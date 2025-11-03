आरोग्य

Leprosy Notifiable Disease: कुष्ठरोगाला आता ‘नोटिफायबल डिसीज’चा दर्जा; सर्व आरोग्य संस्थांना रुग्णांची नोंदणी करणे अनिवार्य

Leprosy Declared a Notifiable Disease in India: भारतात कुष्ठरोगाला ‘नोटिफायबल डिसीज’चा दर्जा देण्यात आला असून, सर्व आरोग्य संस्थांना रुग्णांची नोंदणी करणे आता बंधनकारक आहे.
Leprosy Declared a Notifiable Disease in India

Leprosy Declared a Notifiable Disease in India

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राज्यात कुष्ठरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, या उद्देशाने राज्य सरकारने कुष्ठरोगाला ‘नोटिफायबल डिसीज’ म्हणून घोषित केले आहे. यानुसार कुष्ठरोगाचे निदान झालेल्या सर्व रुग्णांची नोंद दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित जिल्हा आरोग्य कार्यालय, सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा, कुष्ठरोग तसेच स्थानिक नागरी आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे करणे आता सर्व डॉक्टर आणि आरोग्य संस्थांसाठी बंधनकारक आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Health Department
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com