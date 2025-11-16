Long Life Science Formula: शतीयुषी भव! आता १०० नाही १५० वर्ष जगा; शास्त्रज्ञांनी शोधुन काढला नवा फॉर्म्युला

Science Formula to Live 150 Years: आपल्याला वाढदिवसाला दीर्घायुष्याच्या शुभेच्छा नेहमी मिळतात किंवा आपणही दुसऱ्यांना जास्तीत जास्त आयुष्य लाभावं असं म्हणतो. पण एखादा माणूस खरंच १०० वर्षं किंवा दीर्घायुष्य जगेल की नाही हे आपण सांगू शकत नाही. मात्र आता ते खरंच घडणार असं तुम्हाला कोणी सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसेल का? पण आता विज्ञान या दिशेने पुढे सरकत असल्याचं दिसतं आहे.चीनमधील शेंझेन येथील शास्त्रज्ञांनी PCC-1 नावाचं हे आयुष्य वाढवणारं औषध तयार केलं आहे. हे काम Longevvie Biosciences या लॅबमध्ये करण्यात आलं आहे. PCC1 म्हणजेच प्रोसायनिडिन C1 असं या औषधाचं नवा असून हे द्राक्षाच्या बियांमध्ये आढळणारं एक नैसर्गिक पॉलीफेनॉल कंपाऊंड आहे. याला सेनोलाइटिक कंपाउंड म्हटलं जातं. .सेनोलाइटिक कंपाउंडसेनोलाइटिक कंपाउंड हे संयुग शरीरातील जुनी, निष्क्रिय आणि आजाराला कारणीभूत ठरणारी पेशी नष्ट करून नवीन पेशींना सक्रिय करण्याची क्षमता तयार करतं..Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य.चाचणीशास्त्रज्ञांनी हे औषध सर्वात आधी उंदरांवर आणि काही टिश्यू मॉडेल्सवर चाचणी केली. या चाचणीनंतर आश्चर्यकारक निष्कर्ष समोर आले. PCC-1 दिलेल्या उंदरांचे आयुष्य तब्बल ९% ने वाढले आणि त्यांचं आयुष्य 64.2 टक्के जास्त टिकल्याचं पाहायाला मिळालं. एवढंच नाही तर त्यांच्या आरोग्यविषयीच्या क्षमताही मोठ्या प्रमाणात सुधारल्या. म्हणजे वय वाढलं तरी अशक्तपण, सुस्ती आणि वयोमानानुसार होणारे आजार कमी दिसले. यावरून हे औषध माणसाचे आयुष्मान वाढवण्यासाठी फायद्याचे ठरेल..या शोधामुळे माणूस १५० वर्षांपर्यंत जगू शकतो, अशी शक्यता आता वैज्ञानिक व्यक्त करू लागले आहेत. चीनमधील Longevvie Biosciences ही कंपनी पुढच्या टप्प्यात हेच औषध मानवांसाठी गोळ्यांच्या रूपात तयार करण्याची तयारी करत आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.