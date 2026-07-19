आरोग्य

Locked Jaw: जांभई देताना किंवा जेवताना जबडा लॉक होतोय? स्नायू फाटण्याचा धोका! जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला

Jaw Locked Open? Never Force It Closed!: घाबरून तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यास वाढू शकतो धोका; जबडा लॉक झाल्यास करा हे उपाय...
Forcing A Locked Jaw Can Tear Muscles!

Forcing A Locked Jaw Can Tear Muscles!

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

How To Unlock Your Jaw Safely: अनेक वेळा मोठी जांभई देताना किंवा जेवताना अचानक जबडा लॉक होतो आणि तोंड उघडेच राहते. ही परिस्थिती अत्यंत भीतीदायक आणि वेदनादायी असू शकते. अशा वेळी अनेक जण घाबरून ताकदीने तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न करतात, पण डॉक्टरांच्या मते ही चूक खूप महागात पडू शकते.

बळजबरी केल्यास काय होऊ शकते ?

जेव्हा जबडा गरजेपेक्षा जास्त उघडला जातो, तेव्हा 'टेम्पोरोमँडिब्युलर जॉइंट' (Temporomandibular Joint) (TMJ) मध्ये बिघाड होतो किंवा तिथल्या स्नायूंमध्ये अचानक पेटके (Spasms) येतात. या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत 'ट्रिसमस' म्हटले जाते.

अशा वेळी तोंड बळजबरीने बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यावर -

  • जबड्याचे स्नायू फाटू शकतात.

  • लिगामेंट्सवर अतिताण येऊ शकतो.

  • जबड्याचे हाड आपल्या जागेवरून पूर्णपणे घसरू शकते (Dislocation).

Loading content, please wait...
Dental fluorosis
dental
Posture
Face Care Tips
health