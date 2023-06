Pregnancy Tips

मुंबई : गर्भधारणेदरम्यान भूक न लागणे सामान्य आहे. यावेळी महिलांना मळमळ, अन्नाचा तिरस्कार आणि इतर अनेक समस्या असू शकतात, ज्यामुळे त्या कमी खातात. अशा वेळी काय करावे की मुलाला पोषण मिळेल.

थोड्या-थोड्या वेळाने खा

तीन मोठ्या जेवणांचे चार ते पाच लहान जेवणांमध्ये विभाजन करा आणि नियमित अंतराने खा. अशा प्रकारे, अन्न पचण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जातो. (loss of appetite during pregnancy will lead to malnutrition of a baby)

निरोगी पर्याय निवडा

जेव्हाही तुम्हाला दिवसा भूक लागते तेव्हा केळी, दही किंवा स्मूदी आणि संपूर्ण धान्य यांसारखे आरोग्यदायी आणि पचण्यास सोपे पदार्थ खा.

हायड्रेटेड रहा

स्वतःला हायड्रेट ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी आणि इतर द्रव प्या. घरगुती लिंबूपाणी, स्मूदी आणि भाज्यांचे रस प्या. नारळ पाणी, ताक, पाणी प्या.

तीव्र वासाचे पदार्थ टाळा

जर तुम्हाला अन्नाचा वास सहन होत नसेल तर त्या अन्नापासून दूर राहा. गरोदरपणात याला फूड अॅव्हर्जन म्हणतात.

परिणाम चांगला होणार नाही

दीर्घकाळ भूक न लागल्यामुळे कुपोषण होऊ शकते, ज्यामुळे गर्भाची खराब वाढ, कमी वजन आणि मुदतपूर्व प्रसूतीचा धोका वाढतो.

जन्मपूर्व जीवनसत्त्वे घ्या

प्रसवपूर्व जीवनसत्त्वे दररोज घ्या. जर तुमच्या शरीरात कोणत्याही जीवनसत्वाची कमतरता असेल तर पूरक आहार घेण्याकडे विशेष लक्ष द्या.