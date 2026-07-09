Leptospirosis Alert: पावसाच्या पाण्यातून चाललात? लेप्टोस्पायरोसिसचा वाढता धोका; प्रतिबंधात्मक औषधं घेण्याचं पालिकेचं आवाहन

मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचत असून, नागरिकांना त्या पाण्यातून मार्ग काढावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत लेप्टोस्पायरोसिस (लेप्टो) संसर्गाचा घोका वाढल्याने मुंबई महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन केले आहे.विशेषतः जखम, खरचटलेली त्वचा किंवा पायाला भेगा असलेल्या व्यक्तींनी साचलेल्या पाण्यातून अथवा चिखलातून चालल्यास संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक असल्याने त्यांनी वैद्यकीय सल्ल्यानुसार २४ ते ७२ तासांच्या आत प्रतिबंधात्मक औषधोपचार करून घ्यावेत, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे..पालिकेच्या माहितीनुसार, अतिवृष्टीमुळे साचलेल्या किंवा वाहत्या पाण्यात लेप्टोस्पायरा हे जीवाणू असण्याची शक्यता असते.दुषित पाण्याचा संपर्क शरीरावरील अगदी छोट्या जखमेशी किंवा खरचटलेल्या भागाशी आला तरी हे जंतू शरीरात प्रवेश करू शकतात.त्यामुळे पावसाच्या पाण्यातून चाललेल्या प्रत्येकाने लेप्टोचा धोका गांभीयनि घेणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे..लेप्टोस्पायरोसिस हा गंभीर आजार असून, वेळेत उपचार न झाल्यास तो जीवघेणाही ठरू शकतो. त्यामुळे पावसाच्या पाण्यातून किंवा चिखलातून चालल्यानंतर कोणतीही लक्षणे नसली तरी वैद्यकीय सल्ला घेऊन प्रतिबंधात्मक औषधोपचार करणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे..नागरिकांनी यासाठी आपल्या जवळच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, महापालिकेची आरोग्य केंद्रे, दवाखाने किंवा पालिका रुग्णालयांमध्ये संपर्क साधावा. या सर्व ठिकाणी लेप्टोस्पायरोसिसबाबत मोफत वैद्यकीय तपासणी, मार्गदर्शन आणि आवश्यक औषधोपचार उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत..पालिकेने नागरिकांना आणखी एक महत्त्वाचा इशाराही दिला आहे. पावसाळ्यात येणारा कोणताही ताप हा डेंगी, मलेरिया किंवा लेप्टोस्पायरोसिसचे लक्षण असू शकतो. त्यामुळे ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी किंवा अशक्तपणा जाणवल्यास स्वतःहून औषधे घेण्याऐवजी तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..बचावासाठी काय काळजी घ्याल?पायाला जखम, भेगा किंवा खरचटले असल्यास साचलेल्या पाण्यातून चालणे टाळाअत्यावश्यक असल्यास गमबूट किंवा पाण्यापासून संरक्षण करणारे पादत्राणे वापरासाचलेल्या पाण्यातून आल्यानंतर पाय साबणाने स्वच्छ धुवून पूर्णपणे कोरडे करापावसाच्या पाण्याशी संपर्क आल्यास २४ ते ७२ तासांच्या आत डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन प्रतिबंधात्मक औषधे घ्याताप किंवा इतर लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित आरोग्य केंद्रात तपासणी करून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.