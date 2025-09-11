आरोग्य

Diabetes Medical Breakthrough: मधुमेही महिलेचा पाय कापण्यापासून वाचला; ‘जेटस्ट्रीम ॲथेरेक्टोमी’ प्रक्रियेमुळे पायाचा रक्तस्राव झाला पूर्ववत

Diabetes Care: ‘जेटस्ट्रीम ॲथेरेक्टोमी’ उपचारामुळे मधुमेही महिलेचा पाय कापण्यापासून बचाव झाला आणि रक्तप्रवाह पूर्ववत झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
Diabetes Medical Miracle: मधुमेह असलेल्‍या ६१ वर्षीय ज्‍येष्‍ठ महिलेला पायाचा अल्सर (डायबेटिक फूट अल्सर) झाला होता. त्यांची ही जखम बरी होत नव्हती. त्यामुळे पाय कडक होण्यासोबतच रक्‍तवाहिनी बंद झाल्‍याने पायाला धोका निर्माण झाला होता. त्‍यामुळे पाय कापण्याची वेळ आली होती.

