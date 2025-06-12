Hidden Liver Damage: लक्षणं न जाणवता यकृत होतंय कमजोर… ‘सायलेंट किलर’बाबत डॉक्टरांचा धोक्याचा इशारा!

थोडक्यात:यकृताचे दीर्घकालीन आजार (MASLD आणि MASH) वेगाने वाढत असून ते सुरुवातीला लक्षणांशिवाय शरीरात घर करतात.हे आजार उशिरा लक्षात आल्यास यकृत सिरोसिस किंवा कॅन्सरसारखे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.जागतिक तज्ज्ञांनी वेळेत निदान आणि जनजागृती करण्याचा कठोर इशारा दिला आहे..Symptoms of Fatty Liver Without Alcohol: जगभरात एक आरोग्यविषयक संकट झपाट्याने वाढत आहे, पण दुर्दैवाने अनेकांना याची जाणीवही नाही. हा आजार कुठलेही ठोस लक्षण न देता शरीरात घर करून बसतो आणि उशिरा लक्षात आल्यावर मोठे नुकसान करून जातो. जागतिक स्तरावरील आरोग्य तज्ज्ञांनी आता कठोर इशारा दिला आहे की, यकृताचे दीर्घकालीन आजार; विशेषतः Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD) आणि Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis (MASH) हे जर वेळेत ओळखले गेले नाहीत, तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील..पूर्वी फक्त मद्यपान करणाऱ्यांमध्ये आढळणारा MASLD आज अतिरिक्त साखर व जास्त चरबीयुक्त आहारामुळे लहानांपासून तरुणांपर्यंत दिसतोय. नुकतेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांनी याला भारतासाठी या आजाराचा मोठा धोका असल्याचं म्हटलं आहे. पण काय आहे नक्की हा आजार आणि हा आजार होण्याची कारणं काय ते जाणून घेऊया..MASLD आणि MASH म्हणजे काय?MASLD म्हणजे यकृतामध्ये चरबी साठण्यामुळे होणारा आजार असून, तो सध्या जवळपास प्रत्येक तिसऱ्या प्रौढामध्ये दिसतो, तर त्याचा पुढचा आणि अधिक गंभीर टप्पा असलेला MASH सुमारे ५% लोकसंख्येला प्रभावित करतो. या आजारांचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे सुरुवातीला कोणतीही लक्षणं दिसत नाहीत, त्यामुळे अनेक लोकांना आपल्याला हा त्रास आहे हेच कळत नाही. जेव्हा त्रास जाणवायला लागतो, तेव्हा तो यकृत सिरोसिस किंवा कॅन्सरसारख्या गंभीर अवस्थेत पोहोचलेला असतो. जास्त साखर आणि चरबीयुक्त अन्न, कमी हालचाल, लठ्ठपणा, मधुमेह किंवा हृदयविकाराचा धोका असलेल्यांना या आजाराची शक्यता अधिक असते..तज्ज्ञांचा इशारास्पेनमधील बार्सिलोना शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य परिषदेत, जगभरातून आलेल्या तज्ज्ञांनी यकृताच्या विकाराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितलं की MASH नावाचा आजार ओळखण्यात आरोग्य यंत्रणांना अजूनही खूप अडचणी येत आहेत, आणि त्यामुळे २०२७ पर्यंत या आजाराचं निदानाचं प्रमाण दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं आहे..ISGlobal संस्थेचे डॉ. जेफ्री लाझरस यांनी स्पष्ट केलं की, या आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वेळीच लक्ष देणं आणि प्रत्येक रुग्णाच्या गरजेनुसार वैयक्तिक लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. यासाठी त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नियमित चाचण्या, तसेच धोक्यात असलेल्या लोकांची ओळख लावून वेळेत उपचार सुरू करणे यावर भर दिला..कशामुळे होतो हा आजार?आपल्या रोजच्या जेवणात भात, पोळी, बटाटे, साखर अशा कार्बोहायड्रेट्सचा खूप मोठा हिस्सा असतो. हे पदार्थ चविष्ट असले, तरी त्यात शरीरासाठी आवश्यक असलेले प्रथिने आणि फायबर फारच कमी असतात. त्यात जर शारीरिक हालचालही कमी असेल; म्हणजेच दिवसभर बसून राहणं, व्यायाम न करणं, तर ही सवय हळूहळू आपल्या यकृतावर वाईट परिणाम करू शकते. अशी असंतुलित आणि निष्क्रीय जीवनशैली आपल्या लिव्हरचं आरोग्य बिघडवते.जास्त साखर, फ्रोजेन आणि प्रोसेस्ड फूड खाल्ले तर, त्यातील साखरेचं चरबीत रूपांतरित होतं. ही चरबी थेट यकृतात साठते आणि NAFLD किंवा MASLD चं रूप घेते..उपाय तज्ज्ञांच्या मते –साखर, शीतपेय, बेकरीतले आणि तळलेले पदार्थ टाळाआहारात प्रथिनं, फायबर, भाजीपाला आणि संपूर्ण धान्यांचा समावेश करादररोज किमान ४५ मिनिटे चालणे, व्यायाम किंवा कोणतेही शारीरिक हालचाल करणारे काम करावजन नियंत्रित ठेवादरवर्षी यकृत तपासणी (LFT) करून घ्या. .FAQsMASLD आणि MASH म्हणजे काय? (What are MASLD and MASH?)MASLD म्हणजे Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, ज्यामध्ये यकृतात चरबी साठते. हा आजार जवळपास प्रत्येक तिसऱ्या प्रौढामध्ये आढळतो.MASH म्हणजे Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis, जो MASLD चा पुढचा टप्पा असून यात यकृतामध्ये सूज आणि नुकसान होतं. हा अधिक गंभीर असून, तो यकृत सिरोसिस किंवा कॅन्सरपर्यंत जाऊ शकतो.हा आजार लवकर का ओळखला जात नाही? (Why is this disease not detected early?)MASLD आणि MASH या दोन्ही विकारांची सुरुवातीची लक्षणं जवळजवळ नसतात. लोकांना त्रास जाणवायला लागतो तेव्हा आजार खूप पुढे गेलेला असतो. यामुळे निदान उशिरा होते आणि उपचार करणे कठीण होते.MASLD आणि MASH होण्याची मुख्य कारणं कोणती? (What are the main causes of MASLD and MASH?)जास्त साखर, तेलकट व प्रोसेस्ड फूड खाणं, शारीरिक हालचालींचा अभाव, लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयविकाराचा धोका ही यकृत बिघाडाची प्रमुख कारणं आहेत. असंतुलित आहार आणि निष्क्रिय जीवनशैली हा या आजारांचा मोठा ट्रिगर आहे.या आजारांपासून वाचण्यासाठी काय उपाय करावे? (What are MASLD and MASH?)MASLD म्हणजे Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, ज्यामध्ये यकृतात चरबी साठते. हा आजार जवळपास प्रत्येक तिसऱ्या प्रौढामध्ये आढळतो.MASH म्हणजे Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis, जो MASLD चा पुढचा टप्पा असून यात यकृतामध्ये सूज आणि नुकसान होतं. हा अधिक गंभीर असून, तो यकृत सिरोसिस किंवा कॅन्सरपर्यंत जाऊ शकतो.हा आजार लवकर का ओळखला जात नाही? (Why is this disease not detected early?)MASLD आणि MASH या दोन्ही विकारांची सुरुवातीची लक्षणं जवळजवळ नसतात. लोकांना त्रास जाणवायला लागतो तेव्हा आजार खूप पुढे गेलेला असतो. यामुळे निदान उशिरा होते आणि उपचार करणे कठीण होते.MASLD आणि MASH होण्याची मुख्य कारणं कोणती? (What are the main causes of MASLD and MASH?)जास्त साखर, तेलकट व प्रोसेस्ड फूड खाणं, शारीरिक हालचालींचा अभाव, लठ्ठपणा, मधुमेह आणि हृदयविकाराचा धोका ही यकृत बिघाडाची प्रमुख कारणं आहेत. असंतुलित आहार आणि निष्क्रिय जीवनशैली हा या आजारांचा मोठा ट्रिगर आहे.या आजारांपासून वाचण्यासाठी काय उपाय करावे? (How can we prevent these liver diseases?)साखर, शीतपेय, तळलेले आणि बेकरीचे पदार्थ टाळा. प्रथिनं, फायबर, भाजीपाला आणि संपूर्ण धान्यांचा आहारात समावेश करा. दररोज किमान ४५ मिनिटं व्यायाम किंवा चालणे करा. वजन नियंत्रित ठेवा. दरवर्षी यकृत तपासणी (LFT) करून घ्या.