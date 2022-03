आता सर्वांना माहित आहे की, कोरोना विषाणूचा प्रसार कसा होतो. पण हा संसर्ग आईकडून बाळाला होऊ शकतो का? या प्रश्नाचे उत्तर एका अभ्यासाद्वारे देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, ''कोरोना विषाणूचा संसर्ग आईकडून बाळाला होतो, परंतु हे प्रमाण अत्यंत दुर्मिळ आहे.''

कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या आजारावर करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की,''प्रसूतीपूर्वी किंवा नंतर बाळाला आईपासून बाळामध्ये संक्रमित होऊ शकतो, परंतु हे फार दुर्मिळ आहे.''

Less than 2 percent of babies get Covid from mothers, UK study finds vertical transmission rare