Fatty Liver: तुमचं लिव्हर फॅटी आहे की नाही, घरबसल्या ओळखा; डॉक्टर सरीन यांनी सांगितल्या ट्रिक्स

Liver Disease Symptoms: बदललेलं जीवनमान, फास्टफूडचा अतिरेक आणि त्यामुळे वाढलेलं वजन..या प्रकारमुळे फॅटी लिव्हरची समस्या वाढत चालली आहे. आधी हा आजार केवळ दारु पिणाऱ्या लोकांना व्हायचा. परंतु आता नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हरचा त्रास सामान्य झाला आहे. फॅटी लिव्हर म्हणजे लिव्हरमध्ये चरबी जमा होणं. यामुळे हळूहळू लिव्हरचं फक्शनिंग कमी होत जातं आणि गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. त्यामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या घरबसल्या ओळखा आणि त्यावर उपाय करा..डॉक्टर एस.के. सरीन हे एक लिव्हरच्या आजाशी संबंधित तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी घरगुती पद्धतीने फॅटी लिव्हरचा आजार ओळखण्याच्या ट्रिक्स सांगितल्या आहेत. त्यावरुन तुम्हाला फॅटी लिव्हर आहे की नाही, हे लक्षात येण्यास मदत होईल. जर तुम्हाला फॅटी लिव्हर असल्याची जाणीव झाली तर त्याच्याशी संबंधित काही टेस्टदेखील आहेत..Pune Market Yard : मार्केट यार्डातील व्यवसायाची दुरवस्था; अडते असोसिएशनच्या मनमानी कारभाराचा आरोप.१. पुरुषांमध्ये कमरेची साईज ९० सेमी पेक्षा जास्त आणि महिलांमध्ये ८० सेमीपेक्षा जास्त असेल तर फॅटी लिव्हरचा धोका वाढू शकतो. याशिवाय पोटाच्या भोवती चरबी जमा झाली तर लिव्हरवर परिणाम होतो.२. जर तुम्हाला थकवा जाणवत असेल तर पोटाच्या वरच्या बाजूला भार जाणवत असेल आणि वेदना होत असतील तर हे आजारपणाचे संकेत आहेत.३. जर तुमचं लिव्हर व्यवस्थित काम करत नसेल तर पचनक्रियेवर परिणाम होतो. त्यामुळे भूक कमी लागते आणि खाल्ल्यानंतर पोट फुगतं..४. फॅटी लिव्हरचा त्रास वाढला तर शरीरात सुज येऊ शकतो. सिरोसिस होऊ शकतो. त्वचा आणि डोळे पिवळे दिसू शकतात.६. वरती दिलेली लक्षणं आढळली तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने SGPT, SGOT यासारख्या लिव्हर एन्झाईम टेस्ट आणि अल्ट्रासाऊंड तपासणी करावी लागेल. फॅटी लिव्हरपासून वाचण्याचे सोपे उपाय.Anup Shah: एलएलएम झालेल्या व्यक्तीचे डोके भ्रमिष्ट: माजी नगरसेवक अनुप शहा; फलटणच्या महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातून आरोपांचे सत्र.दररोज ३० मिनिटं वॉक करणेतेल, तेलामध्ये तळलेले पदार्थ टाळणेगोड पदार्थांपासून दूर राहिलेलं चांगलंग्रीन टी, आवळा, हळद आणि फायबरयुक्त आहार घेणंदारू आणि धूम्रपान टाळणंमहत्त्वाचं म्हणज वजन नियंत्रणामध्ये ठेवणं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.