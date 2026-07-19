Locked Jaw: जांभई देताना किंवा जेवताना जबडा लॉक होतोय? स्नायू फाटण्याचा धोका! जाणून घ्या डॉक्टरांचा सल्ला

How To Unlock Your Jaw Safely: अनेक वेळा मोठी जांभई देताना किंवा जेवताना अचानक जबडा लॉक होतो आणि तोंड उघडेच राहते. ही परिस्थिती अत्यंत भीतीदायक आणि वेदनादायी असू शकते. अशा वेळी अनेक जण घाबरून ताकदीने तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न करतात, पण डॉक्टरांच्या मते ही चूक खूप महागात पडू शकते.बळजबरी केल्यास काय होऊ शकते ?जेव्हा जबडा गरजेपेक्षा जास्त उघडला जातो, तेव्हा 'टेम्पोरोमँडिब्युलर जॉइंट' (Temporomandibular Joint) (TMJ) मध्ये बिघाड होतो किंवा तिथल्या स्नायूंमध्ये अचानक पेटके (Spasms) येतात. या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत 'ट्रिसमस' म्हटले जाते.अशा वेळी तोंड बळजबरीने बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यावर - जबड्याचे स्नायू फाटू शकतात.लिगामेंट्सवर अतिताण येऊ शकतो.जबड्याचे हाड आपल्या जागेवरून पूर्णपणे घसरू शकते (Dislocation). .पावसाळ्यात चालताना सांधे 'कट-कट' करतात? वेदना वाढण्यापूर्वी करा 'हे' प्रभावी उपाय... .घाबरल्यामुळे परिस्थिती का बिघडते ?जबडा लॉक झाल्यावर आजूबाजूचे स्नायू संरक्षणात्मक मोडमध्ये जातात आणि आकुंचन पावतात. अशा वेळी व्यक्ती घाबरल्यास शरीरात स्ट्रेस हार्मोन्स वाढतात, ज्यामुळे स्नायू आणखी घट्ट होतात आणि जबडा पूर्वस्थितीत येण्यास,आहे तसा होण्यास कठीण होते.जबडा लॉक झाल्यास काय करावे ?शांत राहा: सर्वात आधी स्वतःला शांत करा, जेणेकरून स्नायूंवरील ताण कमी होईल.गरम पाण्याचा शेक: जबड्याच्या दोन्ही बाजूंना १५ ते २० मिनिटे गरम आणि ओलसर कपड्याने किंवा पॅडने शेका.हळूवार हालचाल: जास्त ताण न देता जबडा डावीकडे-उजवीकडे किंवा अगदी हळूहळू वर-खाली करण्याचा प्रयत्न करा. वेदना वाढल्यास लगेच थांबून जा.मऊ अन्न खा: पुढील काही दिवस खिचडी किंवा सूप सारखे मऊ पदार्थ खा आणि जास्त मोठे तोंड उघडणे टाळा..डॉक्टरांकडे कधी जावे ?जर जबडा काही मिनिटांत किंवा तासाभरात पूर्वस्थितीत आला नाही, तीव्र वेदना होत असतील, सूज आली असेल, किंवा श्वास घेण्यास व गिळण्यास त्रास होत असेल, तर घरगुती उपाय न करता लगेच डॉक्टरांचा किंवा डेंटिस्टचा सल्ला घ्यावा.हा त्रास टाळण्यासाठी दैनंदिन सवयी बदलातज्ज्ञांच्या मते, मोबाईल किंवा लॅपटॉप वापरताना मान पुढे झुकवून बसण्याची चुकीची पद्धत (Poor Posture), सतत ताण घेतल्यामुळे दात चघळणे, सतत चिंगम चघळणे आणि नखे चावणे या सवयींमुळे जबड्यावर अतिरिक्त ताण पडतो. योग्य पोश्चर राखणे, ताण कमी करणे आणि जबड्याला विश्रांती देणे यांमुळे हा त्रास टाळता येऊ शकतो..Why Eyes Twitch: डोळा सारखा फडकतोय ? समजू नका सामान्य; शरीरात असू शकते या घटकाची कमतरता!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.