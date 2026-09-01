जपूया धमन्यांची लवचीकता

- डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपीजागतिक फिजिओथेरपी दिवस दरवर्षी आठ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. फिजिओथेरपिस्टनी आरोग्यसेवा, कार्यक्षमता आणि पुनर्वसनाच्या क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाची दखल घेण्याबरोबरच फिजिओथेरपीच्या शाखांबद्दल जनजागृती करणे हा त्याचा प्रमुख उद्देश आहे. यावर्षीचा विषय आहे कार्डिओव्हॅस्क्युलर हेल्थ, म्हणजेच हृदय आणि रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य..हृदयविकार आणि कार्डियाक रिहॅबिलिटेशनविषयी आपण यापूर्वी चर्चा केली आहे. हृदयविकाराच्या अनेक प्रकारांमध्ये रक्तवाहिन्यांमध्ये होणारे ॲथेरोस्क्लेरोसिस (धमनीकाठिण्य) हे महत्त्वाचे कारण आहे. रक्तवाहिन्यांच्या आतील भिंतीमध्ये चरबीजन्य पदार्थ आणि कोलेस्टेरॉल साचत गेल्याने वाहिनी अरुंद होऊ शकते आणि रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. धमनीकाठिण्य धोका वाढविणारे घटक दोन प्रकारचे असतात : बदल न करता येणारे आणि बदल करता येणारे..बदल न करता येणारे घटकवय : वय वाढत असताना रक्तवाहिन्यांमध्ये काही नैसर्गिक बदल होतात आणि धमनीकाठिण्याचा धोका वाढतो. मात्र, इतर जोखमीचे घटक असल्यास बदल तुलनेने कमी वयातही होऊ शकतात.लिंग : तरुण वयात पुरुषांमध्ये हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आजाराचा धोका तुलनेने अधिक असतो. स्त्रियांमध्ये रजोनिवृत्तीनंतर हा धोका वाढतो.कौटुंबिक इतिहास : जवळच्या नातेवाईकांना कमी वयात हृदयविकार, स्ट्रोक किंवा अचानक हृदयविकारामुळे मृत्यू झालेला असल्यास संबंधित व्यक्तीमध्ये हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आजाराचा धोका वाढू शकतो..बदल करता येणारे घटकधूम्रपान आणि तंबाखूचे सेवन : धूम्रपानामुळे रक्तवाहिन्यांच्या आतील आवरणावर विपरीत परिणाम होतो, रक्तवाहिन्यांचे कार्य बिघडते आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. तंबाखूच्या इतर प्रकारांचे सेवनही रक्तवाहिन्यांसाठी हानिकारक आहे.उच्च रक्तदाब : रक्तदाब दीर्घकाळ वाढलेला राहिल्यास रक्तवाहिन्यांच्या आतील आवरणावर ताण आणि इजा होऊ शकते. त्यामुळे धमनीकाठिण्य; तसेच हृदयविकार, स्ट्रोक आणि इतर गुंतागुंतींचा धोका वाढतो..कोलेस्टेरॉलमधील बिघाड : रक्तातील LDL म्हणजेच ‘वाईट’ कोलेस्टेरॉल वाढणे आणि HDL म्हणजेच ‘चांगले’ कोलेस्टेरॉल कमी होणे हे धमनीकाठिण्याच्या महत्त्वाच्या जोखमीच्या घटकांपैकी आहेत. LDL कोलेस्टेरॉल 130 mg/dL , HDL कोलेस्टेरॉल < 40 mg/dL एकूण कोलेस्टेरॉल 200 mg/dL असल्यास धमनीकाठिण्याचे प्रमाण वाढते. रक्तवाहिनीच्या आवरणाला जिथे इजा झालेली असते, तिथे धमनीच्या आवरणामध्ये कोलेस्टेरॉल साचून राहते आणि परिणामी ब्लॉकेजेस होऊन रक्तप्रवाहास अडथळा निर्माण होतो.रक्तवाहिन्यांच्या आतील आवरणाला इजा झालेल्या ठिकाणी कोलेस्टेरॉलयुक्त पदार्थ साचत जातात. कालांतराने त्यातून प्लाक तयार होतो. त्यामुळे रक्तवाहिनी अरुंद होऊन रक्तप्रवाह कमी होऊ शकतो..प्री-डायबेटिस आणि डायबेटिस : प्री-डायबेटिसमध्ये रक्तातील साखर सामान्यपेक्षा जास्त असते, मात्र डायबेटिसचे निदान झालेले नसते. या अवस्थेतही शरीरातील चयापचय प्रक्रियेत बदल सुरू झालेले असू शकतात. रक्तातील साखर दीर्घकाळ वाढलेली राहिल्यास रक्तवाहिन्यांच्या आतील आवरणाच्या कार्यावर विपरीत परिणाम होतो आणि हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आजाराचा धोका वाढतो. त्यामुळे प्री-डायबेटिसचे वेळीच निदान आणि योग्य व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. फास्टिंग BSL १००-१२५ mg/dL असल्यास प्री- डायबेटिस म्हणतात. रक्तातील वाढलेली साखरेमुळे धमनीच्या अंतर आवरणाचे कार्य बिघडते, त्याला सूज येते आणि गुठळ्या होण्याचे प्रमाण वाढते. रक्तातील साखर १२५ mg/dL पलीकडे (डायबेटिस) गेल्यास हा धोका अत्यंत प्रमाणात वाढतो, म्हणूनच डायबेटिस असलेल्यांना धोका अधिकतम असतो..स्थूलता : अधिक वजन आणि विशेषतः पोटाभोवतीची अतिरिक्त चरबी ही जोखीम ठरू शकते. स्थूलतेसोबत उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि कोलेस्टेरॉलमधील बिघाड यांसारखे इतर जोखमीचे घटकही दिसून येतात. बॉडी मास इंडेक्स ३० kg/sqm पेक्षा अधिक किंवा कंबरेचा घेर १०२ सेंटिमीटरपेक्षा अधिक असल्यास काळजी अधिक असते.बैठी जीवनशैली : शारीरिक हालचालींचा अभाव हा आजच्या जीवनशैलीतील महत्त्वाचा धोका आहे. नियमित व्यायामाच्या अभावामुळे वजन वाढणे, रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि कोलेस्टेरॉलमधील बिघाड यांचा धोका वाढू शकतो..परिणाममेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या कॅरोटिड रक्तवाहिन्या प्रभावित झाल्यास स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या कोरोनरी रक्तवाहिन्या प्रभावित झाल्यास अँजायना किंवा हार्ट अटॅक होऊ शकतो. पायांच्या रक्तवाहिन्या प्रभावित झाल्यास चालताना पाय दुखणे, पायांमध्ये रक्तपुरवठा कमी होणे आणि गंभीर अवस्थेत ऊतींचे नुकसान होण्यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. अधिक जोखमीचे घटक एकत्र असल्यास हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आजाराचा धोका अधिक वाढू शकतो. म्हणूनच केवळ एका घटकाकडे लक्ष न देता संपूर्ण जीवनशैली आणि आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे..काय करू शकतो?बैठी जीवनशैली टाळा. लहान वयापासूनच नियमित शारीरिक हालचाल आणि व्यायामाची सवय लावा.संतुलित आहार घ्या. भाज्या, फळे, संपूर्ण धान्ये आणि इतर तंतुमय पदार्थांचा आहारात समावेश करा. अतिरिक्त मीठ, साखर आणि अतिप्रक्रियायुक्त पदार्थांचे सेवन कमी करा.वजन निरोगी मर्यादेत ठेवा. पोटाभोवतीची अतिरिक्त चरबी कमी करण्याकडे लक्ष द्या.रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि कोलेस्टेरॉल तपासत राहा. कोणतीही समस्या असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने नियमित तपासणी आणि उपचार घ्या. औषधांचा डोस स्वतःहून कमी-जास्त करू नका.वरीलपैकी कोणताही रिस्क फॅक्टर असल्यास पाय दुखत असल्यास, ठणकत असल्यास किंवा मुंग्या येत असल्यास दुर्लक्ष करू नका.डोके दुखत असल्यास, डोळयांपुढे अंधारी आल्यास, छातीत दुखत असल्यास, काही कारण नसताना दम लागत असल्यास वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यामानसिक तणावाचे व्यवस्थापन करा. योग, ध्यान, श्वसनाचे व्यायाम, पुरेशी झोप आणि आवडत्या छंदांसाठी वेळ देणे यांसारख्या उपायांचा उपयोग करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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