लीलावती हॉस्पिटलचा आंतरराष्ट्रीय विस्तार होणार! सुपर-स्पेशालिटी ओपीडी सेवा सुरू करणार, कधीपासून अन् कुठे?

लीलावती हॉस्पिटल भारतातील सर्वात मान्यताप्राप्त आरोग्यसेवा संस्था सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीपासून कझाकस्तानमध्ये सुपर-स्पेशलिटी ओपीडी सुविधा सुरू करून आपल्या आंतरराष्ट्रीय उपस्थितीचा विस्तार करण्यासाठी सज्ज आहे. हा उपक्रम लीलावती हॉस्पिटलचे विश्वासार्ह आरोग्यसेवा तज्ज्ञत्व भारताबाहेर नेण्याच्या आणि दृढ आंतरराष्ट्रीय आरोग्यसेवा उपस्थिती निर्माण करण्याच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनातील महत्त्वाचा टप्पा आहे..भारताबाहेर कार्यान्वित होणारी लीलावतीची पहिली आरोग्यसेवा सुविधा असलेला कझाकस्तान उपक्रम लीलावती हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ सल्ला, दुसरे मत (सेकंड ओपिनियन), प्रगत उपचार नियोजन आणि वैद्यकीय तज्ज्ञत्व मध्य आशियातील रुग्णांच्या अधिक जवळ आणेल. हे केंद्र ऑन्कोलॉजी, लिव्हर आणि हेपॅटोबिलरी, किडनी आणि ट्रान्सप्लांटेशन, कार्डियाक सायन्सेस, न्यूरोलॉजी आणि न्यूरोसर्जरी, आयव्हीएफ आणि रीप्रॉडक्टिव्ह मेडिसिन, गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, युरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी आणि डायबिटीस, पेडियाट्रिक्स आणि पल्मोनोलॉजी या विभागांमध्ये सुपर-स्पेशलिटी सेवा प्रदान करेल. .प्रगत उपचार आणि शस्त्रक्रियेची गरज असलेल्या गुंतागुंतीच्या केसेस लीलावती हॉस्पिटल मुंबईशी जोडल्या जातील. आरोग्यसेवा क्षेत्रातील तीन दशकांहून अधिक काळाच्या अनुभवासह, लीलावती हॉस्पिटल या विस्तारासाठी क्लिनिकल तज्ज्ञत्वाचा प्रबळ पाया घेऊन येत आहे. हॉस्पिटलमध्ये ट्रान्सप्लांटेशन, ऑन्कोलॉजी, कार्डियाक सायन्सेस, न्यूरोसायन्सेस, रोबोटिक आणि मिनिमली इन्वेसिव्ह सर्जरी, जीआय आणि हेपॅटोबिलरी सर्जरी आणि आयव्हीएफसह ४० हून अधिक वैद्यकीय व शस्त्रक्रिया तज्ज्ञता विभागांमध्ये सुमारे ३७५ अनुभवी सल्लागार आणि तज्ज्ञ कार्यरत आहेत..लीलावती हॉस्पिटलच्या संस्थापिका, कायमस्वरूपी विश्वस्त आणि अध्यक्षा श्रीमती चारुबेन मेहता यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे हॉस्पिटल विशेषतः कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्स (सीआयएस) आणि त्याहून अधिक देशांमध्ये प्रबळ आरोग्यसेवा परिसंस्था तयार करण्यावर भर देऊन आपल्या आंतरराष्ट्रीय विस्ताराचा पाठपुरावा करत आहे. हा उपक्रम लीलावती हॉस्पिटलचे क्लिनिकल प्रोटोकॉल आणि मानक राखून स्थानिक रोजगारालाही चालना देईल. कझाकस्तानमधील हे केंद्र मध्य आशिया आणि इतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये लीलावती हॉस्पिटलच्या व्यापक विस्ताराचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करेल..लीलावती हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरचे सीईओ डॉ. रवींद्र करंजेकर म्हणाले, "कझाकस्तानमधील आमचा विस्तार भारतातील विश्वासार्ह आरोग्यसेवा तज्ज्ञत्व जगापर्यंत पोहोचवण्याच्या आमच्या दृष्टिकोनातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आम्हाला लीलावतीचे क्लिनिकल तज्ज्ञत्व, तज्ज्ञ सल्ला आणि प्रगत उपचार पद्धती मध्य आशियातील रुग्णांच्या अधिक जवळ आणायच्या आहेत. तसेच, हा उपक्रम तज्ज्ञ सल्ला, टेलिमेडिसिन, वैद्यकीय शिक्षण आणि डॉक्टरांमधील सहयोगाच्या माध्यमातून भारत-कझाकस्तान आरोग्यसेवा परिसंस्था तयार करण्याबद्दल आहे. गुंतागुंतीच्या केसेससाठी रुग्णांना लीलावती हॉस्पिटल मुंबई येथे प्रगत उपचार मिळवण्याकरिता सुटसुटीत मार्ग उपलब्ध असेल. आम्ही कझाकस्तानकडे संपूर्ण मध्य आशियाई प्रदेशात आपली उपस्थिती निर्माण करण्याचे पहिले पाऊल म्हणून पाहतो.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.