Hidden Liver Damage: लक्षणं न जाणवता यकृत होतंय कमजोर… ‘सायलेंट किलर’बाबत डॉक्टरांचा धोक्याचा इशारा!

Is Indian Diet Causing Liver Problems: लक्षणांशिवाय पसरणारा यकृत विकार आता तरुणांनाही झपाटतोय; डॉक्टरांचा इशारा – वेळेत खबरदारी घ्या!
A Liver Disease is Silently Killing Millions | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease
A Liver Disease is Silently Killing Millions | Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease
Anushka Tapshalkar
Updated on

थोडक्यात:

  1. यकृताचे दीर्घकालीन आजार (MASLD आणि MASH) वेगाने वाढत असून ते सुरुवातीला लक्षणांशिवाय शरीरात घर करतात.

  2. हे आजार उशिरा लक्षात आल्यास यकृत सिरोसिस किंवा कॅन्सरसारखे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

  3. जागतिक तज्ज्ञांनी वेळेत निदान आणि जनजागृती करण्याचा कठोर इशारा दिला आहे.

Symptoms of Fatty Liver Without Alcohol: जगभरात एक आरोग्यविषयक संकट झपाट्याने वाढत आहे, पण दुर्दैवाने अनेकांना याची जाणीवही नाही. हा आजार कुठलेही ठोस लक्षण न देता शरीरात घर करून बसतो आणि उशिरा लक्षात आल्यावर मोठे नुकसान करून जातो. जागतिक स्तरावरील आरोग्य तज्ज्ञांनी आता कठोर इशारा दिला आहे की, यकृताचे दीर्घकालीन आजार; विशेषतः Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD) आणि Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis (MASH) हे जर वेळेत ओळखले गेले नाहीत, तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील.

