असो किंवा लहान-मोठे कार्यक्रम, डीजेसोबत लेझर शो पाहायला मिळतोच. रंगीबेरंगी प्रकाश आणि धाग्यांसह होणारा हा नजारा मनोरंजक वाटतो, पण त्यामागे एक मोठा धोका लपलेला आहे, जो विशेषतः लहान मुलांच्या डोळ्यांसाठी गंभीर ठरू शकतो.

Loading content, please wait...
Eye
Tips
Child Care
Ganesh Chaturthi
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
gauri ganpati
Tila Ganpati
health
Healthcare
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com