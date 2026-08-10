आरोग्य

लीलावती हॉस्पिटलचा आंतरराष्ट्रीय विस्तार होणार! सुपर-स्पेशालिटी ओपीडी सेवा सुरू करणार, कधीपासून अन् कुठे?

Lilavati Hospital Goes Global: लीलावती हॉस्पिटल कझाकस्तानमधील सुपर-स्पेशालिटी सुविधेसह आंतरराष्ट्रीय आरोग्यसेवेतील आपली उपस्थिती वाढवणार आहे.
Lilavati Hospital

Lilavati Hospital

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लीलावती हॉस्पिटल भारतातील सर्वात मान्यताप्राप्त आरोग्यसेवा संस्था सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीपासून कझाकस्तानमध्ये सुपर-स्पेशलिटी ओपीडी सुविधा सुरू करून आपल्या आंतरराष्ट्रीय उपस्थितीचा विस्तार करण्यासाठी सज्ज आहे. हा उपक्रम लीलावती हॉस्पिटलचे विश्वासार्ह आरोग्यसेवा तज्ज्ञत्व भारताबाहेर नेण्याच्या आणि दृढ आंतरराष्ट्रीय आरोग्यसेवा उपस्थिती निर्माण करण्याच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनातील महत्त्वाचा टप्पा आहे.

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